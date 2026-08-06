POESIE da Gaza: una geografia della perdita

Poesia pubblicata originariamente su We Are Not Numbers. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Foto di copertina: Una veduta della città di Gaza e del Mar Mediterraneo, ottobre 2025. Foto: Ahmed Dremly

Di Fatena Abu Mustafa

Non chiedermi delle stelle.

Non farlo, perché il cielo e io

non ci parliamo più,

non da quando le mappe hanno iniziato a mutare pelle,

lasciando cadere brandelli di casa

come un animale ferito che si libera della propria pelle.

Che cosa me ne faccio delle costellazioni

quando interi quartieri

sopravvivono soltanto nella memoria?

Non chiedermelo: che cosa me ne faccio della bellezza

quando ogni strada che immagino

trasporta i morti.

Siedo davanti a una pagina bianca.

Un uccello la attraversa,

con il suono di una sirena.

Una tenda vi proietta la sua ombra.

Una madre fruga nella polvere

in cerca di una voce

che risponda ancora

al richiamo del suo nome.

E all’improvviso la poesia non è più una poesia.

Il mare vi entra,

non il mare delle cartoline,

ma il mare dell’amore,

quello che osserva,

quello che ricorda,

quello che ha inghiottito più addii

che distese di luce lunare.

I morti continuano a chiedermi di scrivere della vita.

Gaza mi costringe a scrivere della vita,

come se la vita non fosse proprio ciò

che mi scivola tra le dita.

Ogni volta che mi volto verso le notizie,

la rovina si spalanca davanti a me,

rendendo il linguaggio incapace di permettersi

il lusso dei fiori.

Se le mie metafore arrivano a piedi nudi,

perdonale.

Conoscono le schegge della distruzione

come le conoscono i miei piedi:

intimamente.

Perdonami se ogni frase

si piega verso il basso, nel lutto —

si piega

come se il dolore fosse la gravità.

Perché perfino la mia immaginazione,

un tempo rigogliosa di fiori di gelsomino,

ora arriva coperta di polvere,

zoppicando,

alla ricerca di superstiti.