A un anno dall’uscita di 𝑅𝑎𝑐𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑃𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎 (Mesogea Cartographic, 2023) 𝐌𝐨𝐡𝐚𝐦𝐦𝐚𝐝 𝐒𝐚𝐛𝐚𝐚𝐧𝐞𝐡 torna in Italia col suo nuovo libro 30 𝒔𝒆𝒄𝒐𝒏𝒅𝒔 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑮𝒂𝒛𝒂.

PADOVA – 1 ottobre

TRIESTE – 2 ottobre

VENEZIA – 3 ottobre

PONTE IN VALTELLINA – 5 ottobre



99 tavole realizzate in digitale e disegni a china, su carta di risulta e con colori di fortuna (caffè, inchiostro diluito, ecc.), ispirate a immagini e video postati sui social dalle stesse vittime. #30secondsfromgaza documenta il disastro in corso a Gaza dal 7 ottobre 2023, ricordandoci che in realtà si tratta di un massacro in corso da oltre 75 anni.99 tavole realizzate in digitale e disegni a china, su carta di risulta e con colori di fortuna (caffè, inchiostro diluito, ecc.), ispirate a immagini e video postati sui social dalle stesse vittime.



Come sottolinea lo storico 𝐈𝐥𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐩𝐩𝐞 nella sua potente prefazione: «𝑄𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑔𝑛𝑖 𝑛𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑐𝑐𝑎𝑡𝑖 𝑑𝑎 𝑛𝑒𝑠𝑠𝑢𝑛 𝑔𝑖𝑔𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑤𝑒𝑏 𝑜 𝑑𝑎 𝐼𝑠𝑟𝑎𝑒𝑙𝑒, 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑎𝑟𝑎̀ 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑖𝑟𝑒, 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑐𝑒𝑔𝑙𝑖𝑒𝑟𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑟𝑒 𝑜 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑧𝑖𝑒 𝑎 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑒».

#mohammadsabaaneh (Jenin 1978), fumettista e artista palestinese, collabora con giornali di tutto il mondo. Docente alla Arab American University di Ramallah, è membro dell’International Cartoon Movement e rappresentante per il Medio Oriente dell’organizzazione Cartoonists Rights Network International. Durante la sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui l’Estaque International Caricature Festival di Marsiglia 2017, il Palestine Book Awards 2022 per 𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟 𝐵𝑜𝑟𝑛 𝑜𝑓 𝐷𝑟𝑒𝑎𝑚𝑠 (ed. it. 𝑅𝑎𝑐𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑃𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎), il prestigioso premio svedese International EWK Awards 2024 per vignettisti e fumettisti politici impegnati nella libertà d’espressione.

30 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝐺𝑎𝑧𝑎 di Mohammad Sabaaneh – prefazione di Ilan Pappe e Nadia Nasser-Najjab, traduzione di Enrica Battista – è un progetto editoriale collettivo militante che vede coinvolti, insieme a Mesogea, l’editrice Alifbata in Francia e la Fundación Al Fanar in Spagna.

In Italia è stato pubblicato con il contributo del Palestine Museum US.