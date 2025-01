Preghiere dalla Palestina: CUORI ANCORA PIENI DI GUERRA

Secondo anno di guerra, 110° giorno.

“Tendi l’orecchio, Signore, ascoltami: sono povero e infelice. Ogni giorno ti chiamo: rispondimi Signore” (Salmo 86,1)

Sì, il cessate il fuoco è arrivato. Sollievo e gioia ma nell’angoscia di una distruzione totale. Case e città rase al suolo. La morte continua a seminare fame e sete nella Striscia di Gaza.

Signore, abbiamo bisogno di pace!

Gli uomini dichiarano che riprenderanno la guerra e intanto nella West Bank i militari e i coloni continuano ad attaccare, demolire e fare prigionieri. Incendiano case e villaggi.

Signore, fino a quando si alimenterà questa volontà di morte in Terra santa? Che la tregua diventi pace!

I cuori sono ancora pieni di guerra, di oppressione. La nuova amministrazione americana non sembra vedere gli oppressi e gli impoveriti della terra.

Signore, illumina le loro menti!

Eppure il presidente ti ha nominato più volte… e dice di agire in tuo nome… Ma i grandi non sembrano scegliere la via della giustizia.

Signore, a lui e a tutti i leader del mondo fa vedere la verità e spingili sulle vie della pace.

I grandi di questo mondo hanno bisogno di luce e i piccoli hanno bisogno del tuo aiuto. Signore

Signore, solo tu puoi salvarci. Signore, ti supplico!

Michel Sabbah, patriarca emerito di Gerusalemme, 24 Gennaio 2025

