Voci da Gaza: giorno 306, 307, 308 e 309

Trecentoseiesimo, trecentosettesimo,trecentottesimo e trecentonovesimo giorno della guerra genocida contro Gaza, dal 6 al 9 agosto 2024

La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e assedio

Una questione che vale la pena documentare a Gaza City: abbiamo ottenuto un pollo!

Dopo aver ricevuto un sms sul cellulare che avvertiva di andare al magazzino dell’UNRWA (agenzia di soccorso per i rifugiati) per prendere un pollo, la bambina mi ha chiesto: “Zietta, quante galline ci daranno?”. Il suo fratello leggermente più grande ha commentato: “Zia, la gallina è macellata o è viva? Se è viva, non la far macellare. Lasciamo che deponga le uova per noi”. Il fratello più grande ha risposto: “Per Dio, per Dio, oggi vogliamo che ci prepari la fattah di pollo. Una delle ragazze ha risposto: “La cosa migliore è farcirlo, così possiamo dire che abbiamo mangiato un pollo ripieno”.

Non c’è dubbio che questo stesso dialogo va avanti da giorni nella maggior parte delle case di Gaza City che hanno ricevuto messaggi per ottenere un pollo. Vale a dire le famiglie con sette o più membri perché finalmente sono arrivati ​​a Gaza City camion di aiuti alimentari contenenti polli. Si dice anche che la carne sacrificale

arriverà in città, e alcuni hanno detto che c’era del pesce e alcune verdure, ma venivano distribuite agli ospedali per le donne incinte e le madri dei neonati. Si è parlato molto di questi aiuti, e tutte le famiglie sognano il giorno dopo di poter ricevere qualcosa di quanto è circolato. Ma molti hanno perso la speranza, perché alcuni giorni fa sono stati distribuiti dei cartoni di uova che non tutte le famiglie hanno ricevuto, con alcune famiglie che non hanno ottenuto nulla.

Ciò che è accaduto e sta ancora accadendo nella Striscia di Gaza non è affatto una guerra casuale, ma piuttosto un’aggressione sionista pianificata, che ha macinato e schiacciato tutto ciò che è verde o arido, persone come le pietre in tutta la Striscia di Gaza. Durante questo genocidio, il nemico ha fatto molto affidamento sulla fame come strumento di guerra. Durante i primi sei mesi, tutti erano impegnati nella battaglia di cercare un boccone di pane, mentre i martiri cadevano alla ricerca di un sacco di farina, e le persone potevano trovare solo carote, ibisco, bietole e varie erbe come cibo principale fino alla fine della loro stagione. Poi quando è arrivata la farina, è scomparsa la verdura, e se c’era, costava una fortuna. Un prezzo sproporzionata rispetto al potere d’acquisto delle persone. Poi a poco a poco cominciarono ad arrivare casse di cibo in scatola, contenenti fagioli, ceci, piselli, fagioli, carne in scatola, qualche sardina e tonno. Tuttavia, la carne fresca di tutti i tipi non è affatto disponibile.

Per tutto questo, negli ultimi due giorni, sui volti di migliaia di bambini è apparsa la gioia per l’arrivo di un pollo fresco da mangiare nelle loro case. Ad esempio, a casa nostra, i bambini giravano felici attorno al piatto di pollo nel momento in cui era arrivato a casa, e tutti hanno riso quando la bambina ha detto: “Perché non chioccia?”. Si ricordava della gallina che si trovava sul tetto di casa sua e che guardava ogni giorno deporre le uova.

Forse quello di cui stiamo parlando può sembrare strano a chi non ha vissuto le circostanze di questa crudele aggressione e non l’ha nemmeno immaginata, perché ciò che viene mostrato sugli schermi televisivi sono solo immagini di distruzione, uccisioni e sangue che inonda le strade. Cioè immagini di aggressione aperta e pubblica, mentre l’altra guerra in corso è soprattutto quella testimoniata da questi racconti.

Perché ciò che viene mostrato sugli schermi televisivi sono solo immagini di distruzione, uccisioni e sangue che inondano le strade, cioè immagini di aggressione aperta e pubblica. Per quanto riguarda l’altra guerra in corso, questa è coperta da brevi resoconti, e ogni volta che un giornalista la rivela, l’esercito sionista lo assassina senza esitazione, in modo che la verità sulla brutalità del governo di guerra sionista e di coloro che stanno dietro ad esso e lo sostengono a livello internazionale e nel mondo arabo non venga fuori.

Forse i regimi complici e silenziosi provano vergogna ogni volta che si parla della guerra di fame e sete imposta su Gaza City e il suo nord, e cominciano ad esercitare pressioni per far entrare gli aiuti, per ripulire la loro faccia e coscienza da questo crimine a cui partecipano, nascondendosi in nome dell’umanità (che per loro è perduta) inviando aiuti alimentari che traboccano dai loro bisogni. È chiaro che gli Stati Uniti d’America, l’entità sionista e i paesi europei si sottraggono anche a questa responsabilità a causa della loro fondamentale mancanza di sentimento umanitario, ma i loro leader sostengono formalmente l’importanza dell’ingresso degli aiuti umanitari e danno istruzioni ai regimi arabi affiliati a loro di donare questi aiuti, ed è quello che vediamo sui nomi sulle scatole che vengono distribuite a noi e ad altri (Qatar, Giordania, Emirati Arabi e Kuwait). Gli aiuti egiziani non entrano più Gaza City, né gli aiuti vengono più lanciati dal cielo.

La voce della gente a Gaza è che non vogliamo tutta questa farsa, e ciò che vogliamo è fermare questa pericolosa aggressione immediatamente, senza indugi.