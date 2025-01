Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Foto di copertina: Un grande cartellone pubblicitario a Gerusalemme raffigura il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump che esorta il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a porre fine alla guerra, 13 gennaio 2025. (Chaim Goldberg/Flash90)

Di Meron Rapoport

In Israele, la guerra a Gaza è diventata un peso per il governo, l’esercito e la società nel suo complesso. Trump ha solo dato a Netanyahu una scusa per ridurre le perdite.

Quasi subito dopo l’annuncio dell’accordo tra Israele e Hamas per il cessate il fuoco a Gaza, i media internazionali e israeliani si sono trovati d’accordo: sono state le pressioni e le minacce del Presidente eletto Donald Trump a spingere il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ad accettare finalmente un accordo che era sul tavolo dal maggio 2024. La storia di Steven Witkoff, inviato di Trump in Medio Oriente, che sabato mattina è arrivato a Gerusalemme e ha informato Netanyahu che non aveva intenzione di aspettare la fine dello Shabbat per parlare con lui, sta rapidamente diventando folklore.

“Non ci sarebbe stato alcun accordo se il grande e potente Donald Trump non avesse preso la mano di Netanyahu, non l’avesse piegata dietro la schiena, non l’avesse piegata ancora un po’, poi ancora un po’, non gli avesse spinto la testa sul tavolo e non gli avesse sussurrato all’orecchio che gli avrebbe dato un calcio nelle palle”, ha twittato mercoledì il giornalista di Haaretz Chaim Levinson, riassumendo il sentimento generale. “È un peccato che Biden non se ne sia reso conto molto tempo fa”.

Non sappiamo esattamente cosa sia stato detto durante la conversazione tra Witkoff e Netanyahu. È possibile che Trump abbia minacciato Netanyahu e che il primo ministro israeliano abbia temuto l’ira del presidente eletto. Ma uno sguardo più attento rivela che le dinamiche in gioco sono diverse. In realtà, la decisione di accettare l’accordo di cessate il fuoco sembra avere meno a che fare con Trump che con il cambiamento della percezione della guerra all’interno di Israele.

Torniamo indietro: subito dopo il ritorno dalla sua prima visita in Israele dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre, il Presidente Biden ha avvertito Israele di non rioccupare Gaza. Ha inoltre affermato di essere convinto che “Israele avrebbe fatto tutto il possibile per evitare di uccidere civili innocenti” e di essere sicuro che la popolazione di Gaza avrebbe avuto accesso a medicine, cibo e acqua. Biden ha inoltre ammonito Israele a non ripetere gli errori commessi dagli Stati Uniti dopo l’11 settembre e a non lasciare che il desiderio di “fare giustizia” prenda il sopravvento. Netanyahu ha ascoltato tutto questo e poi ha fatto il contrario.

Per tutta la durata della guerra, Israele ha ignorato sommariamente gli avvertimenti americani, anche quando erano accompagnati da minacce esplicite di fermare le spedizioni di armi – come prima che Israele invadesse Rafah lo scorso maggio e mentre affamava il nord di Gaza negli ultimi mesi. Sebbene sia possibile che Trump spaventi Netanyahu più di Biden, dobbiamo chiederci: se Netanyahu si fosse rifiutato di accettare l’accordo ora, Trump avrebbe fermato le spedizioni di armi a Israele o revocato il veto degli Stati Uniti sulle risoluzioni contro Israele alle Nazioni Unite?

L’ambasciatore scelto da Trump in Israele, Mike Huckabee, sostiene il massimalismo territoriale dell’estrema destra israeliana e non crede nella parola “occupazione”. L’amministrazione Trump farebbe davvero qualcosa che nessuna amministrazione americana ha mai fatto prima? Quindi, mentre la pressione di Trump è indubbiamente significativa, dovremmo guardare a ciò che sta accadendo all’interno di Israele.

Come avevo previsto meno di due mesi fa, poco prima del cessate il fuoco in Libano: “La fine della guerra nel nord riporterà inevitabilmente l’attenzione dell’opinione pubblica israeliana sulla guerra a Gaza, e riemergeranno le domande sulla possibilità di continuare. Anche se Trump desse il via libera a continuare la pulizia etnica a Gaza, non è detto che questo basti a convincere l’opinione pubblica israeliana. Che Israele lo voglia o meno, la fine della guerra in Libano potrebbe accelerare la fine della guerra a Gaza”. Questo, secondo la mia lettura, è esattamente ciò che è accaduto.

Alcuni sosterranno che l’accordo è stato il prodotto di un cambiamento di mentalità di Hamas dopo che è stato lasciato solo ad affrontare la macchina da guerra israeliana, in seguito alla decisione di Hezbollah di smettere di sparare e al crollo del regime di Assad in Siria. Ma se Hamas avesse mai creduto (ed è discutibile che lo facesse davvero) che la minaccia di un’intensificazione degli attacchi di Hezbollah avrebbe impedito a Israele di fare ciò che voleva a Gaza, l’invasione di Rafah ha probabilmente dimostrato il contrario. Inoltre, il regime di Assad era ostile ad Hamas e il nuovo regime siriano potrebbe essere più comprensivo, come suggerisce la recente visita a Damasco del primo ministro del Qatar.

Non c’è motivo di dubitare dell’affermazione del Ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir, secondo cui le pressioni politiche da lui esercitate su Netanyahu hanno ripetutamente ostacolato un accordo nell’ultimo anno. L’idea che l’accordo sia stato raggiunto perché Hamas ha abbandonato tutte le sue richieste a causa della testardaggine di Netanyahu è “una bella storia, ma non è vera”. Anzi, è l’esatto contrario della realtà”, ha scritto il giornalista israeliano Ronen Bergman su Ynet, che ha ripetutamente dimostrato come Netanyahu stesso abbia sabotato l’accordo dopo che gli Stati Uniti e Hamas lo avevano concordato otto mesi fa.

È stato quasi imbarazzante vedere il consigliere per le comunicazioni sulla sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, spiegare sul Canale 12 israeliano che Hamas si è piegato e ha accettato il cessate il fuoco solo perché Israele ha ucciso il suo ex leader Yahya Sinwar – solo pochi giorni dopo che il Segretario di Stato Antony Blinken aveva dichiarato in un’intervista al New York Times che l’assassinio di Sinwar aveva reso i negoziati molto più difficili. Washington farebbe meglio a decidere una bugia da raccontare e a coordinarla tra di loro.

Una guerra sempre più impopolare

In Israele, la guerra a Gaza è diventata un peso per il governo, le forze armate e la società nel suo complesso. In tutti i recenti sondaggi, una chiara maggioranza – tra il 60 e il 70%, o anche di più – è favorevole alla fine della guerra. Contrariamente a quanto ci si poteva aspettare, la fine della guerra in Libano ha di fatto rafforzato il desiderio di porre fine alla guerra a Gaza.

Le ragioni sono diverse. Le manifestazioni settimanali guidate dalle famiglie degli ostaggi non sono forse all’altezza delle proteste scoppiate dopo la scoperta dei corpi dei sei ostaggi uccisi da Hamas a settembre, ma la sfida che rappresentano per il governo non è diminuita. Al contrario, mai prima d’ora così tanti israeliani sono saliti sul palco in occasione di proteste così grandi e hanno chiesto senza mezzi termini la fine di una guerra mentre Israele la sta combattendo.

In un recente discorso durante una di queste proteste, mentre l’ennesima delegazione israeliana partiva per i negoziati sul cessate il fuoco in Qatar, Einav Zangauker – un’attivista di spicco il cui figlio, Matan, è tenuto prigioniero a Gaza – ha previsto che la delegazione sarebbe tornata con la richiesta di Hamas di fermare la guerra, e Netanyahu avrebbe affermato che Hamas aveva indurito le sue posizioni. “Non bevete queste bugie”, ha detto alla folla.

Anche l’esercito mostra segni di stanchezza. Nonostante abbia dedicato sforzi significativi alla pulizia etnica del nord di Gaza dall’inizio di ottobre, Hamas è tutt’altro che sconfitto e continua a infliggere vittime all’esercito israeliano. Solo la settimana scorsa, 15 soldati sono stati uccisi a Beit Hanoun, un’area che l’esercito ha occupato per la prima volta all’inizio dell’invasione di terra, oltre 14 mesi fa.

La missione di salvataggio degli ostaggi, come hanno testimoniato i soldati, sembra impossibile. Tutto ciò che rimane è la distruzione del nord di Gaza per il gusto di farlo. Un ufficiale della riserva, che ha prestato servizio per più di 200 giorni a Gaza, mi ha detto che l’umore prevalente tra i soldati è che la guerra non sta andando da nessuna parte – non a causa di un’opposizione morale (il 62% degli israeliani è d’accordo con l’affermazione “non ci sono innocenti a Gaza”, secondo un recente sondaggio del Centro aChord), ma perché i suoi obiettivi non sono chiari.

Ma soprattutto, è probabile che Netanyahu stesso abbia iniziato a rivalutare l’idea che non abbia nulla da guadagnare dalla fine della guerra e che abbia solo da perdere. Si sarebbe potuto pensare che la sua popolarità sarebbe aumentata in seguito a quelle che praticamente tutti i media israeliani hanno descritto come vittorie schiaccianti di Israele in Libano, Siria, Iran e Gaza. In realtà, si è verificato il contrario. Recenti sondaggi mostrano che la coalizione di Netanyahu è scesa a 49 seggi su 120, vicino alla sua posizione subito dopo il 7 ottobre, mentre il blocco di centro-sinistra potrebbe formare una maggioranza anche senza i restanti partiti palestinesi della Knesset.

Complessivamente, sembra che le proteste delle famiglie degli ostaggi – che si alimentano ogni volta che l’esercito riporta a casa un altro ostaggio in un sacco per cadaveri – insieme all’esaurimento e alla perdita di motivazione all’interno delle forze armate, all’impopolarità della guerra tra l’opinione pubblica e al calo dei sondaggi di Netanyahu, possano aver portato il primo ministro alla conclusione che continuare la guerra a tempo indeterminato lascerebbe le sue possibilità di vincere le prossime elezioni – previste tra un anno e 10 mesi – da scarse a inesistenti.

Di conseguenza, Netanyahu potrebbe aver deciso che è il momento di tagliare le perdite. Anche se Ben Gvir e il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich decidono di far cadere il governo, Netanyahu ha buone possibilità di vincere le elezioni anticipate presentando con una mano gli scalpi di Sinwar e Nasrallah e con l’altra abbracciando gli ostaggi rientrati.

La scusa perfetta

Se le cose stanno così, la pressione di Trump – reale o esagerata che sia – serve a Netanyahu come scusa perfetta per spiegare ai suoi sostenitori perché è sceso dall’albero della “vittoria totale”. Se Channel 14, la rete di propaganda di Netanyahu, riferisce della “dura conversazione” tra Netanyahu e Witkoff, si sospetta che la fonte dell’informazione sia l’Ufficio del Primo Ministro, non gli americani. Netanyahu ha un chiaro interesse ad amplificare questa narrazione: in questo modo può affermare di aver combattuto valorosamente contro i “sinistrorsi” dell’amministrazione Biden, ma di essere stato impotente contro l’imprevedibile e facilmente irritabile repubblicano di Mar-a-Lago.

La prova che sia la guerra che la sua cessazione sono questioni interne a Israele arriverà probabilmente tra 42 giorni, quando si concluderà la prima fase dell’accordo e inizierà la seconda, che dovrebbe includere il ritiro completo di Israele da Gaza. Dopo la firma dell’accordo in Qatar, Trump ha dichiarato che è la prova che la sua amministrazione “cercherà la pace e negozierà accordi” in Medio Oriente, suggerendo che si aspetta che questo cessate il fuoco porti alla fine della guerra. La formulazione dell’accordo – che stabilisce che i negoziati per la seconda fase inizieranno il 16° giorno della prima fase e che finché questi negoziati continueranno il cessate il fuoco rimarrà in vigore – punta nella stessa direzione.

Tuttavia, Smotrich condiziona la sua attuale decisione di rimanere nel governo alla ripresa della guerra da parte di Israele, alla conquista di Gaza nella sua interezza e alla forte limitazione degli aiuti umanitari dopo il completamento della prima fase dell’accordo. Nella riunione di gabinetto di venerdì che ha approvato l’accordo, Netanyahu ha dichiarato di aver ricevuto da Trump l’assicurazione di riprendere la guerra se i negoziati per la seconda fase dovessero fallire. Questo apparentemente va contro la volontà di Trump, ma sotto la pressione della destra, Netanayhu potrebbe accettare una ripresa dei combattimenti – il che significa che la pressione americana, anche sotto il “grande e potente” Trump, ha un limite.