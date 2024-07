Voci da Gaza: giorno 272 e 273

I giorni duecentosettantaduesimo e duecentosettantatresimo della guerra genocida contro Gaza, 4 e 5 luglio 2024

Gaza non ha colori: solo il nero e il grigio colorano la terra, il cielo e gli abiti della maggior parte delle donne

La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e assedio

Da mesi tutti i colori sono scomparsi da Gaza City e dal suo nord. Non vediamo il verde, il rosso, il giallo, il viola o qualsiasi altra cosa, perché non ci sono né frutta né verdura da mangiare se non fosse per ciò che resta di questi colori su pezzi sbiaditi di bandiere logore e quadri strappati, avremmo dimenticato che ci sono colori in questa vita.

Per quanto riguarda ciò che troviamo ora nel campo visivo, sono colori specifici: tra questi c’è il colore rame, che è per i barattoli di latta che contenevano cibi semicotti e cotti e che abbiamo ricevuto tramite donazioni. Domina anche il colore nero dei muri delle case e degli appartamenti bruciati e dei mucchi di spazzatura che le persone cercano di bruciare per ridurre le mosche, le zanzare e gli odori sgradevoli. Allo stesso modo, prevale ovunque il colore grigio scuro delle macerie delle case distrutte dall’esercito sionista, così come il colore grigio argento dei cumuli di lamiera e alluminio sparsi per le strade e nei vicoli dei resti di quelli che un tempo erano gli infissi delle case che non esistono più, o le basi dei pannelli solari che un tempo contribuivano all’illuminazione delle case. Si dice che alcune persone si sforzino di raccogliere questi resti metallici e di venderli per un solo shekel (0,27 dollari) al chilo.

Sabrina cammina tra le rovine della sua casa. Durante i bombardamenti si è nascosta in un rifugio con la zia. Quando è uscita dal rifugio, ha scoperto il corpo senza vita di suo fratello [Virginie Nguyen Hoang/Hanslucas/Collectif Huma].

Una dei delegati di una delle istituzioni internazionali, mentre era in visita sul campo a Rafah e Khan Yunis, si è chiesta perché non vedesse le donne per le strade, anche se le donne erano presenti e forti, ma forse non le riconosceva perché vestivano di nero, sia che fossero per strada o davanti alle porte degli ospedali per salutare i martiri. Forse non poteva nemmeno riconoscerle, perché erano diventate simili nei lineamenti, poiché i loro volti erano diventati anneriti a forza di stare sedute davanti alle stufe a legna o sotto il sole cocente nelle tende. Se visitassi Gaza City, vedresti molte donne nelle strade in fila per portare l’acqua da bere, o in fila per i panifici, o in fila al mercato per comprare quello che possono mangiare, ma la maggior parte di loro veste di nero e alcune di grigio, e l’uniforme approvata è l’abito da preghiera composto da due pezzi in colori scuri.

Nonostante la mancanza di colori nella nostra vita quotidiana, soprattutto nel cibo, a volte possiamo trovare per caso dei cetrioli o delle zucchine, ovviamente a caro prezzo, e siamo costretti a farne a meno. La mia parente ha detto diversi giorni fa che la molokhiya è apparsa sul mercato, e quando abbiamo chiesto il suo prezzo, lo shock più grande è stato che un chilogrammo costa cento shekel, o centodieci shekel, ovvero circa trenta dollari! Ma più di tre quarti verranno gettati nella spazzatura perché i bastoncini di molokhiya sono inutili in cucina. Facendo un piccolo calcolo, avremo bisogno di 500 shekel (150 dollari) per preparare un pasto che basterà a tutti noi per un giorno.

È vero che alcuni si sono stancati della molteplicità di colori che hanno dominato le nostre vite negli ultimi anni, e alcuni di loro ci hanno portato a calamità e calamità, alcune delle quali sono dovute alle ripetute guerre dell’occupazione sionista, e alcuni di essi sono dovuti alla divisione interna e alle piccole guerre che hanno schiacciato il popolo tra la trazione verso i colori delle bandiere e il suo pubblico. Ma noi desideravamo vedere i colori nelle loro altre rappresentazioni nella nostra vita, nella cucina, del cibo dove mescoliamo le verdure con i loro colori per creare un piatto caratteristico dal gusto delizioso, nei nostri vestiti dove gioiamo e siamo ottimisti per le nostre giornate, nei disegni dei bambini nelle scuole e nelle decorazioni stradali. Siamo nostalgici, pazienti e speranzosi ogni giorno che questa maledetta aggressione finisca affinché la Striscia di Gaza possa ritornare ai suoi colori e alla sua vita.