Il Premio Pullitzer e il mondo al contrario

Il New York Times ha vinto il premio Pulitzer per la copertura dell’operazione condotta da Hamas il 7 ottobre nonostante il giornale sia stato criticato per aver distorto i fatti sulla guerra e aver coperto i crimini genocidi del regime israeliano a Gaza.

Lo staff del New York Times ha vinto il prestigioso premio Pulitzer nella categoria “reportage internazionali” per la sua “copertura ampia e rivelatrice” dell’operazione compiuta da Hamas.

Comprensibilmente, il premio ha provocato una reazione violenta da parte degli attivisti pro-Palestina, poiché il giornale è stato ampiamente criticato per la sua copertura distorta della guerra, per aver istruito i giornalisti ad evitare l’uso di termini come “genocidio” e per aver amplificato la falsa “violenza sessuale” del 7 ottobre compiuta da Hamas.

Mentre il bilancio delle vittime palestinesi nella Gaza assediata supera le 35 mila, la maggior parte delle quali sono bambini e donne, la copertura della guerra genocida da parte dei principali media occidentali è stata caratterizzata da un costante pregiudizio a favore degli oppressori contro gli oppressi negli ultimi sette mesi.

Il New York Times si è concentrato in modo sproporzionato sulle morti israeliane nell’operazione guidata da HAMAS il 7 ottobre, mentre disumanizza i palestinesi e minimizza l’aggressione.

È interessante notare che c’è stata una ribellione interna nel New York Times a novembre per la copertura filo-israeliana di quanto stava avvenendo a Gaza.

Il 28 dicembre, il New York Times ha pubblicato un controverso articolo intitolato “Gridi senza parole” in cui sosteneva che HAMAS ha commesso aggressioni sessuali durante l’operazione del 7 ottobre, è stato ampiamente denunciato per aver usato fonti inaffidabili e aver citato casi non supportati da prove.

Le indagini condotte da diversi media indipendenti, tra cui October 7 Fact Check, Mondoweiss, Electronic Intifada, The Grayzone e The Intercept, hanno rivelato numerose incongruenze e contraddizioni nelle storie riportate da NYT.

Questi media hanno presentato fatti sul caso che hanno dimostrato che NYT si basava su testimonianze fornite da testimoni con una storia di affermazioni inaffidabili e senza credenziali forensi.

Per esempio, il giornale ha presentato Yossi Landau, un alto funzionario di Zaka, un gruppo sionista estremista che è stato coinvolto nella fabbricazione di propaganda atroce intorno al 7 ottobre per vilipendere la resistenza palestinese e glorificare l’occupazione genocida israeliana.

The Intercept ha riferito che è noto che Landau ha diffuso storie sensazionalistiche di atrocità che poi si sono dimostrate false, come decapitare i bambini o estrarre il feto dal corpo di una donna incinta, ma NYT non lo ha menzionato nel suo articolo.

The Intercept ha riferito che il New York Times “si è basato in modo schiacciante” sulle narrazioni di funzionari, soldati e lavoratori del regime israeliano, il che era ovviamente di parte.

Una delle co-autrici della storia, Anat Schwartz, ha poi chiarito in un podcast il 3 gennaio che, nonostante i suoi grandi sforzi per ottenere conferma dagli ospedali israeliani, dai centri di crisi per stupro, dai centri di recupero dai traumi e dalle linee dirette di violenza sessuale nei territori occupati, non è stata in grado di ottenere conferma da nessuno di loro e le hanno indicato che “non erano state presentate denunce per aggressioni sessuali”.

Al centro della storia del NYT c’era la sola affermazione che una donna israeliana di nome Gal Abdush, a cui si fa riferimento nella storia come “la donna con l’abito nero”, è stata vittima di stupro prima di essere uccisa il 7 ottobre.

La sua famiglia e i suoi amici hanno ripudiato la narrazione del NYT, dicendo che la storia è stata “inventata” e che non avevano idea che il giornale avrebbe usato la persona amata per promuovere la falsa narrazione dello stupro.

Secondo The Intercept, il rapporto del NYT ha avuto un “impatto che ha alterato la vita di migliaia di palestinesi le cui morti sono state giustificate dalla presunta violenza sessuale sistematica orchestrata da Hamas che il giornale ha affermato di aver esposto”. Ha anche aggiunto che la missione del giornale era di “rinforzare una narrazione predeterminata”.

Electronic Intifada nel suo rapporto ha sottolineato che Israele stava “raddoppiando il suo impegno per una delle sue narrazioni propagandistiche più scabrose” perché stava affrontando un processo per il caso di genocidio del Sudafrica che è stato presentato alla Corte Internazionale di Giustizia (CIJ) all’incirca nello stesso tempo.

The Grayzone ha riportato nel suo articolo investigativo sul rapporto sulle “violenze sessuali di massa di HAMAS” che le principali organizzazioni di media legacy come NYT “continuano a ignorare gravi scandali politici [contro Israele] mentre svolgono sforzi giornalistici vergognosamente poco etici e messi in discussione dai fatti volti a legittimare gli obiettivi di pubbliche relazioni del governo israeliano”.

Da quando il regime israeliano ha lanciato la sua guerra genocida a Gaza, i principali media occidentali, un’estensione degli stati occidentali, hanno cercato incessantemente di coprire il genocidio a Gaza e distorcere i fatti sulla guerra israeliana sminuendo le sofferenze dei palestinesi e ritraendo gli israeliani come vittime.

The Intercept ha rivelato il mese scorso che, secondo una copia di un memorandum interno, che è stato distribuito per la prima volta a novembre, il New York Times ha istruito i giornalisti che coprivano la guerra di Israele nella Striscia di Gaza a evitare l’uso di termini come “genocidio” e “pulizia etnica” e “evitare” l’uso della frase “territorio occupato” quando descrivono la terra palestinese.

Anche se il memorandum è inquadrato come uno sforzo per non usare un linguaggio incendiario per descrivere omicidi “da tutte le parti”, nel rapporto del NYT sulla guerra di Gaza, questo linguaggio è stato usato ripetutamente per descrivere attacchi contro le forze di occupazione israeliane da parte di gruppi della Resistenza palestinesi e quasi mai nel caso del massacro su larga scala di palestinesi da parte dell’esercito israeliano,.

Secondo gli esperti, l’omissione delle parole “genocidio” e “pulizia etnica” è in linea con la deliberata manipolazione del giornale delle notizie relative al genocidio che si sta svolgendo a Gaza.

Ai giornalisti è stato inoltre sconsigliato l’uso del termine “campi profughi” per descrivere aree di Gaza abitate da palestinesi sfollati, nonostante il loro riconoscimento da parte delle Nazioni Unite.

In risposta alle direttive editoriali, alcuni giornalisti all’interno dell’organizzazione hanno espresso rabbia e disaccordo, evidenziando le loro preoccupazioni sugli standard applicati per riferire sulla violenza perpetuata dal regime israeliano contro i palestinesi

“The NYT ha assunto un ex funzionario dell’intelligence israeliana che vuole massacrare Gaza e ha inventato false accuse di aggressione sessuale da parte di HAMAS”, ha scritto Ben Norton, un giornalista investigativo indipendente, su X, riferendosi alla falsa storia in cui Schwartz, che in precedenza era un funzionario dell’aeronautica israeliana, è coautrice.

Jonathan Cook, un premiato autore e giornalista britannico, ha anche detto che il premio Pulitzer per il giornale statunitense avrebbe dovuto essere assegnato ai giornalisti uccisi dal regime israeliano a Gaza.

“Si sarebbe potuto supporre che il Premio Pulitzer sarebbe stato assegnato ai coraggiosi giornalisti di Gaza. Più di 100 di loro sono stati uccisi da Israele negli ultimi sette mesi: l’eruzione di violenza contro i giornalisti più feroce della storia. Ma ti sbaglieresti”, ha detto. (Hispan TV – Maryam Qarehgozlou)