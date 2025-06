Incontri Zoom: in viaggio verso la Palestina

Nei mesi di luglio e agosto la campagna “Ponti e non muri” organizza una serie di incontri online con attivisti palestinesi, internazionali e israeliani per parlare di quanto sta avvenendo oggi in Palestina. Con la speranza di poter ripartire presto.

Per ricevere il link Zoom, mandare una email a unponteperbetlemme@gmail.com