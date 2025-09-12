UK: no alla criminalizzazione di chi protesta

Appello di Amnesty International

Centinaia di persone sono state etichettate come “terroriste” solo per aver manifestato pacificamente.

Succede nel Regno Unito, dove 522 persone sono state arrestate a Londra il 9 agosto e altre 200 a Londra e in tutto il paese nei fine settimana precedenti, per essersi opposte in maniera pacifica al divieto introdotto il 5 luglio contro il gruppo “Palestine Action”. Da allora, 70 di loro sono state accusate di reati relativi alla legislazione antiterrorismo e sono già state annunciate ulteriori accuse.

Accuse di questo genere hanno conseguenze gravi e durature sulle persone: dalla sorveglianza ai danni reputazionali, dall’impatto sulla salute mentale a problemi sul lavoro.

Le leggi contro il terrorismo non devono essere usate contro le persone che manifestano per le loro idee. Chiediamo alle autorità del Regno Unito di ritirare le accuse esistenti e di non intraprendere ulteriori azioni contro persone arrestate e accusate semplicemente per aver esercitato il loro diritto alla libertà di espressione e di riunione pacifica.

