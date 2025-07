Dov’è la giustizia? L’appello dei familiari di Shireen Hamamra

La nostra amica Shireen è stata arrestata il 17 giugno 2025 . Dal 2013, ogni ottobre, durante il viaggio “Tutti a raccolta” siamo stati accolti da Shireen e dalla sua famiglia. Per tanti anni abbiamo raccolto le olive assieme, nelle terre di famiglia minacciate dai coloni, nel villaggio di Hussan. La detenzione di Shireen è stata estesa fino al 27 luglio per prolungamento delle indagini.

Condividiamo l’appello dei familiari di Ezzedine e Shireen Elayan Hamamra, chiedendo la massima diffusione. (segue inglese)

Dov’è la giustizia nell’assistenza?!

Alla Commissione per gli Affari dei Prigionieri e degli Ex Prigionieri,

Scriviamo queste parole con il cuore spezzato, senza chiedere favoritismi né cercare di essere al centro dell’attenzione. Piuttosto, chiediamo il più fondamentale dei diritti: giustizia nell’assistenza, nella cura e nel monitoraggio di ogni detenuto, uomo o donna, senza discriminazioni, disprezzo o selettività.

Non siamo contrari a che i riflettori siano puntati su un detenuto, uomo o donna, o che alcuni di loro ricevano una copertura mediatica onorevole e un seguito legale e in materia di diritti umani. Tuttavia, chiediamo con tutta chiarezza e dolore:

Perché alcune persone vengono dimenticate?

Perché i telefoni vengono spenti quando chiamiamo?

Perché non troviamo nessuno che dia seguito alle udienze in tribunale?

Perché il nome di un detenuto, uomo o donna, non viene mai menzionato a meno che non ci sia fama, un legame con determinate istituzioni o favoritismi?

Tutti i detenuti sono una fiducia, tutti sono eroi e tutti hanno bisogno di qualcuno che si faccia carico di questo pesante fardello. Nessuna parte – soprattutto chi rappresenta la causa dei detenuti – ha il diritto di selezionare, dividere o ignorare un caso semplicemente perché non ha risonanza mediatica o perché la famiglia “non è una conoscente”.

Scriviamo questo per il dolore dell’esperienza, per aver seguito il nostro caso noi stessi, per la procrastinazione, il silenzio, la negligenza, per aver cercato di contattare un avvocato che non risponde, un dipendente a cui non importa e un funzionario che non conosce nemmeno il nome del detenuto nonostante siano trascorsi mesi dal suo arresto.

La Commissione per i Detenuti esiste per tutti i detenuti, non solo per alcuni.

È tenuta a riconsiderare seriamente e urgentemente il modo in cui gestisce questi casi e a garantire equità nella copertura, nel follow-up, nel supporto e nel modo in cui le voci vengono ascoltate. Non esiste un detenuto di prima classe e un altro detenuto di seconda classe.

Infine, queste parole non sono un attacco, ma un grido d’allarme. Non cerchiamo favori da nessuno; Vogliamo semplicemente che ogni caso venga trattato secondo i suoi meriti e che ci sia un senso di responsabilità prima di tutto davanti a Dio, poi davanti al popolo e infine davanti ai prigionieri che hanno sacrificato la loro libertà per questa nazione. La libertà per tutti i prigionieri e l’equità nel prendersi cura di loro sono la prima forma di lealtà.

_____

Where Is the Justice in Care?!

A Letter to the Palestinian Commission of Detainees and Ex-Detainees Affairs

Greetings of the homeland,

We write these words from aching hearts — not seeking favoritism, nor chasing the spotlight — but simply demanding a basic right: justice in care, attention, and follow-up for every male and female prisoner, without discrimination, neglect, or selectivity.

We are not against shedding light on any individual prisoner, nor do we object to some receiving honorable media coverage or legal and human rights support. But we ask — with utmost clarity and pain:

Why are some prisoners forgotten?

Why are our calls met with silence?

Why is no one attending court sessions?

Why is a prisoner’s name only mentioned if they are famous or connected to certain institutions or people?

All prisoners are a trust — they are all heroes, and they all need someone to carry part of the heavy burden they bear. It is unacceptable — especially from an official body that represents prisoners — to choose selectively, ignore cases, or treat them differently just because they are not in the media spotlight or because their families are “not connected.”

We speak from lived experience — from delays, silence, neglect, and the exhausting attempts to reach a lawyer who does not respond, an employee who does not care, or an official who doesn’t even know the prisoner’s name months after their arrest.

The Commission exists for all prisoners, not just a select few.

It must urgently and seriously review how it handles cases — ensuring justice in media coverage, legal follow-up, support, and amplification of voices. There should be no such thing as a “first-class” prisoner and a “second-class” one.

In conclusion, these words are not an attack — but a wake-up call.

We are not asking for favors.

We only ask that every case be treated with the dignity it deserves — with a sense of responsibility before God first, before the people second, and before the prisoners who sacrificed their freedom for this homeland.

Freedom for all prisoners — and justice in care is the first form of loyalty.