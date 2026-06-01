Netanyahu ordina il bombardamento della periferia sud di Beirut

Articolo pubblicato originariamente su Al-Jazeera. Tradotto dall’arabo dalla redazione di Bocche Scucite

Foto di copertina: Gravi danni causati da un attacco israeliano sulla città di Tyre, nel sud del Libano, il 31 maggio 2026 (AFP)

Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il Ministro della Difesa Yisrael Katz hanno annunciato di aver dato direttive all’esercito per effettuare attacchi contro obiettivi nella periferia sud di Beirut, poche ore dopo che l’esercito aveva comunicato la morte di un soldato israeliano e il ferimento di altri durante scontri nel sud del Libano.

In un comunicato congiunto, Netanyahu e Katz hanno dichiarato:

“Abbiamo dato istruzioni all’esercito di colpire obiettivi nella periferia sud di Beirut.”

I due leader hanno spiegato che questa decisione è una risposta a quella che hanno definito la continua violazione del cessate il fuoco da parte di Hezbollah e all’escalation attraverso attacchi contro città israeliane e cittadini.

Il sito “Axios” ha riportato che funzionari israeliani hanno chiesto all’amministrazione Trump il via libera per eseguire attacchi su larga scala a Beirut, mentre fonti americane hanno indicato un rallentamento degli sforzi recenti per fermare il fuoco, con avvertimenti sulla possibilità che Washington conceda a Israele un margine maggiore di escalation.

L’esercito israeliano ha comunicato che il numero dei caduti dall’inizio della ripresa dei combattimenti a marzo è salito a 26.

Uccisione di un soldato della unità dei commandos

Questa mattina, l’esercito israeliano ha annunciato la morte di un sergente della unità dei commandos “Maglan” e il ferimento di altri tre soldati durante scontri nel sud del Libano.

Secondo i media israeliani, tra cui “Yedioth Ahronoth” e Canale 12, il soldato è stato ucciso da un drone lanciato da Hezbollah nella zona del villaggio di Yahmur, vicino al castello di Shaqif.

Ieri mattina l’esercito israeliano aveva annunciato di aver consolidato il controllo del castello strategico di Shaqif, situato su un’altura dominante che sovrasta il fiume Litani e la valle di Salouqi.

In un comunicato odierno, l’esercito ha riferito che 137 ufficiali e soldati sono rimasti feriti nelle ultime due settimane nel sud del Libano. Dall’inizio della ripresa dei combattimenti a marzo, il bilancio totale è di 26 morti e 1.180 feriti, di cui 69 gravi e 134 medi.

Inoltre, 14 soldati sono stati uccisi dopo l’annuncio del cessate il fuoco, 10 dei quali a causa di attacchi con droni kamikaze.

Bombardamenti continui da parte di Hezbollah

Sul campo, le sirene sono suonate in diverse città della Galilea Superiore, tra cui Metula, Margaliot e Manara, dopo il lancio di missili e droni dal sud del Libano.

Secondo l’emittente israeliana, Hezbollah ha continuato fin dall’alba a lanciare missili e droni verso il nord di Israele.

L’esercito israeliano ha affermato di aver distrutto una piattaforma di lancio usata per attaccare l’area di Tiberiade la notte scorsa e ha annunciato il lancio di un missile intercettore contro un “bersaglio aereo sospetto” proveniente dal Libano.

Hezbollah, in due comunicati separati, ha dichiarato di aver abbattuto un drone israeliano del tipo “Hermes 450” nei cieli del sud del Libano e di aver colpito una forza israeliana nelle vicinanze del villaggio di Yahmur, confermando che si tratta di una risposta alle “violazioni israeliane” del cessate il fuoco.

Ordini di evacuazione estesi

In parallelo, l’esercito israeliano ha esteso le procedure di evacuazione, inviando avvisi urgenti agli abitanti di numerosi villaggi del sud del Libano, tra cui Al-Aqibiya, Zararia, Marwaniya, Sannibr, Najariya, Adousiya e Kharbat Basal nel distretto di Sidone, oltre ai villaggi di Mlikh e Kafr Hunna nel distretto di Jezzine.

Nel frattempo, un corrispondente di Al Jazeera ha riportato raid aerei israeliani ai margini del villaggio di Toul e due raid su Mifdoun e Harouf, nel sud del Libano.

Il Ministero della Salute libanese ha comunicato ieri che il bilancio degli attacchi israeliani dal 2 marzo è salito a 3.412 morti e 10.269 feriti.

Secondo il ministero, “il totale cumulativo dall’inizio dell’aggressione il 2 marzo fino al 31 maggio è di 3.412 martiri e 10.269 feriti”.

Dal 2 marzo, Israele ha lanciato un’aggressione su larga scala contro il Libano, causando oltre alle vittime più di un milione di sfollati e ingenti danni a edifici residenziali e infrastrutture.