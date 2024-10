Il piano per liquidare il nord di Gaza sta prendendo piede

Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione a cura di Gabrio. Foto di copertina: Soldati israeliani operanti nella città di Gaza, 28 luglio 2024.(Erik Marmor/Flash90)

Di Meron Rapoport

Sebbene il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Yoav Gallant mantengano la bocca chiusa riguardo ai reali obiettivi dell’operazione, il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich e il ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir, così come altri ministri dell’estrema destra, li dichiarano apertamente. Qui citano un piano che il “Forum dei comandanti e combattenti della riserva”, guidato dal Generale (della riserva) Giora Eiland, ha proposto solo poche settimane fa: ordinare a tutti i residenti del nord di Gaza di andarsene entro una settimana per poi imporre un assedio totale all’area, compresa la chiusura di tutte le forniture di acqua, cibo e carburante, fino a quando coloro che rimangono si arrenderanno o moriranno di fame.

Anche altri eminenti israeliani, negli ultimi mesi, hanno invitato i militari a effettuare uno sterminio di massa nel nord di Gaza. Il prof. Uzi Rabi, ricercatore senior dell’Università di Tel Aviv, in un’intervista radiofanica del 15 settembre ha dichiarato : “Bisogna evacuare l’intera popolazione civile dal nord: chiunque rimanga lì sarà legalmente considerato come terrorista e sottoposto a una procedura di morte per fame o di sterminio”. Già in agosto, secondo un rapporto di Ynet, i ministri del governo avevano iniziato a fare pressioni su Netanyahu affinché “ripulisse” il nord di Gaza dai suoi abitanti.

Ma torniamo al nostro scenario: è iniziata l’“Operazione Ordine e Pulizia” e, nonostante gli ordini di evacuazione dell’esercito, circa 300.000 palestinesi rimangono tra le rovine di Gaza City e dei suoi dintorni, rifiutandosi di andarsene. Forse restano perché hanno visto cosa è successo ai loro vicini che se ne sono andati all’inizio della guerra, credendo che si trattasse di un’evacuazione temporanea, e che ancora oggi vagano per le strade del sud di Gaza senza un posto sicuro dove rifugiarsi. Forse perché temono Hamas, che invita i residenti a rifiutare gli ordini di evacuazione israeliani. O forse perché sentono di non avere più nulla da perdere.

In ogni caso, l’esercito impone un blocco totale entro una settimana a tutti coloro che rimangono nel nord di Gaza. I combattenti di Hamas – il documento di Eiland stima che ne siano rimasti 5.000 nel nord, ma nessuno conosce veramente il loro vero numero – rifiutano di arrendersi. Sulla televisione internazionale e sui social media, le persone di tutto il mondo guardano la città di Gaza consumata dalla fame di massa. “Preferiremmo morire piuttosto che andarcene”, dicono i residenti ai giornalisti.

Sulla televisione israeliana i commentatori non sono convinti che una mossa del genere sarà decisiva per vincere la guerra. Ma concordano sul fatto che una “campagna di fame e di sterminio” è preferibile all’esercito che continua a trascinare i piedi a Gaza. Alcune voci negli studi mettono in guardia dal potenziale danno alle pubbliche relazioni di Israele, ma nonostante ciò il piano ottiene il sostegno della maggioranza dell’opinione pubblica ebraico-israeliana. I cittadini palestinesi di Israele, che intensificano le loro proteste contro il genocidio, vengono arrestati anche solo per aver pubblicato post al riguardo online, e la polizia reprime con la forza le manifestazioni della sinistra radicale.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken esprime preoccupazione, afferma che Washington è impegnata a favore dell’integrità territoriale di Gaza e della soluzione dei due Stati, e avverte che quest’ultima campagna potrebbe sabotare i negoziati per un accordo sugli ostaggi, ma Netanyahu resta impassibile. Sotto la pressione della destra, che vede nell’espulsione degli abitanti di Gaza City l’occasione per radere completamente al suolo l’area e costruire insediamenti sulle rovine , l’esercito inizia la fase di “sterminio” delineata da Rabi.