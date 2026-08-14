Poesia da Gaza

Poesia pubblicata originariamente su We Are Not Numbers. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite Foto di copertina: Una veduta della città di Gaza e del Mar Mediterraneo, ottobre 2025. Foto: Ahmed Dremly Di Fatena Abu Mustafa Non chiedermi delle stelle. Non farlo, perché il cielo e io non ci parliamo più, non da…