Preghiere dalla Palestina: ODORE DI MORTE IN TUTTA LA PALESTINA

332° giorno di guerra.

“Hai sempre amato la tua terra, Signore.

Mostraci ancora il tuo amore fedele

e donaci la tua salvezza.”

(Salmo 85, 2.8)

Signore, da sempre hai amato questa nostra terra e da sempre ami ogni creatura, opera delle tue mani.

Non ci hai creati per la morte e le guerre ma per vivere cercando di amarci l’un l’altro.

Invece tutta la Terra santa è ormai piena di morte e la violenza dell’esercito non insanguina solo Gaza.

Morte e odore di morte in tutta la Palestina, occupata, colonizzata ed ora sigillata dai check-point.

Ma tu Signore, che vedi chi ormai non ha alcun limite nell’uccidere e demolire, fa che non ci abituiamo all’ingiustizia.

Certo sappiamo che se anche tu domattina potessi fermarli per purificate le loro mani insanguinate, esse comunque rimarrebbero sporche di sangue.

Immersi nella devastazione della guerra, ti supplichiamo: Facci vedere il tuo amore e impareremo di nuovo ad amare.

Facci vedere il tuo amore e impareremo di nuovo ad amare.

Non si ferma la loro follia: sembra che vogliano estendere la guerra a tutta la regione, e al mondo. Solo tu Signore, Signore puoi convertire i cuori induriti. Abbi pietà.

Michel Sabbah, patriarca emerito di Gerusalemme, 3 Settembre 2024

Tutte le preghiere di mons. Sabbah sono scaricabili dal sito www.bocchescucite.org