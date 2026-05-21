Articolo pubblicato originariamente su Novara Media . Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite

Foto di copertina: Un manifestante durante una manifestazione a Nablus, in Palestina, contro la legge sulla pena di morte. Nasser Ishtayeh/Sopa Images via Reuters

Di Joshua Carroll

“Un ulteriore consolidamento di politiche genocidarie.”

Un comandante militare israeliano ha firmato un ordine per estendere ufficialmente la legge dello Stato sulla pena di morte in chiave di apartheid anche alla Cisgiordania, una mossa che accelera l’annessione del territorio occupato illegalmente.

Il generale di divisione Avi Bluth, comandante del Comando Centrale israeliano, ha firmato l’ordine domenica. Ciò significa che i palestinesi condannati per “terrorismo” potranno essere giustiziati per impiccagione, mentre gli israeliani non sarebbero soggetti alla stessa pena per lo stesso reato.

“Questa legge consolida in modo più chiaro che mai la portata del sistema giudiziario di apartheid israeliano”, ha dichiarato l’International Centre of Justice for Palestinians (ICJP). “È un ulteriore consolidamento delle politiche genocidarie di Israele, presenti non solo a Gaza ma in tutto il territorio palestinese occupato”.

Secondo la legge, la pena di morte diventa la sentenza predefinita per chi viene condannato per omicidi intenzionali classificati come atti di terrorismo, e le esecuzioni devono avvenire entro 90 giorni. I tribunali militari in Cisgiordania possono imporre questa pena a maggioranza semplice, anche se i pubblici ministeri non la richiedono.

All’interno del territorio israeliano, i tribunali civili possono imporre la pena capitale per omicidi intenzionali commessi con l’obiettivo di “negare l’esistenza dello Stato di Israele” — una formulazione ampiamente interpretata come tale da escludere di fatto i cittadini israeliani e, in particolare, gli ebrei israeliani dall’applicazione della legge.

“Sebbene la legge non faccia esplicito riferimento all’etnia o alla nazionalità, è di fatto concepita per colpire esclusivamente i palestinesi”, ha dichiarato Amnesty International. “Introduce inoltre un regime eccezionale di esecuzioni per impiccagione, caratterizzato da segretezza e da un accesso limitato all’assistenza legale e al controllo esterno.”

Migliaia di palestinesi sono detenuti nei territori occupati e in Israele in quella che il gruppo per i diritti umani B’Tselem ha definito una rete di campi di tortura. Il tasso di condanna dei palestinesi supera il 99% e pochi possono aspettarsi un processo equo.

Israele sta ora imprigionando più bambini palestinesi che mai, con circa la metà detenuti senza nemmeno essere accusati di un reato.

Joshua Carroll è uno scrittore e giornalista.