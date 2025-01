Articolo pubblicato originariamente su Globalist

Di Umberto De Giovannangeli

Un documento eccezionale. Una testimonianza che tocca le corde dell’emozione, dello sconcerto, del dolore. Una intervista da leggere tutta d’un fiato e poi rileggere e divulgare.

È l'intervista a firma Ayelett Shoni, pubblicata da Haaretz, a Guy Shalev, direttore esecutivo di Physicians for Human Rights Israel.

Un racconto vibrante, una denuncia che scuote, racchiusa già nel titolo della lunga conversazione

“A Gaza amputano gli arti senza antidolorifici. Immagina che tuo figlio debba affrontare una cosa del genere”.

Così l’intervista.

Ci parli di lei..

Sono un antropologo. Ho conseguito un dottorato in antropologia medica negli Stati Uniti e un postdoc presso la Hebrew University. Dal 2014 faccio volontariato con Physicians for Human Rights e a un certo punto mi sono resa conto che stavo dedicando la maggior parte del mio tempo al volontariato e non al lavoro, così ho presentato la mia candidatura a direttore esecutivo.

Sa come si fa a “dirigere”? Gestire persone, bilanci, fogli Excel?

Quando mi sono candidata per questa posizione, ho chiarito che non avevo alcuna esperienza di gestione. Il PHR è un’organizzazione complessa che richiede una profonda conoscenza dei sistemi sanitari e politici, dell’etica medica… e della detenzione. E per fortuna ho anche un team forte che mi supporta nelle aree in cui sono meno bravo.

Può spiegare cos’è l’antropologia medica e in che modo è rilevante per la posizione di direttore esecutivo del PHR?

Il PHR opera in nome del diritto alla salute di tutti coloro che sono sotto la responsabilità e il dominio di Israele. Abbiamo una clinica aperta a Jaffa per i richiedenti asilo e le persone prive di documenti che non hanno accesso ai servizi sanitari, e un furgone che visita le comunità della Cisgiordania due volte a settimana. Prima della guerra, inviavamo otto delegazioni all’anno a Gaza per formare le squadre mediche. Ci occupiamo delle richieste provenienti dalle carceri e dalle strutture di detenzione in merito alle violazioni dei diritti dei detenuti e contribuiamo a coprire i costi dei farmaci a Sderot, Jaffa e Lakiya [una città beduina nel Negev] e per i senzatetto. Documentiamo anche le violazioni dei diritti umani, scriviamo rapporti e svolgiamo un’intensa attività legale.

Come antropologo medico, studio i contesti sociali e politici di tutto ciò che riguarda il corpo, la salute e l’assistenza medica. Le relazioni tra curante e paziente presentano molte domande interessanti sulle relazioni di potere, ad esempio. Il sistema sanitario è di fatto l’unico luogo in cui le normali relazioni di potere vengono messe in discussione; un luogo in cui un medico arabo israeliano occupa una posizione di rilievo rispetto all’infermiera ebrea. Purtroppo, anche nel sistema sanitario, che dovrebbe essere una meritocrazia e consentire la mobilità sociale, troviamo razzismo, esclusione e discriminazione.

Questa tensione è già incorporata nel Giuramento di Ippocrate, che richiede ai medici di sollevarsi da ogni considerazione estranea. Mi sono sempre chiesta fino a che punto questo fosse possibile.

Sono stati condotti molti studi sul modo in cui i medici imparano a scollegare il proprio io emotivo e personale e ad essere puramente professionali. Lo scontro è davvero interno: come mantenere questa etica, impegnarsi in determinati valori extrasociali all’interno di una realtà che è sociale.

Cercherò di illustrare lo scontro nel modo più crudo e semplicistico: È l’8 ottobre 2023 e un medico israeliano viene chiamato a curare un ferito dei Nukhba [combattenti d’élite di Hamas].

Non c’è dubbio che questo rappresenti un’enorme sfida a livello personale, ma comunque a un medico è vietato compromettere il suo impegno professionale ed etico. Un medico non è un giudice, una guardia carceraria o un boia. Il medico si trova di fronte a una persona che ha bisogno delle sue cure. Purtroppo, non si tratta di un dilemma ipotetico. Al momento della verità, la comunità medica israeliana ha effettivamente fallito questo test. Il Ministero della Salute ha annunciato che non avrebbero ricevuto cure e l’opposizione dell’Associazione Medica [di Israele] a questo stato d’animo è stata tutt’altro che debole. In pratica, sappiamo cosa è successo negli ospedali.

Cosa è successo?

Abbiamo testimonianze di fonti ospedaliere che parlano di squadre che si sono rifiutate di curare . Di trattamenti inferiori. Di mancata somministrazione di antidolorifici. Un medico che decide consapevolmente di non somministrare antidolorifici non è un medico. È un torturatore. L’aspetto più scioccante, dal mio punto di vista, è che le vittime di torture e aggressioni sessuali sono state rilasciate ai loro torturatori e aggressori. Una persona che è stata aggredita sessualmente nel campo di Sde Teiman [un campo di prigionia gestito dall’esercito israeliano] è stata ricoverata in ospedale ad Ashdod e poi restituita alle persone che l’avevano torturata nella struttura. La responsabilità di un medico nei confronti del proprio paziente non si esaurisce nel momento in cui la procedura medica viene completata.

Ci si può davvero aspettare un comportamento del genere, che trascende [le emozioni]?

Sì, è lecito aspettarselo e io me lo aspetto. Credo che se non me lo aspettassi, comprometterei l’intero valore umano e sociale delle cure.

Credo che gli orrori del 7 ottobre abbiano minato tutti i valori umani e sociali, violandoli. L’aspettativa che in quelle circostanze il trattamento rifletta comunque un valore supremo non è di per sé umana.

Vero. È necessaria la trascendenza nel senso più puro del termine. Non invidio le persone che sono state chiamate a dimostrarla.

Dirò francamente che non sono sicura di essere in grado di elevarmi al di sopra di me stessa.

Penso che tutti noi dobbiamo chiederci cosa faremmo in una situazione del genere e sì, non è certo che ne saremmo capaci. D’altra parte, vogliamo vivere in una società in cui i medici non curano le persone che hanno bisogno di cure? Un medico non è destinato ad assumere il ruolo di Dio. Non si tratta di sapere chi è il tuo paziente e cosa ha fatto. È una questione di chi sei tu.

C’è un sistema che dovrebbe mantenere gli standard etici. Anche se un medico non riesce ad elevarsi, o se un suo parente viene ferito e lui non è all’altezza – e questo è comprensibile – deve ricevere una risposta dal sistema. Il sistema dovrebbe sostenere i medici, dare loro gli strumenti per affrontare queste complessità. Il sistema ha fallito.

Questo è un periodo in cui è difficile mobilitare l’empatia. Sono sicuro che lo avverta. Nessuno vuole sentir parlare di ciò che sta accadendo a Sde Teiman. Di certo non di quello che sta succedendo a Gaza. Ho esitato per questa intervista, mi chiedevo se sarebbe stato possibile raggiungere le persone, suscitare in loro l’empatia. Come funziona con lei?

Bella domanda. Non voglio presentarmi come se fossi speciale in qualche modo. Non sento di dovermi mettere alla prova per provare empatia per una famiglia su cui è caduta una bomba da una tonnellata dal cielo.

Forse le persone le diranno, come fanno spesso con me, “Non mi fanno pena. Vogliono vivere? Lascia che liberino gli ostaggi”.

Vedi una bambina di 5 anni con quattro arti amputati. E allora? Non ti importa? Perché? Perché è successo il 7 ottobre? È una bambina. Come si fa a mobilitare l’empatia? A mio avviso, è molto più difficile, a livello emotivo e psicologico, vedere una bambina così e dire: “Non mi interessa”.

Parliamo per un attimo di ciò che sta accadendo a Gaza. C’è molta disinformazione, ma mi rifaccio alla lettera dei medici al Presidente Biden, un rapporto del luglio 2024 di medici [e infermieri] americani che hanno fatto volontariato nella Striscia di Gaza e che descrivono orrori incomprensibili.

Una notte arrivano in ospedale 200 pazienti gravemente feriti, con gravi ustioni. C’è solo una sala operatoria. Il medico racconta di aver rinunciato a un paziente che avrebbe potuto guarire, perché nel tempo che avrebbe dovuto dedicare alla sua cura avrebbe perso altri 15 pazienti.

Non ci sono farmaci, e questo è risaputo. Ma non c’è nemmeno il sapone. Il rapporto descrive come vengono inseriti tubi di alimentazione sporchi nei bambini prematuri, perché non c’è il sapone per pulirli. I prematuri muoiono. Le operazioni sul campo sono descritte come nello stile della guerra civile americana.

Ci sono operazioni in cui il detersivo per il bucato viene usato come disinfettante, che si basano sulla luce di un cellulare, perché non c’è elettricità. Ovviamente, puoi dimenticarti degli antidolorifici. Qualcuno riesce a immaginare il proprio figlio che subisce l’amputazione di un arto senza antidolorifici? Non c’è bisogno di immaginarlo. Ti racconto di Rafiq, un ragazzo di 15 anni che è arrivato all’ospedale Shifa [a Gaza City] con sua sorella. Fu ricoverato e gli fu amputata una gamba. Quando l’esercito ha invaso lo Shifa, ha concentrato tutti i pazienti in una struttura, ha espulso le scorte e parte delle squadre mediche e per due settimane si è concentrato sulla lotta contro Hamas nell’ospedale. I pazienti sono stati lasciati in quella struttura per due settimane, senza cibo e acqua, senza medicine o cure.

I pazienti imploravano che qualcuno si occupasse di Rafiq. Hanno detto [ai soldati]: Lasciateci, aiutate questo ragazzo. Hanno detto loro: Lo evacueremo. Lo presero e lo chiusero in una stanza. Solo dopo che l’esercito se ne andò lo trovarono nella stanza. Un ragazzo solo. In fin di vita. Non voglio descrivere le condizioni della ferita. Le infezioni e i vermi.

Non riesco a respirare.

Devi capire una cosa importante sul sistema sanitario di Gaza. Non c’è dubbio che il livello di base sia basso, in termini di farmaci, attrezzature e formazione medica. È un sistema dal funzionamento limitato, ma d’altra parte è il sistema della gente.

Che significa?

In una situazione in cui non c’è fiducia in nessun sistema – e gli abitanti di Gaza non hanno fiducia nella gestione amministrativa della loro vita da parte di Hamas – c’era fiducia nel sistema sanitario. Quasi ogni famiglia ha un medico o un inserviente. È un sistema della gente, per la gente e, nonostante i suoi limiti, sostiene la società. Le équipe mediche di Gaza hanno continuato a lavorare giorno dopo giorno, anche se non ricevevano uno stipendio. Anche se sono stati evacuati con le loro famiglie in altri luoghi, in alcuni casi molto lontani, anche se hanno perso dei familiari.

Forse può spiegare come funziona il sistema sanitario palestinese.

Il sistema sanitario palestinese è stato costruito come un sistema unificato: Cisgiordania, Gerusalemme e Gaza. Fin dai tempi in cui era controllato dall’Amministrazione Civile [del governo militare israeliano in Cisgiordania], prima di Oslo. L’idea era che se un determinato trattamento è disponibile a Gaza, non c’è motivo di investire nella creazione di un ulteriore reparto a Nablus. Chi ha bisogno di quel trattamento può ottenerlo a Gaza, a un’ora di distanza, e viceversa.

E dopo la terribile presa di potere di Hamas a Gaza [nel 2007], con le persone gettate dai tetti, la cooperazione tra l’Autorità Palestinese e Hamas è continuata?

Dopo l’ascesa di Hamas, si sono verificati dei cambiamenti nelle modalità di impiego e di funzionamento. Gli stipendi dei medici sono stati pagati da Hamas. Naturalmente ci furono tensioni di un tipo e dell’altro, ma la risposta medica continuò a essere unitaria. I pazienti venivano evacuati da Gaza verso la Cisgiordania e Gerusalemme Est, ovviamente previa approvazione di Israele. Ad esempio, fino al 7 ottobre non sono stati effettuati trattamenti radiologici nella Striscia, perché Israele si è rifiutato di far entrare le attrezzature. I pazienti oncologici venivano trattati a Gerusalemme Est.

Cosa è successo dopo il 7 ottobre?

Fino al 7 ottobre si trattava di un regime di permessi di viaggio, con la maggior parte delle richieste negate. I bambini partivano per le cure da soli, senza i loro genitori. I malati di cancro vivevano tra un permesso e l’altro, perché ogni uscita per le cure richiedeva un permesso separato. Dal 7 ottobre, e ancora di più dalla chiusura del valico di Rafah, ciò significa che questi pazienti sono semplicemente lasciati morire. Non c’è evacuazione medica. Ora, non solo le cure non sono disponibili a Gaza, ma non c’è nemmeno la possibilità di partire.

E in termini numerici?

Ci sono 25.000 persone che hanno bisogno di uscire per curarsi, di cui circa 15.000 hanno presentato richiesta.

E queste sono stime basse.

Drammaticamente basse, perché per presentare una richiesta devo raggiungere una struttura medica dove c’è un medico; il medico deve rivolgersi all’ufficio locale del Ministero della Salute per ottenere un rinvio e poi rivolgersi all’Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre a ottenere un’autorizzazione da Israele.

Non contiamo i pazienti che non possono nemmeno iniziare questa procedura.

Non possiamo conoscere la reale portata. Ci sono 25.000 persone in attesa di un’evacuazione medica. Da maggio [quando è stato chiuso il valico di Rafah e interrotto il meccanismo di evacuazione], meno di 400 hanno lasciato Gaza.

Inoltre, non ci sono quasi strutture mediche funzionanti.

Già il 13 ottobre [2023], Israele ha emesso 22 ordini di espulsione per gli ospedali nel nord della Striscia di Gaza. [Nella Striscia ci sono 36 ospedali di diverse dimensioni].

Prima dell’incursione di terra.

Da questo capisco che gli ospedali sono stati presi di mira fin dall’inizio. Non è che ci sia stato un attacco durante il quale è stato scoperto un motivo per svuotarli. Abbiamo una documentazione ordinata e dettagliata degli attacchi agli ospedali nel mese di ottobre e tale documentazione indica che gli ospedali sono stati contrassegnati e attaccati in modo sproporzionato rispetto ad altre regioni, ben oltre l’errore statistico.

Sappiamo che Hamas utilizza la popolazione come scudo umano. L’uso degli ospedali è ben noto. Si ripropone in ogni round di combattimenti. Nell’operazione Protective Edge, nel 2014, ad esempio, se ne è parlato molto.

È vero. Ma facciamo una distinzione tra ciò di cui si è parlato e ciò che vediamo sul campo. Secondo le testimonianze raccolte da medici arrestati e detenuti in Israele, sì, c’erano uomini armati che si aggiravano negli ospedali, c’erano ostaggi [israeliani] che venivano portati negli ospedali per essere curati.

Hamas ha effettivamente utilizzato gli ospedali.

Ma la domanda è: cosa significa “usare”? Il fatto che uomini armati fossero presenti nelle strutture mediche è una cosa. La domanda è cosa è stato fatto lì. Non è una questione di capelli: si tratta di questioni sostanziali di diritto internazionale. Il diritto internazionale stabilisce che per revocare l’immunità di un ospedale [dagli attacchi], è necessaria una prova evidente che esso viene utilizzato per attaccare l’esercito o per pianificare azioni contro di esso. E anche in questo caso, tra l’altro, ci sono regole chiare su ciò che si può o non si può fare, a livello di avvertimenti e proporzionalità degli attacchi a una struttura medica.

Israele sostiene che gli ospedali sono posti di comando di Hamas, perché sa che la semplice presenza di Hamas in un ospedale non è sufficiente a fargli perdere la protezione [legale]. Se Israele colpisce un ospedale, deve dimostrare che l’ospedale è stato utilizzato come posto di comando. Ora Israele ha accesso a tutti gli ospedali e a tutti i tunnel che si trovano o meno sotto di essi e ha centinaia di detenuti. Tuttavia, fino ad oggi non è stata presentata alcuna prova o testimonianza a sostegno di queste affermazioni, che tra l’altro sono state fatte non solo durante l’Operazione Protective Edge ma anche durante l’Operazione Piombo Fuso [dicembre 2008- gennaio 2009].

Il pubblico ricorda la presentazione fatta dal portavoce dell’IDF, Daniel Hagari, all’ospedale Shifa. Per il pubblico, questa è una prova.

Hagari era lì e presentava grafici con simulazioni del posto di comando sotto Shifa, con diversi piani e con missili e sistemi di comando nascosti. L’unica prova reale che sono stati in grado di mostrare è un tunnel con due stanze, dopo che l’esercito lo ha fatto saltare in aria, senza permettere agli investigatori delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni di esaminarlo. L’esercito ha anche scoperto un tunnel vicino all’ospedale pediatrico di Rantisi [a Gaza City].

Non lo sto sminuendo, ok? Penso che scavare un tunnel sotto un ospedale sia un atto criminale. Questo giustifica la distruzione di un intero ospedale? Israele ha dichiarato di aver arrestato 240 terroristi all’ospedale Kamal Radwan e di aver sequestrato una quantità di armi.

Sono state diffuse fotografie poco impressionanti delle quantità di armi sequestrate.

C’erano alcune armi. Significa che si trattava di un posto di comando? Non lo so. È necessaria una testimonianza. Mi soffermo su questo punto non perché pensi che Hamas sia composto da uomini giusti. Non è questo il punto e non è quello che penso. Non mi interessa se Hamas si nasconde in un ospedale. Mi interessano le decine di migliaia di persone per le quali quell’ospedale non è più disponibile.

Il sistema sanitario di Gaza serve 2 milioni di persone, che si trovano nella situazione più disperata e terribile di sempre. Il sistema aveva 3.500 posti letto e ora ne ha meno di mille. Dovrebbe offrire una risposta a circa 100.000 feriti nella Striscia, di cui circa un quarto con ferite potenzialmente letali. Il colpo all’intero sistema, con accuse che potrebbero essere fondate – anche se non abbiamo visto le prove di ciò – è un terribile torto.

La sua accusa è di più ampia portata. Sostiene che il colpo è deliberato e pianificato. Che si tratta di una strategia.

Stiamo assistendo a un’aggressione sistematica e sistemica: distruzione degli ospedali, impedimento delle evacuazioni mediche, più di 1.000 medici uccisi, 300 feriti; più di 100 medici presi in custodia e trattenuti in Israele. A Gaza non ci sono molti medici specializzati. Se l’unico chirurgo specializzato in malattie vascolari è detenuto in Israele, non c’è assistenza per tutti i suoi pazienti. Le malattie vascolari erano la principale causa di morte a Gaza prima del 7 ottobre.

La domanda è se si tratta di negligenza, magari deliberata, o di un metodo. Come si fa a dimostrare che si tratta di una strategia?

Vedi la sistematizzazione. Vedi la portata. Si vedono incursioni sistematiche negli ospedali, che includono la distruzione, a volte totale, di una struttura e l’arresto di centinaia di personale medico. Qual è la giustificazione? Tutti questi ospedali erano strutture terroristiche? Dove sono le prove?

Le squadre mediche sono state arrestate anche durante i precedenti scontri?

Per quanto ne sappiamo, questo è un precedente. Dopo un esame approfondito con il nostro Dipartimento Prigionieri e Detenuti, e dopo aver esaminato i rapporti dell’OMS e di altre organizzazioni sull’Operazione Protective Edge, non abbiamo riscontrato un fenomeno del genere [in passato].

Quali sono le basi degli arresti?

Non ci dicono il perché. Il personale medico detenuto non è accusato formalmente di nulla. Vengono trattenuti senza un capo d’imputazione e senza accuse.

Potrebbe trattarsi di un danno collaterale? Abbiamo arrestato molte persone e anche qualche medico è entrato nella lista?

No. Il personale medico viene arrestato intenzionalmente. Lo vediamo dalle testimonianze che raccogliamo. Gli israeliani chiedono loro se hanno visto ostaggi, se li hanno curati, se hanno visto tunnel negli ospedali o se hanno visto attività di persone armate.

Quindi sono stati presi in custodia allo scopo di raccogliere informazioni?

In base alle domande che gli vengono poste, assolutamente sì. L’esercito cerca di ottenere informazioni da loro. È una violazione delle loro protezioni [legali internazionali], perché non possono essere arrestati se non si ha la certezza che il membro del team abbia commesso un crimine. Ci sono medici che sono stati arrestati a Gaza, interrogati sul campo in una struttura di fortuna, portati a Sde Teiman e poi dimenticati. Non sono stati interrogati nemmeno una volta in più. Ci sono medici a cui è stato detto chiaramente: Lei non è un sospetto, ma la tratterremo fino alla fine della guerra”.

Nel frattempo, tre medici gazawi sono morti durante la detenzione israeliana. Credo che l’arresto dei medici faccia parte di una campagna per delegittimare l’intero sistema. La possibilità di arrestarli e poi di associarli all’accusa di terrorismo serve a far credere che non attacchiamo il sistema sanitario, ma che il sistema fa parte dell’allineamento militare di Hamas. Dal mio punto di vista, il desiderio di degradare il sistema sanitario, che, come ho detto, è del e per il popolo, rappresenta il desiderio di danneggiare questa società in modo irreversibile.

Come vendetta?

Forse l’individuo agisce per vendetta, ma credo che il sistema operi in modo lucido, con obiettivi strategici che a volte assomigliano al “Piano dei Generali”. Vediamo persone in posizioni elevate che dicono: Sgombereremo, puliremo, purificheremo e questo luogo non tornerà ad essere un luogo di vita.

Il motivo è ancora quello della vendetta.

La vendetta dovrebbe esaurirsi a un certo punto e quindi rimane la questione della politica.

Credo che la politica non sia quella di esaurire la vendetta.

Ho sentito [il Ministro delle Finanze Bezalel] Smotrich parlarne in modo assolutamente calmo. Non sembra una passione per la vendetta, ma una persona che vuole questo territorio e non vuole che ci siano i palestinesi, e ora ne ha l’opportunità.

Mi permetta di essere populista e di chiederle se crede che tutte le squadre mediche di Gaza siano innocenti.

No, e non ho bisogno di crederlo. Potrebbe esserci qualcuno che fa parte del sistema medico e che è anche attivo in Hamas. Non ho bisogno di credere che gli uomini di Hamas siano persone giuste per voler proteggere i residenti di Gaza.

Porrò la domanda in modo diverso: Ci sono medici che lei sa essere coinvolti? Sappiamo che ci sono stati ostaggi che hanno avuto contatti con le squadre mediche.

Non conosco nessun medico che abbia detto: “Sì, sono di Hamas”: Sì, faccio parte di Hamas.

È una finta innocenza?

No. È ragionevole pensare che tra le migliaia di medici presenti a Gaza ce ne siano alcuni che sono membri di Hamas o che sono attivi in Hamas o in altre organizzazioni. Questo è apparentemente corretto, perché gran parte della società gazawa è coinvolta in questi gruppi in una forma o nell’altra. È anche vero che i medici gazawi, hanno curato gli ostaggi e sapevano dove si trovavano, il che, a quanto pare, li ha messi in una situazione molto problematica per quanto riguarda ciò che possono o non possono fare. Tuttavia, questo non contamina un intero sistema o un’intera professione.

Lei è stato direttore esecutivo del PHR Israel per due anni e mezzo. Ha una prospettiva su come erano le cose prima del 7 ottobre e dopo. Sull’erosione dell’empatia [tra gli israeliani].

Sono addolorato e deluso dalla comunità medica. Noi, come organizzazione, li abbiamo persi dopo il 7 ottobre. Abbiamo perso la capacità di comunicare con loro e di ricevere da loro sostegno ed empatia. Anche i media israeliani sono deludenti. Abbiamo informazioni affidabili su ciò che sta accadendo a Gaza, ma nessuno vuole ascoltarci. Una scuola di medicina, dove tenevamo corsi di formazione continua sul diritto alla salute, ci ha chiuso le porte in faccia, perché è troppo volatile.

E il prezzo personale?

Personalmente, ho perso amici e familiari. In modo significativo. Al punto da non poterci parlare. Ho anche abbandonato i gruppi di amici di WhatsApp.

Era in un’unità di combattimento nell’esercito, giusto?

Sì. Non mi piace parlare da quella posizione. Ero un ufficiale dell’Egoz [un’unità di commando] – un vicecomandante di compagnia durante la seconda intifada.

Quindi quei luoghi non le sono estranei.

Non lo sono affatto. Come combattente, arrestavo persone ogni giorno. Uno dei gruppi WhatsApp che ho lasciato è stato quello della mia squadra [nell’unità].

Perché?

Perché c’era un discorso che non riuscivo ad accettare. Ho sollevato il problema e quando ho visto che continuava, ho capito che preferivo non essere presente.

Ha avuto difficoltà quando era un soldato, nella routine dell’esercito?

No, al contrario: Da soldato ero un super-sionista, pieno di ambizioni. Credevo nell’esercito con tutto il cuore. Mi sentivo così anche dopo il congedo. E nelle riserve. Col senno di poi, mi è stato difficile capire quante poche domande avessi. Non avevo alcuna critica nei confronti dell’esercito. Mi ero semplicemente arreso al sistema. La mia disillusione è durata anni. È stato un processo graduale, lungo: ogni volta mi cadeva una monetina diversa.

In questo periodo di scarsa attenzione e di mancanza di empatia, cosa vorrebbe che le persone traessero da questa intervista?

Vorrei che chi legge pensasse a un parente malato di cancro. Non sto parlando di bambini. Cosa si prova a vedere tuo padre, per dire, che ti scivola via davanti agli occhi e tu sei impotente? Non ci sono cure a Gaza. E non c’è modo di partire [per le cure]. Abbiamo preso il personale delle squadre mediche, abbiamo distrutto gli ospedali e abbiamo messo i pazienti in fila con 25.000 persone, di cui meno di 100 al mese se ne vanno. Abbiamo trasformato Gaza in una trappola mortale.

L’intervista finisce qui. Le emozioni che scatena durano a lungo.