La Germania non ha mai smesso di armare il genocidio di Israele

Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine.

Foto di copertina: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz tiene una conferenza stampa congiunta con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Gerusalemme, il 7 dicembre 2025. (Alex Kolomoisky/POOL)

Di Hanno Hauenstein

«Israele ha il diritto – e anzi il dovere – di difendere i propri cittadini e la propria esistenza da coloro che negano ripetutamente il diritto all’esistenza dello Stato democratico ebraico». Con queste parole, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha aperto una conferenza stampa congiunta con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Gerusalemme nel mese di dicembre.

Il linguaggio era familiare, parte di un lessico consolidato della diplomazia tedesco-israeliana. Sullo sfondo del genocidio in corso a Gaza da parte di Israele, tale formulazione appare ora come una schietta riaffermazione della “relazione speciale” tra i due paesi: un’affermazione della responsabilità della Germania per la sicurezza di Israele e l’approvazione di una crescente partnership militare.

Da allora, quel simbolismo è stato seguito da misure più concrete. Poco più di una settimana fa, Israele e Germania hanno firmato un accordo sulla sicurezza informatica per ampliare la loro cooperazione esistente. “Attribuisco enorme importanza alla cooperazione complessiva tra Israele e Germania”, ha dichiarato Netanyahu durante la firma. “I nemici di Israele devono sapere che i nostri occhi sono puntati su di loro in ogni momento e ovunque”, si legge in una dichiarazione sul accordo rilasciata dal suo ufficio.

Il ministro dell’Interno tedesco Alexander Dobrindt, recatosi in Israele per firmare l’accordo, ha dichiarato di voler prendere Israele come “modello”. “Puntiamo su uno scambio sistematico piuttosto che su una cooperazione ad hoc”, ha dichiarato Dobrindt ai media tedeschi. “Israele è il partner più importante della Germania al di fuori della NATO e dell’UE”, ha affermato il suo ministero.

Secondo il quotidiano tedesco Bild, l’accordo prevede la cooperazione tra l’unità di polizia d’élite tedesca GSG 9 e l’unità antiterrorismo della polizia israeliana, conosciuta colloquialmente come Yamam. Questa unità ha compiuto omicidi extragiudiziali di palestinesi in Cisgiordania ed è stata anche coinvolta nell’operazione di salvataggio degli ostaggi israeliani nel campo profughi di Nuseirat, nel nord di Gaza, nel giugno 2024, durante la quale quattro israeliani sono stati liberati e oltre 270 palestinesi sono stati uccisi. Bild ha anche riportato i piani per un centro di ricerca congiunto tedesco-israeliano sull’intelligenza artificiale e la sicurezza informatica.

L’accordo prevede inoltre la partecipazione della Germania all’Ufficio del coordinatore della sicurezza per Israele e l’Autorità palestinese (OSC) con sede a Gerusalemme e guidato dagli Stati Uniti, all’interno del quale, secondo quanto riferito, Dobrindt avrebbe affermato che la Germania avrebbe “assunto un ruolo di leadership”. L’ufficio fornisce formazione agli agenti di polizia palestinesi e alle “forze di sicurezza” in Cisgiordania, con l’intenzione di estenderla anche a Gaza. La Germania è già coinvolta nella Missione dell’UE a sostegno della polizia palestinese e dello Stato di diritto, che dovrebbe ampliare il proprio mandato per formare anche gli agenti di polizia di Gaza (complessivamente, si prevede che le forze europee formeranno 3.000 unità di polizia).

In risposta a un’interrogazione parlamentare del Partito di Sinistra, il governo tedesco ha recentemente confermato la sua partecipazione, con personale del Ministero degli Esteri tedesco e delle forze armate, al Centro di coordinamento civile-militare (CMCC) guidato dagli Stati Uniti nella città israeliana di Kiryat Gat. Il centro è stato istituito per sostenere l’attuazione del cosiddetto piano di pace in 20 punti di Trump per Gaza e, pur escludendo completamente i palestinesi, è stato rivelato che sta collaborando con società di sicurezza statunitensi come Palantir e Dataminr.

Ma la cooperazione tra Germania e Israele va ben oltre la condivisione di informazioni di intelligence o l’addestramento delle forze di polizia. La Germania è il secondo fornitore di armi di Israele dopo gli Stati Uniti e uno dei suoi clienti più importanti.

Tra il 2020 e il 2024, la Germania ha fornito oltre un terzo delle importazioni di armi di Israele. E durante lo stesso periodo, Israele si è classificato al terzo posto tra i destinatari delle armi tedesche, rappresentando l’11% delle esportazioni totali.

Un recente rapporto del Peace Research Institute di Francoforte stima che dal 7 ottobre 2023 la Germania abbia approvato esportazioni di armi verso Israele per un valore di circa 550 milioni di euro. Solo nel 2023, le autorizzazioni hanno raggiunto un totale di 326,5 milioni di euro. Queste includevano circa 500.000 munizioni per fucili e migliaia di armi anticarro portatili note come “Matador”, spesso utilizzate dalle forze israeliane a Gaza per distruggere infrastrutture civili e che compaiono regolarmente nei filmati caricati dai soldati israeliani sui social media.

Questo rapporto appare particolarmente cruciale alla luce del deterioramento della posizione internazionale di Israele, soprattutto negli Stati Uniti e in particolare all’interno di alcuni segmenti della destra MAGA. L’imprevedibile posizione di Donald Trump nei confronti di Israele non fa che accentuare la necessità di quest’ultimo di assicurarsi alleati affidabili altrove.

Sebbene la Germania abbia parzialmente sospeso le autorizzazioni all’esportazione di armi utilizzate a Gaza nell’agosto 2025, le ha ripristinate poche settimane dopo l’entrata in vigore del cosiddetto cessate il fuoco in ottobre. E un esame più attento di ciò che questo “congelamento” ha effettivamente comportato rivela che la Germania non ha mai realmente smesso di armare il genocidio di Israele.

Fermare le esportazioni di armi?

Alla fine dell’estate del 2025, nemmeno i media tedeschi, fortemente orientati a favore di Israele, potevano più ignorare completamente il flusso incessante di immagini di bambini affamati a Gaza. Con la diffusione di quelle immagini, anche l’opinione pubblica tedesca iniziò a cambiare.

La necessità di una reazione da parte del governo era evidente, e si concretizzò nell’annuncio che la Germania avrebbe sospeso l’esportazione di armi verso Israele che potessero essere utilizzate a Gaza. (Merz in seguito prese addirittura le distanze dal linguaggio della Staatsräson, un gesto che, sebbene sorprendente, suonò vuoto alla luce della sua affermazione, solo pochi mesi prima, secondo cui Israele stava facendo “il lavoro sporco per noi” con il suo attacco non provocato all’Iran).

Ma per capire cosa questo significasse nella pratica, è necessario fare chiarezza su una serie di distinzioni giuridiche e terminologiche relative alle politiche tedesche in materia di esportazione di armi.

In primo luogo, c’è la differenza tra esportazione di armi e approvazione di tali esportazioni. Quando nell’agosto 2025 è stato annunciato che la Germania aveva “sospeso” le esportazioni di armi verso Israele, la misura si applicava solo alle nuove autorizzazioni per le armi destinate all’uso a Gaza; le consegne relative alle autorizzazioni precedenti potevano continuare senza interruzioni. A riprova di ciò, il quotidiano economico tedesco Handelsblatt ha riportato che un sottomarino in grado di lanciare missili da crociera con testate nucleari è partito dalla città portuale tedesca di Kiel alla volta di Israele nello stesso mese in cui è stata annunciata la sospensione delle autorizzazioni all’esportazione.

Le decisioni relative a tali autorizzazioni vengono prese dal Consiglio federale di sicurezza tedesco, un organo segreto che supervisiona i trasferimenti di armi sensibili e le cui deliberazioni sono protette dal pubblico per legge.

Una seconda distinzione riguarda la separazione giuridica tedesca tra “Kriegswaffen” (armi da guerra) e “Rüstungsgüter” (beni militari). Quest’ultima categoria comprende componenti e attrezzature, tra cui motori, testate, elmetti, pistole, alcuni tipi di munizioni e materiali esplosivi. Pertanto, i motori forniti dalla Germania utilizzati nei carri armati Merkava e Namer di Israele, schierati a Gaza, sono classificati come Rüstungsgüter e non come Kriegswaffen.

Sebbene tali componenti siano spesso essenziali per il funzionamento di un’arma, queste due categorie sono regolamentate da regimi giuridici diversi. La soglia di esportazione per le armi da guerra è molto più alta, poiché rientrano nella legge sul controllo delle armi da guerra. Le armi, al contrario, sono regolamentate dalla legge sul commercio estero e quindi non richiedono un’approvazione speciale da parte del governo. In pratica, questa distinzione giuridica facilita le esportazioni di armi e complica la supervisione.

“Dal punto di vista del diritto internazionale, la distinzione tra ‘componenti di armi’ e ‘armi da guerra’ non è determinante”, ha dichiarato Alexander Schwarz, avvocato presso il Centro europeo per i diritti costituzionali e umani (ECCHR), alla rivista +972 Magazine. “Il trattato internazionale sul commercio delle armi si applica allo stesso modo a entrambi. Ciò significa che la Germania sta attualmente violando il diritto internazionale. Non c’è alcun margine di discrezionalità”.

Una terza distinzione riguarda la separazione tra armi difensive e offensive. Le armi e le attrezzature per la difesa aerea e navale – presentate come fondamentali per l’autodifesa di Israele – sono state esentate dal congelamento delle approvazioni di Merz ad agosto. Una parte significativa della flotta navale israeliana, compresi i sottomarini e le corvette Saar 6, è costruita in Germania. ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), la società che produce queste navi, ha confermato che continuerà a fornire componenti per queste imbarcazioni per tutto il 2024 e il 2025. Per TKMS, questi contratti sono di grande importanza economica.

Nonostante siano classificate come “difensive”, le navi Saar 6 di fabbricazione tedesca sono state utilizzate per bombardare la costa di Gaza durante le campagne militari israeliane dal 7 ottobre. I video pubblicati dall’esercito israeliano mostrano le corvette Saar 6 in azione mentre utilizzano un cannone automatico Melara da 76 mm; secondo l’esercito, la nave ha preso di mira un impianto di produzione di armi.

Israele gestisce attualmente cinque sottomarini di fabbricazione tedesca, sovvenzionati dai contribuenti; un sesto è stato approvato dal Consiglio di sicurezza tedesco alla fine del 2023. Israele gestisce anche quattro corvette Saar 6 pesantemente armate, dotate di cannoni automatici e di una versione marittima del sistema Iron Dome israeliano.

“All’inizio della guerra, ci occupavamo principalmente di difesa”, ha dichiarato un comandante di una corvetta Saar 6 al quotidiano israeliano Maariv nel novembre 2025. “Con il passare del tempo, man mano che le navi maturavano dal punto di vista operativo, siamo stati in grado di assumere anche ruoli offensivi… Abbiamo operato in diversi teatri di guerra, lanciando fuoco molto preciso e pesante dai cannoni della nave verso alcune zone di Gaza”.

“La distinzione tra armi difensive e offensive non ha senso ai sensi del diritto internazionale umanitario”, ha spiegato Schwarz, dell’ECCHR. “Molti sistemi d’arma possono essere utilizzati in entrambi i modi. Ciò che conta in definitiva non è l’etichetta attribuita a un’arma, ma se il suo utilizzo è conforme al diritto internazionale”. Il Trattato sul commercio delle armi, ha aggiunto, è vincolante ai sensi della Legge fondamentale tedesca e deve essere preso in considerazione in tutte le decisioni relative all’esportazione.

Lo stesso trattato delle Nazioni Unite, che regola il commercio internazionale di armi per prevenirne l’uso improprio, richiede una valutazione continua dei rischi di violazione dei diritti umani. Sotto la crescente pressione interna e internazionale e nel contesto del caso Nicaragua 2024 dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, che accusa la Germania di complicità nel genocidio, il governo tedesco ha iniziato a subordinare le esportazioni di armi verso Israele a un impegno formale da parte dei funzionari israeliani che affermano che le armi tedesche saranno utilizzate in conformità con il diritto internazionale.

Secondo il quotidiano tedesco Die Zeit, Eyal Zamir – attualmente capo di Stato Maggiore dell’esercito israeliano e allora direttore generale del Ministero della Difesa – scrisse al governo tedesco alla fine del 2024: “Possiamo garantire che tutte le armi o altre attrezzature militari fornite dalla Germania, o contenenti parti provenienti dalla Germania, sono utilizzate esclusivamente in conformità con il diritto internazionale umanitario”. Alla luce delle numerose prove video che mostrano armi di fabbricazione tedesca utilizzate per distruggere infrastrutture civili a Gaza, tali assicurazioni sembrano assurde.

“Siamo costantemente brancolando nel buio”

Le revisioni dei dati sulle esportazioni da parte dei funzionari del governo tedesco complicano ulteriormente la supervisione, come hanno recentemente dimostrato due procedimenti dinanzi a un tribunale amministrativo di Berlino.

In uno dei casi, quattro palestinesi di Gaza hanno citato in giudizio il governo tedesco (tramite l’ECCHR), contestando una licenza di esportazione rilasciata il 30 ottobre 2023 che autorizzava il produttore tedesco di armi Dynamit Nobel Defence GmbH a consegnare 3.000 armi Matador a Israele (un quinto querelante, Nayef Rayyan, è stato ucciso in un attacco con droni israeliani nel luglio 2025, secondo quanto riferito in un attacco a un chiosco di falafel vicino all’ospedale Al-Awda nel campo di Nuseirat a Gaza). I quattro querelanti sopravvissuti hanno tutti perso familiari stretti negli attacchi israeliani.

In un secondo caso, un palestinese residente a Gaza ha chiesto la sospensione delle licenze tedesche per l’esportazione di armi da guerra verso Israele fino al ritiro delle truppe israeliane da Gaza.

Secondo Schwarz, che ha sostenuto i ricorrenti del primo caso, la mancanza di trasparenza del governo tedesco ha reso quasi impossibile il controllo giurisdizionale. “Non ci è stato comunicato quando sono state concesse le autorizzazioni, né ci è stato comunicato il loro ambito di applicazione”, ha dichiarato a +972. “Siamo costantemente all’oscuro e dobbiamo affidarci ai giornalisti solo per sapere che le autorizzazioni esistono”.

Remo Klinger, avvocato nel primo caso, sostiene che il governo non abbia dimostrato che le autorizzazioni all’esportazione fossero soggette ad alcuna revisione legale, nonostante ciò sia richiesto dalla legge sul controllo delle armi da guerra. “Dov’è questa revisione? Dov’è il documento? È completamente mancante”, ha detto Klinger a +972. “Abbiamo seri dubbi che tale valutazione abbia mai avuto luogo”.

Il team legale dello Stato ha sostenuto che la Germania non ha rilasciato nuove autorizzazioni per l’esportazione di armi da guerra ai sensi della legge sul controllo delle armi da guerra dal febbraio 2024. Ha inoltre affermato che solo l’1,8% delle esportazioni militari approvate dopo il 7 ottobre riguardava armi da guerra; oltre il 98% riguardava beni militari, presumibilmente destinati a uso difensivo. Qualsiasi potenziale violazione dei diritti, hanno sostenuto, non deriverebbe dalle esportazioni tedesche, ma dalle “decisioni indipendenti” dell’esercito israeliano su come utilizzare le armi.

Alla fine il tribunale ha respinto entrambi i casi, sostenendo che la tutela giuridica preventiva era inammissibile senza un “rischio di ripetizione” dimostrabile, citando l’annuncio fatto all’epoca dal governo secondo cui non sarebbero state rilasciate nuove licenze di esportazione per le armi utilizzate a Gaza. Ha inoltre sostenuto che la situazione a Gaza era “fondamentalmente cambiata” a causa del cessate il fuoco.

“L’affermazione secondo cui non vi era alcun rischio di ripetizione è stata smentita quasi immediatamente”, ha dichiarato Schwarz a +972. Solo cinque giorni dopo la decisione del tribunale, il governo tedesco ha revocato il congelamento parziale delle autorizzazioni all’esportazione di armi da guerra verso Israele.

Pur respingendo i ricorsi, la corte ha lasciato aperta la questione giuridica più ampia relativa alla possibilità per i palestinesi di Gaza di contestare le licenze di esportazione tedesche. Klinger ha fatto riferimento a una recente sentenza della Corte costituzionale tedesca – la cosiddetta “sentenza Ramstein” – riguardante il ruolo della Germania nella guerra guidata dall’Arabia Saudita nello Yemen. Tale sentenza ha riconosciuto che, in determinati casi, gli stranieri coinvolti possono richiedere protezione giuridica nei confronti della Germania. “Ciò vale ancora più chiaramente in questo caso, in cui è stata la Germania stessa a rilasciare un’autorizzazione e tale autorizzazione era illegittima”, ha spiegato Klinger.

Nella sua sentenza scritta, la Corte ha riconosciuto che la ripresa delle consegne di armi e armamenti bellici a Israele significa che “la situazione di fatto potrebbe presentarsi in modo diverso”, ma che questi sviluppi non potevano più essere presi in considerazione. Klinger intende ora presentare ricorso. “Si tratta di questioni giuridiche fondamentali, ovvero se sia possibile o meno sottoporre a revisione il rispetto del diritto internazionale da parte della Germania”.

“Israele lavora per la difesa della Germania”

Una cosa che distingue le ultime visite di Merz e Dobrindt dalla più ampia politica tedesca nei confronti di Israele è una svolta più esplicita verso l’interesse tedesco. Mentre la Germania continua a proporsi come guardiana di Israele – in linea con la sua storica Staatsräson, che considera la sicurezza di Israele un obbligo morale derivante dall’Olocausto e che ha probabilmente contribuito a facilitare le condizioni che hanno portato al genocidio di Gaza – la sua stessa sicurezza è ora esplicitamente ancorata all’alleanza e legittimata dalla memoria dell’Olocausto.

Ad esempio, nel 2023 la Germania ha acquistato il sistema di difesa missilistica Arrow 3 di Israele per 3,6 miliardi di euro. Commercializzato come pietra miliare della difesa tedesca contro la Russia (anche se la sua efficacia in questo senso è stata contestata), il sistema è recentemente diventato operativo. Da allora il contratto è stato ampliato di ulteriori 3,1 miliardi di euro, rendendolo il più grande accordo di vendita di armi nella storia di Israele.

Nella conferenza stampa tenuta a dicembre con Netanyahu a Gerusalemme, Merz ha esordito riferendosi alla sua visita a Yad Vashem avvenuta quello stesso giorno. «La Germania difenderà quindi sempre l’esistenza e la sicurezza di Israele», ha dichiarato. «Questo fa parte del nucleo essenziale e immutabile del nostro rapporto. Vale oggi, vale domani e varrà per sempre».

Netanyahu ha affermato: “Non solo la Germania lavora per la difesa di Israele, ma Israele, lo Stato ebraico, 80 anni dopo l’Olocausto, lavora per la difesa della Germania”. Nel spiegare perché Hamas non può avere alcun ruolo nel futuro di Gaza, sia Merz che Netanyahu hanno esplicitamente collegato gli attacchi del 7 ottobre all’Olocausto.

Che la memoria dell’Olocausto venga strumentalizzata per proteggere la violenza dello Stato israeliano dal controllo pubblico – e distogliere l’attenzione dalla complicità tedesca in tale violenza – non è una novità. Ma poiché numerosi esperti delle Nazioni Unite e gruppi per i diritti umani descrivono le azioni di Israele a Gaza come genocidio, la questione assume una dimensione molto più inquietante.

In Germania, alcuni si sono concentrati sul fatto che Merz abbia ribadito l’impegno della Germania a favore di una soluzione a due Stati. Tuttavia, a differenza di Francia, Spagna o Regno Unito, la Germania continua a rifiutare anche il minimo passo simbolico di riconoscere la Palestina.

Inoltre, sebbene Merz sembrasse porre alcuni limiti all’alleanza nel suo discorso – promettendo il sostegno della Germania alla ricostruzione di Gaza ed esprimendo una lieve critica alle ambizioni annessionistiche di Israele in Cisgiordania – lo ha fatto affermando al contempo la stretta cooperazione con il governo che sta commettendo queste violazioni del diritto internazionale. La portata delle uccisioni a Gaza e la distruzione di quasi tutte le sue infrastrutture non sono state affrontate.

Qualsiasi residua illusione che tali dichiarazioni moderate avessero un peso politico è stata dissipata quando Netanyahu ha affermato esplicitamente la sovranità di Israele «dal fiume al mare». L’ironia era difficile da ignorare: pochi giorni dopo, un tribunale di Berlino ha stabilito che la stessa frase è un simbolo di Hamas e costituisce quindi un reato penale. A Berlino, cantarla o pubblicarla in un contesto filopalestinese è servito regolarmente a giustificare arresti, violenze poliziesche estreme e, in alcuni casi, ordini di espulsione nei confronti di cittadini dell’UE.

Verso la fine, a Merz è stato chiesto se avrebbe invitato Netanyahu in Germania nonostante il mandato di arresto emesso nei confronti del primo ministro israeliano dalla Corte penale internazionale (ICC). Il cancelliere ha sembrato eludere la domanda: al momento non era previsto alcun invito, ha affermato, ma se ne sarebbe potuto estendere uno “se il tempo lo avesse permesso”.

Una nuova fase di militarizzazione della Germania

La Germania è ora immersa in una fase di riarmo nazionale. Fino al 2030, Berlino prevede di spendere circa 650 miliardi di euro per la difesa, un impegno che ha richiesto una rottura decisiva con anni di dogmatismo sul contenimento del debito. Questo cambiamento sta anche contribuendo a un più stretto allineamento con Israele.

In una recente conferenza sulle armi organizzata dal Ministero della Difesa israeliano presso l’Università di Tel Aviv, una delle delegazioni più numerose proveniva dalla Germania. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal (WSJ), tra i partecipanti c’era anche l’ex ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant, il cui arresto è richiesto anche dalla Corte penale internazionale (ICC). Tra i relatori tedeschi figuravano Ulf Häussler, direttore delle operazioni e della pianificazione della NATO, Simon Brünjes, vicepresidente dell’azienda tedesca di tecnologia della difesa Helsing, e Christian Steinborn, responsabile dello sviluppo commerciale di Rheinmetall, il più grande produttore di armi della Germania.

Un video promozionale dell’evento mostra i partecipanti in uniforme militare tedesca insieme al venture capitalist Shaun Maguire. “Non credo che Israele sia così lontano dal costruire giganti dell’hardware da 500 miliardi a trilioni di dollari che cambieranno il mondo”, afferma, mentre il video alterna i loghi di aziende israeliane produttrici di armi come Elbit, Rafael e Israel Aerospace Industries (IAI) a quello dell’azienda statunitense Palantir.

Secondo quanto riferito, la conferenza ha anche mostrato filmati di attacchi con droni contro edifici a Gaza, presentati come prova di efficacia. La copertura dell’evento da parte dell’emittente pubblica indiana DD India mostra Rafael che presenta filmati di combattimento. Come ha affermato sui social media Nir Weingold, recentemente nominato capo del dipartimento del bilancio del Ministero della Difesa israeliano, in riferimento all’evento: “La credibilità testata in battaglia vince”.

La stessa logica, illustrata in modo approfondito dal giornalista Antony Loewenstein, è stata successivamente confermata da Drop Site News, che ha pubblicato alcune registrazioni audio della conferenza. In una di queste, Boaz Levy, capo dell’IAI, afferma: “La guerra che abbiamo affrontato negli ultimi due anni consente alla maggior parte dei nostri prodotti di diventare validi per il resto del mondo… a partire da Gaza per poi passare all’Iran e allo Yemen”.

Nel frattempo, i media israeliani hanno riportato un anno record per il settore della tecnologia della difesa del Paese, con circa 1 miliardo di dollari investiti in startup militari. Il quotidiano finanziario israeliano Globes ha recentemente citato un colonnello dell’esercito che descriveva come gli investitori cercano startup militari israeliane e chiedono garanzie all’esercito israeliano prima di firmare accordi. “La nostra risposta fornisce credibilità”, ha detto il colonnello Yishai Cohen, riferendosi a un incontro con investitori tedeschi.

Il rapporto del WSJ descriveva anche un evento collaterale alla conferenza che metteva in contatto le startup israeliane con investitori europei, tra cui tedeschi, e offriva consigli su come superare la burocrazia europea.

Dal 7 ottobre, secondo quanto riferito, più di 130 startup israeliane sono state integrate nello sforzo bellico di Israele a Gaza: circa la metà si concentra sull’intelligenza artificiale, circa un quarto sulla tecnologia dei sensori e di rilevamento, come i sistemi anti-drone, e il resto sulla navigazione e la guerra elettronica. Le esportazioni di armi israeliane sono aumentate vertiginosamente sulla scia del genocidio, raggiungendo il record di 14,8 miliardi di dollari nel 2024. L’Europa è emersa come il più grande acquirente, rappresentando il 54% delle esportazioni totali. E con Israele che ha ridotto l’intensità del suo assalto a Gaza, molti Stati sembrano sempre più propensi a tornare alla normalità.

In Germania, questi allineamenti segnano una rottura nell’autoconsapevolezza del Paese. Un tempo considerato un modello per affrontare i propri crimini storici, l’establishment tedesco ora applica le lezioni del “Mai più” in modo selettivo e strumentale. Il genocidio non è più considerato un crimine universale, ma condizionale, minimizzato o giustificato quando commesso dall’alleato “giusto”.

La visita di Merz a Gerusalemme e il continuo flusso di armi tra Germania e Israele lasciano pochi dubbi sulla scelta compiuta: non la responsabilità, ma la normalizzazione.

* Hanno Hauenstein è un giornalista indipendente e autore che vive a Berlino. I suoi articoli sono stati pubblicati su testate quali The Guardian, The Intercept e Berliner Zeitung.