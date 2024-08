Articolo pubblicato originariamente sul Guardian. Traduzione a cura di Bocche Scucite

La guerra apparentemente infinita di Israele sta costringendo il mondo ad abituarsi a un livello osceno di morte e sofferenza.

Mercoledì scorso, Benjamin Netanyahu ha ricevuto una standing ovation dopo il suo discorso al Congresso degli Stati Uniti. È stato un momento che è sembrato inaugurare una nuova fase della guerra a Gaza – una fase in cui non solo è tollerata come una sfortunata necessità, ma è vista come qualcosa per cui l’indiscutibile sostegno continuerà senza limiti, senza linee rosse e senza discrezione tattica. L’incessante cancellazione di famiglie, case, cultura e infrastrutture da parte di Israele – senza che vi sia una fine o un’indicazione del momento in cui si raggiungeranno i suoi obiettivi – è ormai solo una parte della vita.

Allo stesso tempo, la presunta candidata democratica, Kamala Harris, lancia un appello insensato: “Non possiamo permetterci di diventare insensibili” a ciò che sta accadendo e lei “non rimarrà in silenzio”, quando l’unica cosa che conta è che gli Stati Uniti continuino ad armare e finanziare Israele.

Tutto ciò rappresenta una dissoluzione non solo del diritto internazionale, ma di una legge umana fondamentale. Tra le trasgressioni che sconvolgono la vita quotidiana, la morte per omicidio, come è stato affermato, è forse il crimine peggiore e più degradante. La sacralità della vita umana, l’idea che non possa essere interrotta senza la massima giustificazione, è ciò che ci separa dalla barbarie. Così, durante lo svolgimento degli ultimi nove mesi, ad ogni episodio emblematico di uccisione, ci sono stati molti momenti in cui si è pensato: sicuramente è così?

Quando i primi bambini grigi sono stati estratti dalle macerie. Quando i civili disarmati sono stati ripresi dalle telecamere mentre venivano colpiti dai missili dei droni. Quando Hind Rajab, una bambina di cinque anni, è morta in attesa di aiuto tra i suoi parenti morti e quando gli operatori dell’ambulanza inviati per soccorrerla sono stati uccisi. Quando i lavoratori di World Street Kitchen sono stati colpiti da missili di precisione. Quando un uomo con la sindrome di Down è stato attaccato da un cane delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) nella sua casa e poi lasciato morire dopo che i soldati hanno allontanato la sua famiglia impedendole di tornare. Ma la guerra non si è fermata.

Naturalmente, ci sono stati tentativi di preservare e far rispettare le fragili regole del diritto internazionale e umanitario. E ancora una volta si è sperato che le sentenze, man mano che arrivavano, avrebbero segnato la fine dell’aggressione. Quando la Corte internazionale di giustizia (CIG) ha dichiarato che i palestinesi avevano un diritto plausibile alla protezione dal genocidio e ha chiesto a Israele di fermare l’offensiva di Rafah. Quando la Corte penale internazionale (Cpi) ha presentato una richiesta di mandato di arresto per Netanyahu. E quando la Corte internazionale di giustizia ha dichiarato Israele responsabile di apartheid.

In questo sforzo, si sono uniti a milioni di manifestanti in tutto il mondo, le cui azioni hanno scosso la politica interna in modo tale da suggerire che la situazione non era sostenibile. Ma la guerra ha ritrovato il suo posto, all’interno dello status quo. La questione di Gaza ha attraversato la nostra politica parrocchiale e si è sovrapposta ai suoi scontenti. Ha prodotto voti di protesta che hanno contribuito a mandare in parlamento un numero record di indipendenti nel Regno Unito e ha portato a sconvolgimenti elettorali per i politici dell’establishment. I campus universitari negli Stati Uniti hanno assistito a scene storiche di protesta e di azioni di polizia.

Anche se ciò che si è verificato è un cambiamento epocale nell’opinione pubblica mondiale su Israele, non ha alcuna importanza per coloro che a Gaza non sono nemmeno consapevoli di ciò che sta accadendo mentre schivano le bombe, cercano cibo e disseppelliscono i loro morti. Tutto ciò che ne è derivato è stata una sfida e una belligeranza ancora maggiori da parte di Israele, la condanna di sentenze legali da parte dei suoi alleati e il vilipendio e l’allontanamento di un gran numero di persone che vogliono solo che le uccisioni cessino. Tutto questo sembra dire: sì, questo è il mondo in cui viviamo ora. Abituatevi.

Cosa significa abituarsi? Significa accettare che ci sono alcuni gruppi di persone che possono essere uccise. Che, di fatto, è ragionevole e necessario che muoiano per mantenere un sistema politico costruito sulla disuguaglianza della vita umana. Questo è ciò che il filosofo Achille Mbembe chiama “necropolitica”: l’esercizio del potere per dettare come alcune persone vivono e come altre devono morire.

La necropolitica crea “mondi della morte” in cui esistono “forme nuove e uniche di esistenza sociale in cui vaste popolazioni sono sottoposte a condizioni di vita che conferiscono loro lo status di morti viventi”. In questi mondi della morte, l’uccisione di altre persone e la distruzione del loro habitat attraverso capacità militari epiche il cui impatto non viene mai sperimentato dai cittadini dei Paesi responsabili, conferiscono ancora più valore all’umanità di coloro che vivono nell’Occidente “civilizzato”. Sono esenti perché sono buoni, non perché sono forti. I palestinesi muoiono perché sono cattivi, non perché sono deboli.

La svalutazione della vita dei palestinesi implica la separazione delle nostre vite dalle loro, la separazione dei mondi giuridici e morali in due: uno in cui noi esistiamo e meritiamo la libertà dalla fame, dalla paura e dalla persecuzione, e un secondo in cui gli altri hanno dimostrato di avere qualche qualità che dimostra che non gli è dovuta la stessa cosa. Ecco perché è importante che i difensori della guerra di Israele affermino che a Gaza non ci sono innocenti, che Hamas si nasconde dietro di loro, che coloro con cui simpatizzate sarebbero i primi a perseguitarvi se foste gay o donne. Non sono come noi. Una volta insegnato a non identificarsi più con gli altri sulla base della loro umanità, l’opera di necropolitica è completa.

Il risultato è un mondo che sembra trovarsi nel bel mezzo di quella transizione. Dove gli eventi politici si susseguono con velocità, facendo rientrare Gaza nella normalità. Le immagini e i resoconti da Gaza, da ultimo i medici statunitensi che raccontano alla CBS News di bambini con ferite da cecchino alla testa e al cuore, competono con l’attenzione assorbita dalle elezioni americane. Con i meme, la farsa e il banale disordine del mondo digitale. Gaza ci arriva in un montaggio di filmati e post: si consiglia la discrezione dello spettatore/Kamala è “monella”/immagini inquietanti/dettagli di ricette nella didascalia/Rashida Tlaib tiene un cartello “criminale di guerra”.

Quale mondo emerge dopo questo? La guerra a Gaza è semplicemente troppo grande, troppo viva, troppo implacabile perché la sua normalizzazione forzata avvenga senza conseguenze indesiderate. Il risultato finale è l’umanità intera degradata; il risultato finale è un mondo in cui quando arriva la chiamata per aiutare le persone in difficoltà, nessuno è in grado di ascoltarla.