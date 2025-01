GAZA. Le donne vittime dei bombardamenti e anche dell’inverno

Articolo pubblicato originariamente su Pagine Esteri

Il Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) sottolinea che lo spostamento forzato dei residenti della Striscia di Gaza, comprese le donne, e la loro successiva privazione di riparo, vestiti, cibo e assistenza sanitaria, equivale ad atti di genocidio. Il PCHR aggiunge inoltre che le condizioni durissime dell’inverno esacerbano la violenza e la sofferenza vissute dalle donne, che hanno sopportato sfide e difficoltà senza precedenti dall’inizio dell’attuale aggressione israeliana.

L’inverno come ulteriore peso per le donne di Gaza

Il Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) continua il suo lavoro quotidiano sul campo nei campi profughi di Gaza, monitorando e documentando attentamente le sofferenze delle donne. I rapporti del PCHR evidenziano le sfide complesse e dure che le donne sfollate affrontano in condizioni invernali disumane. Accanto ai pesi fisici della sopravvivenza, lo stress psicologico che queste donne sopportano si è intensificato, complicando ulteriormente le loro vite già difficili.

Le donne incinte e che allattano sono particolarmente vulnerabili al freddo, con la mancanza di metodi di riscaldamento sicuri che esacerba il rischio di malattia. Inoltre, le donne anziane e quelle con problemi di salute cronici affrontano rischi ancora maggiori mentre lottano con il deterioramento della salute dovuto alla carenza di medicinali essenziali e ai prezzi alle stelle derivanti dal blocco israeliano.

Queste sfide interconnesse, fisiche, psicologiche e legate alla salute, stanno rendendo quasi impossibile per le donne sfollate mantenere una parvenza di dignità o sicurezza. Il rigido inverno è solo un ulteriore strato di sofferenza che isola ulteriormente la popolazione più vulnerabile di Gaza, aggravando le loro difficoltà di fronte alla violenza e alla privazione in corso.

Najah Ibrahim (62), vedova e madre di 6 figli, ha detto allo staff del PCHR:

“Ho avuto un ictus che ha colpito la mia mano e la gamba sinistra, e una placca di platino è stata impiantata nel mio corpo, limitando i miei movimenti. Inoltre, mi è stato diagnosticato un cancro al seno e non ho ricevuto cure per un anno a causa della guerra. Il 10 novembre 2024, le IOF hanno costretto me e i miei figli a evacuare la nostra casa a Beit Lahia sotto la minaccia delle armi, non permettendoci di prendere i nostri averi. Ho lasciato la mia casa su una sedia a rotelle rotta e ho affrontato molte difficoltà lungo il cammino fino a quando non abbiamo raggiunto un campo profughi allestito nello stadio Yarmouk a Gaza City, dove abbiamo dovuto montare una piccola tenda di nylon. Lo scorso inverno, ero ancora nella mia casa calda e confortevole, ma ora vivo con altre 20 persone in una tenda logora che non offre alcuna protezione dal freddo pungente o dalla pioggia battente. Soffro molto di freddo, poiché la placca di platino aumenta il mio dolore e il mio sistema immunitario indebolito come paziente oncologico mi rende sovraesposta ai raffreddori. Inoltre, non ci sono farmaci gratuiti o accessibili come c’erano prima. Queste condizioni infernali stanno mettendo a rischio la mia vita.”

D’altro canto, prendersi cura dei familiari, compresi anziani e bambini, è uno dei ruoli tradizionali che le donne sono tenute a svolgere. Questi ruoli sono un pesante fardello sulle spalle delle donne, soprattutto nelle attuali difficili circostanze. Le donne si sentono impotenti mentre guardano i loro figli lottare contro il freddo pungente senza metodi di riscaldamento adeguati, spingendole a fare tutti gli sforzi possibili per proteggerli e tenerli al caldo. Le madri fanno dei loro figli la loro massima priorità, dando loro vestiti caldi e coperte, mentre affrontano il freddo con i loro corpi stanchi e i loro cuori pesanti.

In questo contesto, Fatmah Farraj (29), madre di due bambini, ha detto: ” Questo è il secondo inverno che trascorro in tenda. Ricordo la sofferenza dell’inverno scorso e la paragono al periodo in cui eravamo a casa nostra, dove ci sentivamo a nostro agio e al caldo. Ora, ogni momento, cerco di tenere i miei figli al caldo di notte. Condividiamo coperte e materassi e, allo stesso tempo, temo per la vita dei miei figli, soprattutto dopo che molti bambini sono morti per il freddo pungente. Do sempre loro la priorità con le coperte disponibili, perché non possiamo comprarne altre a causa del loro prezzo elevato, che costa più di 50 dollari. Questa quantità di denaro non è più facile da guadagnare, soprattutto dopo che mio marito e io abbiamo perso il nostro sostentamento. I miei figli tremano per il freddo e cerco di tenerli il più al caldo possibile. So bene che se si ammalano, non troveremo medicine, anche se soffrono costantemente il freddo. Ho la sensazione che se sopravvivremo ai bombardamenti, moriremo di paura e di freddo”.

Inoltre, prendersi cura degli anziani e dei familiari malati prosciuga ulteriormente le energie delle donne, soprattutto alla luce del deterioramento delle loro condizioni di salute e della mancanza di supporto logistico.

Abeer Mohammed Adwan , madre di cinque figli, ha detto: ” Eravamo alla scuola Halab a Beit Hanoun. Il 10 novembre 2024, i carri armati israeliani hanno assediato la scuola e ci hanno costretto ad andarcene. Non avevamo altra scelta che lasciare i nostri averi a causa delle difficoltà e della paura che avremmo potuto incontrare lungo il cammino, mentre i carri armati israeliani ci inseguivano. Dopo aver perso tutto, abbiamo cercato rifugio nello stadio Yarmouk, dove l’amministrazione del campo profughi ci ha fornito una semplice tenda fatta di teloni e travi di legno. Attualmente, la mia famiglia, mio suocero (73 anni) e mia suocera (68), che hanno malattie croniche, come ipertensione e diabete, e hanno bisogno di cure speciali, vivono insieme nella stessa tenda. Mi prendo cura di loro in mezzo alle dure condizioni, aumentando il mio fardello. Soffriamo tutti di un freddo pungente. Mio suocero è vittima di raffreddori e tosse. Non avevamo elettricità o metodi di riscaldamento. Ogni giorno lavo i nostri vestiti a mano e cucino su un fuoco aperto. Una notte, una forte pioggia ha distrutto la nostra tenda, allagandola d’acqua e bagnando i nostri vestiti, materassi e coperte. I miei figli e io abbiamo preso l’influenza e abbiamo avuto mal di stomaco, mentre le condizioni di mio suocero sono peggiorate a causa del freddo estremo. Non siamo in grado di acquistare farmaci a causa del loro prezzo elevato e a volte sono semplicemente introvabili. I miei figli non hanno vestiti adatti per proteggerli dal freddo e la salute di mio suocero continua a peggiorare. Il senso di impotenza è travolgente e sopporto una sofferenza indescrivibile”.

Con gli attacchi israeliani in corso sulla Striscia di Gaza e il catastrofico deterioramento della situazione umanitaria, ottenere acqua calda è diventato quasi impossibile, aggravando la sofferenza delle famiglie in generale e delle donne in particolare. Le donne sono costrette a usare acqua fredda per svolgere le faccende domestiche come lavare i piatti e i vestiti, il che aggiunge ulteriore peso alla loro vita quotidiana. Tuttavia, questa sofferenza non si limita alle faccende domestiche; si estende all’igiene personale delle donne, che diventa più difficile e dolorosa quando si usa l’acqua fredda. Inoltre, prendersi cura dell’igiene dei bambini e degli anziani che richiede uno sforzo extra, specialmente con il freddo e la mancanza di metodi di riscaldamento adeguati, aumenta il peso.

Nour ‘Abed al-Latif (35 anni), madre di tre figli, ha dichiarato: ” Sono riuscita a sopportare gli orrori della guerra, ma il freddo nella tenda mi ha sconfitta e spezzata. Sento forti dolori alle ossa per il freddo pungente e la tenda non ci protegge da questo clima rigido. Ogni volta che faccio la doccia, piango perché il freddo mi penetra nelle ossa. Il periodo con questo freddo pungente è diventato un incubo insopportabile, intensificando sia il dolore fisico che quello psicologico. Un’altra difficoltà che affrontiamo è lavare i piatti e i vestiti a mano usando acqua fredda; a quel punto, mi sento come se avessi perso la sensibilità degli arti. Quanto ai miei figli, la loro sofferenza mi spezza il cuore. Trascorro le lunghe notti invernali sveglia, controllando che siano al caldo e che respirino bene. Ho la sensazione che il mio cuore si fermerà per il freddo, quindi come stanno loro? Soffro sempre di influenza, raffreddore e mal di gola, e non ho quasi accesso ai medicinali di base. Quando sono disponibili, sono troppo costosi. L’inverno qui non è solo una stagione fredda; è una lotta quotidiana per la sopravvivenza”.

L’aggressione israeliana in corso sulla Striscia di Gaza ha costretto oltre 2 milioni di palestinesi a spostarsi forzatamente, rappresentando quasi il 90% della popolazione, costringendo le famiglie a sopportare un inverno rigido in mezzo a condizioni umanitarie in peggioramento. Lo scorso inverno, nonostante le circostanze disastrose, alcuni edifici erano stati riconvertiti in rifugi per gli sfollati, mentre molti altri hanno cercato rifugio nelle case di parenti, scuole, ospedali ed edifici pubblici.

Oggi, dopo 15 mesi di aggressione israeliana in corso e la distruzione diffusa di aree residenziali, tra cui Khan Yunis, Rafah e Gaza settentrionale, centinaia di migliaia di palestinesi sopportano condizioni ben peggiori.