Voci da Gaza: giorno 219 e 220

Duecentodiciannovesimo e Duecentoventesimo della guerra genocida contro Gaza, 12 e 13 maggio 2022

La testimonianza di

Le notti sono seguite da giorni difficili sotto l’aggressione fascio-sionista

La Striscia di Gaza, dal sud al nord, è ancora una volta esposta a una brutale aggressione, poiché l’esercito sionista usa tutte le sue armi pesanti, compresi i missili aerei, prendendo di mira le case dei cittadini e uccidendo dozzine di martiri in stragi contro intere famiglie. Quando le famiglie gridano aiuto da sotto le macerie, nessuno è in grado di aiutarle, poiché i carri armati lanciano proiettili e bombe esplosive e sparano da elicotteri e quadricotteri contro chiunque si faccia avanti per salvare i feriti o i vivi.

Alcuni potrebbero dire che ciò che sta accadendo non è una novità, poiché nel corso dei mesi queste aggressioni e scene si sono ripetute, ma ciò che sta accadendo ora nella parte orientale della città di Gaza (il quartiere di Al-Zaytoun e il quartiere di Al-Sabra), e delle città del nord, in particolare Jabalia e Beit Lahia, ha origine dalla strumentalizzazione della situazione che ha attirato l’attenzione sull’incursione nella città di Rafah, al fine di isolare Gaza City e il suo nord.

Mentre stavo andando a ispezionare la mia casa, la scena delle donne e degli uomini sfollati dal nord di Gaza è stata straziante, mentre cavalcavano carretti trainati da asini, riportandoci al punto di partenza, dei primi mesi di questa brutale aggressione, quando le persone erano costrette a lasciare le loro case, e quando l’esercito di occupazione ha rivendicato la fine delle sue operazioni militari nella città di Gaza, e a nord di essa, alcuni di loro sono tornati alle loro case e non le hanno trovate, così si sono rifugiati nei centri di accoglienza, mentre alcuni di loro hanno trovato mezza casa o un quarto , e stabilendosi in quel che ne restava.

È difficile descrivere la scena di orrore che abbiamo vissuto la notte scorsa. Era incredibile, perché i bombardamenti si erano intensificati in un momento di calma. Credevamo che sarebbe stato difficile ripetere quello che era già accaduto, perché non c’era alcuna giustificazione. Non c’è più nulla a Gaza City e nel nord della città che possa essere distrutto. I resti delle case non hanno bisogno di così tante bombe esplosive per rimuoverle.

Ciò che sta accadendo nella città di Rafah non è meno brutale di quello che è accaduto e sta accadendo nella città di Gaza e nel suo nord, nonostante le affermazioni e le menzogne ​​dell’esercito di occupazione , secondo cui le sue operazioni sono limitate alle aree a est di Rafah. Ciò che sta accadendo sul terreno è che nel giro degli ultimi due giorni circa trecento cittadini sono stati sfollati con la forza, e il flusso di sfollamenti continua verso il nulla, poiché non c’è più un posto sicuro nella Striscia di Gaza. Siamo tornati di nuovo all’interruzione delle comunicazioni e di Internet, soprattutto con gli sfollati da Rafah verso altri luoghi.

Ciò che sta accadendo è un piano sionista, sponsorizzato dagli Stati Uniti d’America, al quale partecipano i regimi arabi direttamente e con la benedizione indiretta dal resto dei regimi. Tutti vogliono liberarsi del peso della questione del popolo palestinese, lasciando che l’entità sionista elimini le persone nella Striscia di Gaza, mentre taglia le unghie dei palestinesi in Cisgiordania con un rasoio tagliente in modo che non crescano di nuovo. In seguito il lavoro di gestire le persone sotto occupazione verrà affidato a coloro che sono disposti ad essere pedine e strumenti per colpire chiunque pensi di resistere all’occupazione.