Voci da Gaza: giorno 290

Duecentonovantesimo giorno della guerra genocida contro Gaza, 22 luglio 2024

La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e assedio

A Gaza celebriamo in silenzio, senza rumore e frettolosamente, per paura che un missile possa colpirci.

Questo giorno è stato diverso perché ha chiuso un anno precedente della mia vita, ed è stato seguito dal primo giorno di un nuovo anno. Più importante ancora, mi ha riportato alla memoria un lungo episodio della mia vita pieno felicità e di tristezza. Tuttavia, durante l’ultimo anno, ci sono stati solo eventi tristi e duri che abbiamo vissuto sotto questa odiosa aggressione.

Non abbiamo festeggiato questo giorno come facevo ogni anno, ma in silenzio e senza rumore questa giornata è stata velata da un raggio di gioia. È stato bello quello che mi ha regalato la mia cara figlia, che si è accorta da lontano che avevo bisogno di supporto e del suo sostegno per essere più forte e più tollerante verso queste circostanze. Ha riunito alcuni dei nostri e molti amici e amiche in un video per augurarmi un buon compleanno in modo da non sentirmi sola in questo giorno. Non c’è dubbio che questo video abbia spezzato anche la sua solitudine e il suo sentimento di nostalgia, anche se solo un po’. Guardare e ascoltare questi video ha portato gioia nelle anime di coloro che mi circondano in casa, poiché tutti avevano bisogno di una spinta di sostegno per rafforzarsi e continuare con fermezza e stabilità.

Anche le mie colleghe mi hanno resa felice, mentre eravamo impegnate al lavoro, offrendomi dei regali, compatibili con la nostra vita attuale, e quanto abbiamo riso del sacco di legna da ardere legato con un nastro rosso, e del piatto di cetrioli freschi avvolto in un sacchetto regalo. A casa invece, le ragazze facevano a gara per inventarsi dei regali, tra cui due scatole di sardine legate con un nastro rosso. Inoltre, una di loro si è offerta di ricamare il mio nome su due pezzi di stoffa in arabo e in inglese, e un’altra ha disegnato una torta di compleanno su più strati e colorata su carta. Quanto mi ha fatto piacere che tutti fossero contenti di questo giorno, forse perché è arrivato in un momento di relativa calma rispetto al resto dei giorni e dei mesi precedenti, durante i quali non potevamo nemmeno pensare alla possibilità di festeggiare il compleanno di chiunque di noi, giovani o anziani, o in qualsiasi altra occasione. Questo è dovuto alla costante minaccia per le nostre vite e l’instabilità per paura di ripetuti sfollamenti in qualsiasi momento. Viviamo ancora a Gaza City, dove l’aggressione é iniziata ed che è ancora considerata zona di combattimento secondo la classificazione dell’esercito sionista.

Dopo questi lunghi mesi, ci accontentiamo di poco, perché non ci aspettiamo molto. Eravamo felici, come tutti gli abitanti di Gaza e del nord, di essere riusciti a procurarci la molokhiya e che melanzane e cetrioli fossero riapparsi sul mercato, insieme ad alcune zucchine, nonostante i prezzi scandalosi. Mio nipote, che è venuto a trovarmi con la figlia e la moglie, ha detto: “Grazie a Dio, oggi ho trovato una zucchina, così possiamo preparare uno stufato di verdure per la piccola”. Anche il cartone delle scatolette è diventato una fonte di felicità e gioia per la gente di Gaza City e del suo nord, soprattutto se contiene zucchero, un sacchetto di latte o dei biscotti ripieni di datteri. Alcuni addirittura si vantano di aver ricevuto un cartone contenente un chilo di uvetta e un altro di datteri, e così via nelle ultime settimane la borsa sanitaria, che comprendeva infradito, shampoo, un indumento per la preghiera e altre cose, è stata fonte di felicità per la famiglia.

Sì, questa è la realtà della nostra situazione. Ci rallegriamo un po’, ma abbiamo paura di rallegrarci troppo. Poi la madre del mio parente dice: “Oh Dio, speriamo che la fine di questa felicità sia buona”. Pertanto, le persone sono soddisfatte della quantità di felicità che ottengono, e questo non significa sentirsi soddisfatte, ma piuttosto la capacità di adattarsi alla luce di questa barbara aggressione che ci viene imposta senza pietà, e che non esita a privarci di momenti di gioia e felicità in ogni possibile occasione.