Cari amici,

Ci rivolgiamo a voi con urgente richiesta di aiuto. I nostri amici di Masafer Yatta, che abbiamo accompagnato per anni nella loro lotta per rimanere sulla loro terra, stanno affrontando una distruzione imminente. Abbiamo bisogno del vostro supporto ora.

Il 18 giugno, il Consiglio di pianificazione superiore israeliano per la Cisgiordania ha preso una decisione devastante e arbitraria: permettere l’addestramento dell’IDF nella famigerata Firing Zone 918. Ciò significa la demolizione totale di 12 villaggi, che ospitano circa 2.800 persone, e la fase finale della pulizia etnica a Masafer Yatta.

La zona di licenziamento 918 non è mai stata una questione di sicurezza. Come ammesso dal suo iniziatore, Ariel Sharon, è stato istituito negli anni ottanta per “consentire l’insediamento ebraico” spingendo i palestinesi fuori dalla loro terra. L’IDF ha a malapena usato l’area per l’addestramento, eppure ha mentito per decenni in tribunale sostenendo che fosse. Nel frattempo, lo Stato ha sostenuto molti avamposti illegali in terra palestinese nella zona, rivelando chiaramente che l’argomentazione della “sicurezza” è una finzione.

Dopo aver evitato una sentenza definitiva per decenni, nel maggio 2022 il giudice colono David Mintz ha emesso un verdetto distorto e pieno di errori, approvando lo sfratto dei residenti dalle terre che le loro famiglie hanno vissuto per generazioni. Da allora, l’IDF e i coloni hanno compiuto sistematiche molestie: attacchi violenti, distruzione di case, negazione dei diritti di pascolo e demolizioni diffuse.

Ora, sulla base di un ordine militare riservato datato 17 giugno, tutte le procedure di pianificazione e legali nella zona sono state congelate, citando una vaga e non supportata “esigenza di sicurezza. ” Questo apre la strada alle demolizioni di massa, entro giorni o settimane.

Questo sta accadendo sotto la copertura della guerra con l’Iran, in palese disprezzo del giusto processo e dello stato di diritto. Lo Stato sta usando false pretese di “sicurezza” per giustificare distruzione e sfollamento. I tribunali hanno chiarito: non agiranno per tutelare i diritti palestinesi, né proprietà, né dignità, né giustizia.

Secondo le squadre legali dei residenti, rimangono solo due canali per cercare di fermare tutto questo: rafforzare le comunità attraverso la nostra presenza personale e il nostro supporto sul campo; e generare immediate pressioni diplomatiche all’estero.

Se avete qualche legame, personale, professionale, diretto o indiretto, con ambasciate straniere, parlamentari in Europa o negli Stati Uniti o organizzazioni internazionali, inviate loro questa lettera. *

Chiediti: a chi posso contattare oggi? Chi potrebbe alzare la voce, fare pressione e aiutare a fermare l’espulsione?