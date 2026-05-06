THE SEA al cinema in 130 sale d’Italia – 6 maggio 2026 h 21:00

Questa serata è un’occasione concreta per esserci tutti insieme, trasformando una proiezione in un momento nazionale di confronto, amplificato da una campagna social coordinata da Giulia Innocenzi in collaborazione con la delegazione italiana della Flotilla in media partnership con Il Fatto Quotidiano.

La forza del film sta anche in questo cortocircuito: la “normalità” di una grande città – lavoro, traffico, spiagge, routine – può scorrere come se nulla fosse, mentre a pochissimi chilometri di distanza la vita è scandita da permessi, posti di blocco, attese interminabili e dal timore costante di essere fermati. È vicinanza geografica, non vicinanza di diritti. The Sea rende visibile questa frattura con un gesto cinematografico chiarissimo: trasforma un tragitto breve in un’odissea, e un desiderio innocente in una prova di sopravvivenza, ricordandoci che ciò che per alcuni è banale (andare al mare) per altri può diventare un rischio reale.

Non è quindi un film “neutro” nel senso più profondo del termine: proprio perché sceglie l’umanità invece della retorica, finisce per interrogare lo spettatore e mettere a nudo un sistema di controllo che incide sulla vita quotidiana, sulle relazioni familiari e persino sull’infanzia. Con uno sguardo teso e compassionevole e con un cast in larga parte palestinese, The Sea non pretende di spiegare tutto: fa sentire sulla pelle cosa significa vivere dentro una distanza che è insieme fisica, politica e morale. E invita a uscire dalle semplificazioni per tornare all’essenziale: la dignità, l’amore, la libertà di muoversi.

PREMI E CANDIDATURE

5 Premi Ophir | Candidatura ufficiale agli Oscar 2026 | Premi a Jerusalem FF | Menzione Speciale a Mar del Plata | Selezione PÖFF

ACADEMY AWARDS (OSCAR) 98ª EDIZIONE (2026)

Candidato ufficiale di Israele agli Oscar 2026 (Miglior Film Internazionale)

PREMI OPHIR (ACCADEMIA DEL CINEMA ISRAELIANA) 2025

5 premi vinti (su 13 candidature totali)

Miglior film

Miglior sceneggiatura – Shai Carmeli-Pollak

Miglior attore protagonista – Muhammad Gazawi

Miglior attore non protagonista – Khalifa Natour

Miglior colonna sonora originale – Avi Belleli

JERUSALEM FILM FESTIVAL 2025

Menzione d’onore (Concorso Haggiag – lungometraggi israeliani)

Premio al miglior cast corale (Best Ensemble Award)

Premio Yossi Mulla – Miglior colonna sonora originale – Avi Belleli

MAR DEL PLATA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2025

Menzione speciale (Concorso Internazionale)

In concorso internazionale (candidatura al premio principale di sezione)

TALLINN BLACK NIGHTS FILM FESTIVAL (PÖFF) 2025

Selezione ufficiale “Best of Festivals”