L’esercito israeliano sgombera una nuova zona, una “tendopoli” a Rafah

Articolo pubblicato originariamente su Mada Masr

Di Ehsan Salah, Farah Fangary and Thaer Abu Aoun

L’esercito israeliano ha iniziato a creare una nuova zona isolata in un’area della città palestinese di Rafah, attualmente circondata dalle truppe israeliane, secondo quanto riferito da testimoni oculari e da un diplomatico occidentale che ha parlato con Mada Masr a condizione di anonimato.

Il diplomatico ha detto che la zona controllata in costruzione include una tendopoli in cui potrebbero essere trasferiti alcuni palestinesi sfollati da tutta Gaza.

L’area sarà utilizzata anche dalle organizzazioni umanitarie e per immagazzinare le forniture di aiuti, che saranno consegnate da una società di sicurezza appaltata da Israele, ha detto la fonte, sottolineando che il potenziale di ospitare i palestinesi sfollati non sarà pubblicizzato come lo scopo della zona.

I media israeliani hanno tuttavia riferito che la zona è destinata ad ospitare i palestinesi, con l’Autorità di radiodiffusione israeliana che l’ha descritta come una nuova “zona sicura” come le aree umanitarie designate esistenti a Mawasi, Khan Younis, dove Israele ha condotto più volte attacchi aerei, uccidendo persone che si rifugiavano nelle tende.

I palestinesi provenienti da tutta la Striscia, compresi quelli di Mawasi, passerebbero nella nuova zona attualmente spopolata di Rafah, hanno riferito i media israeliani.

Secondo recenti dati delle Nazioni Unite, Israele ha sfollato oltre 500.000 palestinesi dal 18 marzo, dopo aver rinnovato la sua guerra contro la Striscia con un’avanzata a Gaza da est che ha spinto gli sfollati nelle aree costiere occidentali e creato “zone di morte” altrove.

Secondo i media israeliani, gli sfollati saranno costretti a sottoporsi a controlli di sicurezza prima di entrare nell’area appena istituita, e questo è il motivo per cui Israele sta cercando di “separare i civili palestinesi dagli individui armati”.

Il diplomatico occidentale ha affermato che ciò che sarà annunciato, tuttavia, è che la nuova zona sarà utilizzata dalle Nazioni Unite e da altre organizzazioni, in coordinamento con una società americana, come base per gestire gli aiuti.

La fonte ha poi chiarito che la società americana sarà gestita da cittadini statunitensi-israeliani e da specifiche figure tribali di Gaza designate dall’Autorità Palestinese.

I media israeliani hanno anche riferito che le autorità di Israele preferiscono che sia una società civile statunitense a gestire la distribuzione degli aiuti, data la loro riluttanza a trattare con altri operatori della sicurezza nella Striscia.

L’esercito israeliano si è anche rifiutato di distribuire direttamente gli aiuti, ha riferito l’Autorità radiotelevisiva israeliana, e ha costruito un piano globale che “consentirebbe l’ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia senza che questi raggiungano Hamas”.

I preparativi per la nuova area sono già visibili nel sud di Gaza, secondo i testimoni oculari che hanno parlato con Mada Masr. Mahmoud Khalil, che attualmente vive nell’area costiera di Mawasi, a Khan Younis, ha dichiarato domenica a Mada Masr che negli ultimi giorni bulldozer ed escavatori si sono mossi intensamente intorno al corridoio di Morag e alla città di Rafah.

Il corridoio Morag, occupato dall’esercito israeliano ad aprile, separa Rafah dal resto dell’enclave costiera, permettendo a Israele di controllare la strada che collega Rafah a Khan Younis. Israele ha anche istituito un posto di blocco vicino all’asse, presso il quale le sue forze hanno arrestato e giustiziato i palestinesi mentre li costringevano a fuggire dalla città più meridionale di Gaza nelle ultime settimane.

Khalil ha detto che i bulldozer israeliani a Rafah hanno raggiunto il perimetro del governatorato meridionale, estendendosi fino alla costa del mare, e hanno completamente tagliato la strada costiera ammassando terra e macerie di case demolite sull’autostrada per formare una barriera.

Un altro testimone oculare, sfollato da Rafah la scorsa settimana verso l’area intorno all’Ospedale Europeo di Khan Younis e che ha preferito parlare a condizione di anonimato, ha riferito a Mada Masr che anche ampie aree all’interno di Rafah sono state rase al suolo da case e macerie.

Dall’inizio di marzo, Israele ha bloccato l’ingresso di tutte le merci e i rifornimenti nella Striscia, imponendo un blocco ai civili che soffrono per la grave carenza di cibo, acqua, carburante e forniture mediche.

Il nuovo piano per facilitare l’ingresso degli aiuti arriva mentre un funzionario egiziano, parlando a condizione di anonimato, ha affermato che la Francia e diversi organismi internazionali stanno esercitando maggiori pressioni sul Presidente degli Stati Uniti Donald Trump per far entrare gli aiuti umanitari a Gaza.

Hanno aggiunto che il presidente francese Emmanual Macron ha discusso con Trump le consegne di aiuti alla Striscia durante i funerali di Papa Francesco domenica scorsa, notando che il Ministero degli Esteri egiziano è stato informato dei colloqui in corso con Macron per poter svolgere un ruolo nel coordinamento delle consegne di aiuti.

Israele ha imposto il blocco all’inizio di marzo, abbandonando i termini dell’accordo di cessate il fuoco e iniziando a ridurre alla fame i palestinesi per fare pressione su Hamas affinché rilasciasse tutti i prigionieri al di fuori del quadro dell’accordo, rilanciando poi la sua guerra contro la Striscia.

I colloqui per stabilire una nuova tregua si sono sviluppati lentamente, con una delegazione di Hamas che ha lasciato il Cairo nei giorni scorsi dopo aver esaminato una proposta avanzata dai mediatori per una tregua di cinque-sette anni che vedrebbe Israele mantenere il controllo sulle aree che l’accordo di cessate il fuoco di gennaio non ha concesso a Tel Aviv.

Il gruppo era pronto ad accettare questi termini, ha dichiarato una fonte di Hamas a Mada Masr, ma la proposta poneva anche la condizione di consegnare le armi, una linea rossa per il gruppo.

Mentre un funzionario egiziano ha dichiarato alla CNN che Israele è stato invitato ai colloqui con i mediatori lunedì, un funzionario israeliano ha affermato che Israele non ha ancora ricevuto un’altra offerta dai mediatori.

Nel frattempo, mentre le forze israeliane continuano a intensificare gli attacchi nella Striscia, gli schemi per il trasferimento forzato al di fuori di Gaza continuano a prendere forma dopo le molteplici dichiarazioni di Trump sui suoi piani per “svuotare” Gaza e spostare i palestinesi in Egitto, Giordania o Arabia Saudita.

Mentre le discussioni sulla versione iniziale del piano di Trump si sono placate, centinaia di palestinesi sono già stati trasferiti in Francia e Germania nelle ultime due settimane nell’ambito di quello che viene definito “ricongiungimento familiare volontario”.

A marzo, diplomatici europei e fonti egiziane hanno dichiarato a Mada Masr che i Paesi della regione potrebbero facilitare i programmi di ricongiungimento familiare per i civili di Gaza con parenti all’estero, a condizione che i finanziamenti del Golfo e la garanzia contro un esodo completo dei palestinesi.