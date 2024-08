Articolo pubblicato originariamente su Pagine Esteri

a cura della redazione di Pagine Esteri

Israele nella notte ha colpito il Libano del sud con 100 raid aerei, sostenendo di aver attuato un ampio raid “preventivo” di un attacco di Hezbollah “su larga scala previsto alle ore 5 locali”. Aggiunge che i suoi cacciabombardieri avrebbero “le rampe di lancio di 6mila missili puntati contro il nord e il centro di Israele”. I media locali aggiungono che il presunto attacco di Hezbollah avrebbe dovuto prendere di mira anche la sede del Mossad e il ministero della Difesa a Tel Aviv.

Il movimento sciita libanese ha replicato lanciando 320 razzi katiusha verso il nord di Israele nelle ultime ore, insieme a diversi droni carichi di esplosivo. In una dichiarazione, Hezbollah afferma di aver preso di mira 11 basi militari israeliane e di “aver terminato la prima fase della risposta” per l’uccisione da parte di Israele del suo comandante militare, Fuad Shukr, alla fine di luglio.

In Israele si segnala il ferimento lieve di una donna ad Acri in circostanze ancora da chiarire e, ad eccezione che in Alta Galilea dove sono in vigore strette misure di sicurezza, la vita nel paese è sostanzialmente normale: poco fa è stato anche riaperto l’aeroporto internazionale di Tel Aviv. In Libano invece si segnalano due morti e alcuni feriti nella località di Al Tiri e di un combattente del movimento Amal a Khiam.

Da dopo il 7 ottobre, quando Hamas ha lanciato un attacco nel sud di Israele seguito da una offensiva militare israeliana che continua ancora oggi e che ha fatto oltre 40mila morti palestinesi nella Striscia di Gaza, Hezbollah e lo Stato ebraico si sono scambiati costantemente attacchi in una guerra di logoramento al confine tra i due paesi. Finora hanno evitato una grave escalation. Quel precario equilibrio si è rotto dopo che un missile ha ucciso 12 bambini drusi sul Golan siriano occupato da Israele. Hezbollah ha negato la responsabilità di quell’attacco ma Israele pochi giorni dopo ha assassinato a Beirut, Fuad Shukr, il comandante militare del movimento sciita. L’uccisione di Shukr è stata seguita dopo qualche ora dall’assassinio del leader politico di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran, che ha portato a minacce di rappresaglia contro Israele da parte dell’Iran