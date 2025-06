Articolo pubblicato originariamente su Arab 48. Traduzione dall’arabo a cura della redazione di Bocche Scucite

La “privatizzazione della sicurezza” non è stata praticata solo come parte dell’adozione di politiche neoliberali, ma è stata anche utilizzata come strumento per consolidare il potere. Piuttosto che espandere semplicemente il settore privato all’interno del sistema economico, le compagnie di sicurezza private sono state utilizzate come mezzi flessibili di controllo della società.

La privatizzazione della sicurezza viene trattata come un fenomeno emergente alla luce delle trasformazioni economiche e politiche regionali. L’attenzione per l’attività delle compagnie di sicurezza private è iniziata in Iraq dopo il 2003 e il settore è cresciuto in altri Paesi arabi, in particolare in Libano e in Siria, nonostante le sue profonde dimensioni politiche e di sicurezza. Nel caso palestinese, e nella Striscia di Gaza in particolare, la questione è legata alla misura in cui la Striscia di Gaza può assorbire questo tipo di privatizzazione, soprattutto alla luce della presenza di forze di polizia affiliate ad Hamas, il leader militare e della sicurezza della Striscia di Gaza.

I governi si rivolgono alle società di sicurezza private (PSC) come strumento flessibile di controllo della società, evitando le tradizionali manifestazioni di sicurezza associate alle armi e alla militarizzazione. Il nuovo stato dell’industria è la creazione di un modello di sicurezza tattico, in cui la tradizionale presenza visibile della sicurezza viene ridotta a favore di una sorveglianza immateriale basata su sistemi digitali e sulla presenza di personale di sicurezza con funzioni di supervisione. Compiti di sicurezza sensibili – come la protezione delle strutture delle Nazioni Unite, dei complessi commerciali e delle infrastrutture – sono stati esternalizzati a società private locali e straniere, mentre sono state utilizzate rigorose politiche di supervisione per garantire che queste società non oltrepassino i loro mandati.

La privatizzazione della sicurezza tra economia di mercato e egemonia dello Stato

La privatizzazione della sicurezza non è stata praticata solo come parte dell’adozione di politiche neoliberali, ma è stata anche utilizzata come strumento per consolidare il potere. Piuttosto che espandere semplicemente il settore privato all’interno del sistema economico, le compagnie di sicurezza private sono state utilizzate come mezzi flessibili di controllo della società, evitando le forme tradizionali di sicurezza. In larga misura, è necessario diffidare della possibilità di approfondire le divisioni sociali se queste società vengono utilizzate per garantire gli interessi di alcuni gruppi, soprattutto alla luce delle crescenti tendenze tribali e regionali, che potrebbero portare all’uso della sicurezza privata come strumento di frammentazione piuttosto che di unità della società.

In alcuni casi, la privatizzazione sembra essere un’estensione dell’influenza delle élite militari, come in Giordania, dove la creazione di gruppi di sicurezza privati è stata consentita all’inizio degli anni ’90 a causa dei cambiamenti economici e del ritorno dei capitali dopo le guerre in Iraq. Questo settore è stato sfruttato dalle élite di sicurezza in pensione come mezzo per riprodurre l’influenza nella sfera civile: sono state create società dominate da ufficiali in pensione e le procedure di autorizzazione sono state formulate in modo da garantire un controllo continuo all’interno della ristretta cerchia della sicurezza. Si sono verificati casi di legami diretti tra alcune aziende e i più alti livelli dello Stato. Sono state incorporate strutture ibride militari-economiche, tra cui il Centro di addestramento per le operazioni speciali (KASOTC), legato alle forze armate e alla governance, sollevando preoccupazioni sull’erosione della divisione tra pubblico e privato.

Nel modello libanese, le società di sicurezza private si sono sviluppate nel contesto di uno Stato debole e di una società settarizzata. Il vuoto di sicurezza esacerbato dall’assassinio di Rafik Hariri nel 2005 è stato sfruttato per lanciare società di sicurezza che sono servite come copertura per la rinascita delle milizie, in particolare da parte del Movimento del Futuro, che ha fondato Secure Plus per fornire protezione ai quartieri sunniti contro Hezbollah. Questa esperienza ha dimostrato che la sicurezza privata, se utilizzata al di fuori del quadro dello Stato e con programmi di parte, può diventare una minaccia alla stabilità piuttosto che una sua garanzia, e portare a un ulteriore deterioramento della fiducia nelle istituzioni ufficiali, che hanno già dimostrato di essere prive di risorse e di neutralità settaria.

In Siria, in passato non c’è stata alcuna privatizzazione della sicurezza, in quanto il regime di Assad ha monopolizzato la sicurezza e gli armamenti a favore del servizio di intelligence, considerato la spina dorsale della sopravvivenza del potere fin dagli anni ’70. Tuttavia, i cambiamenti della situazione militare dovuti al fatto che il Paese è stato trascinato in una guerra tra più parti, l’esaurimento dell’istituzione militare regolare e il declino del controllo statale su ampie zone del Paese a favore dell’opposizione, hanno permesso l’emergere di nuove entità di sicurezza private, alcune costituite sotto copertura ufficiale, altre sotto l’ombrello di milizie locali o reti commerciali-militari. A partire dal 2013, sono state concesse licenze di sicurezza alla Al-Qalaa Protection and Guarding Company, alla Saqr Al-Sahra e alla General Authority for Security and Protection, fondate da uomini d’affari vicini al governo e i cui membri erano armati e addestrati in coordinamento con i servizi di sicurezza o le forze russe. A queste società sono stati assegnati molteplici compiti, tra cui la protezione dei convogli di aiuti delle Nazioni Unite, dei magazzini delle Nazioni Unite di proprietà del Nazha Group, delle strutture e delle infrastrutture turistiche, la messa in sicurezza di porti e aeroporti e la fornitura di sicurezza nelle aree soggette a riconciliazione. Sono state utilizzate anche per proteggere le strutture investite da aziende russe come STG ed Evro Polis.

Il modello della Striscia di Gaza

Nonostante i diversi contesti tra i modelli dei Paesi citati, la privatizzazione della sicurezza presenta caratteristiche comuni, in particolare: Il declino del monopolio statale sulla violenza legittima, la sovrapposizione degli interessi dell’élite al potere con le compagnie di sicurezza, la debolezza della responsabilità, della trasparenza e del controllo da parte delle autorità locali sulle prestazioni di questi gruppi, con alte probabilità che la sicurezza si trasformi da servizio pubblico a merce, sia nelle mani dei commercianti del settore della sicurezza sia nelle mani degli Stati che sono in grado di finanziare e sostenere questi gruppi sotto vari nomi.

Il caso sorprendente potrebbe essere quello della Striscia di Gaza, con il peggioramento della situazione militare e di sicurezza e le complessità della guerra, e il desiderio dell’occupazione israeliana di imporre una nuova realtà nella Striscia di Gaza sostenendo la formazione di gruppi di sicurezza locali che mirano a minare l’autorità del governo di Hamas, come parte di quello che è noto come il piano delle “isole umanitarie” proposto dall’ex ministro della Sicurezza israeliano Yoav Galant.

Secondo la concezione israeliana, questo piano si basa sullo sfruttamento dello stato di caos per formare forze di sicurezza locali che controllino la distribuzione degli aiuti e il commercio delle merci, sotto la supervisione indiretta dell’occupazione. Dal punto di vista militare, l’esercito israeliano fornisce una copertura a questi gruppi, armandoli o permettendo il saccheggio dei camion umanitari, fino a colpire direttamente la polizia di Hamas che cerca di garantire gli aiuti. In un rapporto congiunto, organizzazioni internazionali come Oxfam e Medici del Mondo hanno confermato che l’esercito israeliano incoraggia questo caos attaccando le forze di polizia di Hamas, il che ha portato a diffusi saccheggi, insicurezza ed estorsioni nei confronti delle organizzazioni umanitarie da parte di gruppi di sicurezza privati.

In questo contesto, è emerso un gruppo che si fa chiamare “Servizio antiterrorismo”, guidato da Yasser Abu Shabab, i cui membri sono dispiegati in diverse piazze della Striscia di Gaza con il pretesto di assicurare gli aiuti, organizzare il loro passaggio ai cittadini sfollati e dare priorità alla loro distribuzione secondo un piano con le forze dell’ONU che entrano nella Striscia di Gaza. Il nome “apparato antiterrorismo” nella Striscia di Gaza richiede ora un esame della struttura di sicurezza di questo gruppo, sia a livello gerarchico, operativo o di finanziamento. Il nome dell’apparato presuppone una struttura di sicurezza gerarchica con funzionari, ufficiali e membri addestrati secondo una linea di sicurezza specifica e una dottrina di combattimento, non solo un gruppo indisciplinato che non ha punti di riferimento.

Quindi, abbiamo fattori strutturali per l’ascesa di questo dispositivo con chiari compiti di sicurezza nelle aree controllate dalle forze di occupazione israeliane nella Striscia di Gaza, o in quelle a diretto contatto con esse, il che suggerisce la possibilità di un coordinamento di sicurezza e intelligence tra questi elementi e le forze di occupazione in un modo o nell’altro.

Questo apparato è stato formato in un momento in cui la Striscia di Gaza è testimone di un vuoto amministrativo e di sicurezza, alla luce della diminuzione del ruolo dell’Autorità Palestinese e della difficoltà per le fazioni della resistenza di raggiungere soluzioni unificate che portino a un cessate il fuoco efficace e sostenibile; quindi, la possibilità di istituire zone sicure o amministrate localmente, potrebbe riproporre lo scenario di una forza di sicurezza nuova e diversa da quelle che amministravano Gaza in precedenza, con strutture logistiche esterne.

Tuttavia, abbiamo ancora una questione importante, ovvero l’accettazione sociale di questo apparato, soprattutto perché Gaza è un piccolo settore con una tradizione familiare e un gruppo di quartieri in cui le famiglie numerose sono dominanti, ed è qui che parliamo delle sfide che i leader di questo apparato dovranno affrontare per imporre l’influenza o la leadership oltre i confini della famiglia o del quartiere, soprattutto se non ha un chiaro sostegno sociale dalla più ampia struttura tribale o clanica.

I convogli di aiuti come indicatore di influenza sulla sicurezza

Dopo il presunto arrivo di soldati statunitensi a Gaza, l’agenzia è stata recentemente attiva nell’organizzazione di convogli di aiuti in aree al di fuori del chiaro controllo di Hamas e nella comunicazione con organizzazioni internazionali come la Croce Rossa. Questi compiti, che in apparenza sembrano umanitari, sono talvolta utilizzati come indicatore di estensione del controllo e di imposizione del fatto compiuto, sollevando interrogativi sulla natura dell’influenza che questa formazione è venuta a possedere e sulla misura del suo sostegno o della sua tolleranza da parte dell’occupazione israeliana, soprattutto dal momento che Netanyahu aveva scelto la società responsabile della distribuzione degli aiuti nella Striscia di Gaza senza criteri chiari.

Questa tolleranza potrebbe portare all’ascesa di un nuovo “leader locale” che sarà in grado di gestire la sicurezza e i servizi in un’area specifica senza trasformarla in un esperimento di lotta intestina come in Libia e in Sudan, con tentativi di riempire il vuoto che ha permesso la nascita di queste formazioni in primo luogo, un vuoto di sicurezza interna derivante dall’assenza di un’autorità palestinese unica e unificata a causa della guerra e del ritiro dei combattenti di Hamas e degli elementi della sicurezza interna per combattere nelle file della resistenza.

La sicurezza privata e la frammentazione di Gaza

Molti temono che queste formazioni preludano a un progetto di frammentazione della Striscia di Gaza in aree di influenza in conflitto tra loro, in cui è difficile controllare le armi e formare un quadro di sicurezza globale in grado di gestire gli sviluppi dell’emergenza, proteggere la proprietà nonostante la guerra o assicurare i convogli di aiuti, almeno in assenza di un’unica autorità di sicurezza ed economica che controlli anche le armi private.

Al contrario, il Ministero degli Interni di Gaza ha formato una nuova unità chiamata “Saham”, composta da polizia e unità di intervento rapido, per controllare i mercati, impedire la monopolizzazione dei beni, assicurare la distribuzione degli aiuti e perseguire bande e ladri. L’unità mira a proteggere il fronte interno, a mantenere la stabilità sociale e a garantire che gli aiuti e le merci arrivino ai cittadini.

Ciò che conta ora è il recupero della Striscia di Gaza dal caos della sicurezza causato dalle pratiche dell’occupazione, attraverso i tentativi locali di ripristinare la sicurezza e la situazione sociale grazie alla formazione di nuove unità di polizia affiliate al Ministero degli Interni nella Striscia di Gaza, ma la sfida rimane l’esistenza di una nuova agenzia emergente che vuole controllare la situazione della sicurezza a Gaza secondo i nuovi dati dei risultati della guerra che dura da quasi due anni, con il sostegno esterno.