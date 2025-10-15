Articolo pubblicato originariamente su Middle East Eye. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Di Mohammad Almasry

Foto di copertina: Un prigioniero palestinese rilasciato nell’ambito dello scambio di prigionieri tra Israele e Hamas viene abbracciato da un parente all’arrivo al Centro culturale di Ramallah, nella Cisgiordania occupata, 13 ottobre 2025 (Zain Jaafar/AFP)

La copertura mainstream dello scambio di prigionieri tra Israele e Hamas mette in luce il perdurante pregiudizio dei media occidentali a favore di Israele, che umanizza gli israeliani e cancella i palestinesi.

Lunedì scorso, Israele e Hamas si sono scambiati i prigionieri nell’ambito del piano di cessate il fuoco a Gaza in 20 punti del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

La copertura mediatica occidentale dello scambio ha rispecchiato lo stesso pregiudizio pro-Israele che da tempo caratterizza l’informazione su Israele e Palestina, che privilegia le vite israeliane rispetto a quelle palestinesi.

I principali organi di informazione, come la BBC, il New York Times, il Wall Street Journal, la CNN, l’Associated Press, il Washington Post, la Reuters, la Deutsche Welle e l’Agence France-Presse, hanno dato risalto ai prigionieri israeliani, sia vivi che morti, minimizzando le esperienze dei palestinesi.

Su giornali, trasmissioni televisive, siti web e social media, i prigionieri israeliani e le loro famiglie hanno ricevuto molta più attenzione – e sono stati umanizzati attraverso dettagli personali e immagini emotive – rispetto ai palestinesi.

Ad esempio, sette degli otto tweet dell’AFP sullo scambio si sono concentrati esclusivamente sui prigionieri israeliani. La Reuters ha pubblicato una galleria di 36 foto in cui 26 immagini ritraevano gli ostaggi israeliani, le loro famiglie o normali cittadini in festa, mentre solo nove ritraevano i palestinesi.

Il sito web della BBC ha pubblicato diverse storie sullo scambio, tra cui alcune sui prigionieri palestinesi e le loro famiglie, ma ha anche pubblicato un profilo dettagliato dei 20 ostaggi israeliani liberati, intitolato “Chi sono gli ostaggi liberati?”. – senza alcun articolo equivalente sui palestinesi.

La CNN ha riferito del rilascio dei “prigionieri” palestinesi e ha incluso alcuni dettagli umanizzanti, ma il titolo della sua storia principale, “Famiglie di ostaggi riunite mentre Trump acclama il parlamento israeliano”, menzionava solo gli israeliani.

Allo stesso modo, l’elenco dei sei “sviluppi chiave” del Washington Post iniziava con il discorso di Trump, la guerra di Gaza e il vertice di Sharm el-Sheikh. I due punti successivi si concentravano sui prigionieri israeliani, sia vivi che morti, mentre solo l’ultimo punto menzionava i palestinesi.

Il Post ha offerto un certo grado di umanizzazione per i palestinesi, ma lo squilibrio pro-Israele è rimasto evidente.

Attenzione disuguale

Da quando Trump ha annunciato il suo piano due settimane fa, l’attenzione occidentale si è concentrata molto sulla richiesta di Hamas di rilasciare i resti dei 28 prigionieri israeliani morti.

Molta meno attenzione è stata dedicata all’obbligo di Israele, ai sensi dell’articolo 5 del piano, di restituire i resti di 420 palestinesi che ha a lungo trattenuto.

Questo squilibrio è continuato lunedì. Le ricerche nei database delle notizie mostrano un’ampia attenzione ai corpi israeliani e praticamente nessuna menzione dei resti palestinesi.

Questo sorprendente doppio standard riflette problemi più profondi nell’informazione occidentale, che abitualmente ignora e minimizza le violazioni israeliane dei diritti umani.

Secondo il gruppo israeliano per i diritti umani B’Tselem, Israele ha una “pratica di lunga data” di trattenere i corpi dei palestinesi per usarli “come merce di scambio” nei negoziati. Le leggi israeliane contro il terrorismo permettono al governo di trattenere i corpi dei palestinesi deceduti e di limitare i loro funerali.

Più di 600 corpi palestinesi sono attualmente trattenuti da Israele – una realtà che i media occidentali raramente riconoscono.

Doppio standard linguistico

I media occidentali si riferiscono quasi universalmente ai prigionieri israeliani come “ostaggi”, un uso difendibile dal punto di vista del diritto internazionale, poiché i prigionieri di Hamas soddisfano la definizione legale convenzionale di presa di ostaggi.

Ci si chiede però perché i palestinesi fatti prigionieri da Israele non vengano descritti nello stesso modo.

Dopo il 7 ottobre 2023, Israele ha arrestato più di 1.700 civili di Gaza, tra cui molte donne e bambini, che non avevano alcun ruolo negli attacchi. Sono stati trattenuti senza accuse per quasi due anni.

Data la chiara intenzione di Israele di usare questi detenuti come merce di scambio nei negoziati, anch’essi potrebbero rientrare nella definizione di ostaggi secondo il diritto internazionale. Ciononostante, i media occidentali continuano ad etichettarli solo come “detenuti” o “prigionieri”, riflettendo un persistente doppio standard linguistico che modella le percezioni di innocenza, colpevolezza e sofferenza.

La ricerca accademica ha da tempo documentato questo schema, in cui gli organi di informazione occidentali riservano i termini più duri alle azioni palestinesi, mentre ammorbidiscono quelli applicati a Israele.

Decenni di studi dimostrano anche che la copertura occidentale di Israele e Palestina spesso omette il contesto cruciale, soprattutto per quanto riguarda le violazioni israeliane. Il servizio di lunedì sullo scambio di prigionieri non ha fatto eccezione.

La mia revisione ha trovato pochi riferimenti all’occupazione illegale della Cisgiordania da parte di Israele, al blocco di Gaza in corso o alle accuse di genocidio contro Israele. Quando il contesto è stato incluso, spesso si è concentrato sugli attacchi di Hamas del 7 ottobre.

Un’omissione particolarmente rivelatrice nella copertura occidentale dello scambio di prigionieri è che ai palestinesi è stato esplicitamente vietato di festeggiare il ritorno delle persone liberate. Mentre gli israeliani sono stati incoraggiati a festeggiare il ritorno dei loro prigionieri, i palestinesi che aspettavano fuori dalla prigione di Ofer, nella Cisgiordania occupata, sono stati accolti dalla polizia israeliana che ha sparato gas lacrimogeni contro famiglie e giornalisti.

Il Guardian è stato tra i pochi media a notare il divieto.

Questi momenti non sono dettagli secondari: Il tentativo di Israele di controllare persino le espressioni emotive dei palestinesi espone ulteriormente l’asimmetria di potere e la crudeltà dell’occupazione militare.

La resa dei conti dei media

Il resoconto dei media occidentali sullo scambio di prigionieri ha fatto molto di più che privilegiare una parte; ha rafforzato una gerarchia di valore umano in cui le vite israeliane sono intrinsecamente più preziose e solidali di quelle palestinesi.

Ciò è coerente con una ricerca più ampia sulla copertura mediatica della guerra. Ad esempio, uno studio pubblicato l’anno scorso sulle prime due settimane di guerra – in cui sono stati uccisi quasi 3.000 palestinesi e circa 1.200 israeliani – ha rilevato che gli organi di informazione presi a campione hanno pubblicato un numero quattro volte superiore di resoconti emotivi e personalizzati sulle vittime israeliane rispetto a quelle palestinesi.

Altri studi confermano l’eccessiva dipendenza cronica dei media occidentali dalle fonti israeliane e filo-israeliane.

Ma il pubblico delle notizie sta cambiando, così come l’opinione pubblica su Israele e Palestina. Negli ultimi due anni, il sentimento pro-palestinese è aumentato notevolmente in tutto il pubblico occidentale, soprattutto tra i giovani, anche se la fiducia nei media tradizionali diminuisce e continua a subire critiche sempre più forti.

Alla luce di questo cambiamento, non sorprende che molte persone – in particolare i giovani – si rivolgano invece a piattaforme indipendenti o alternative per la copertura di Israele e Palestina.

Anche all’interno delle redazioni giornalistiche il dissenso sta crescendo. Rivolte del personale sono scoppiate in importanti testate, tra cui il Los Angeles Times, il New York Times e la BBC, dove centinaia di giornalisti hanno espresso la loro rabbia per le evidenti politiche editoriali pro-Israele.

A che punto le redazioni riconosceranno la gravità di questa crisi? Per il bene del pubblico delle notizie, dei giornalisti e dei palestinesi sofferenti, la resa dei conti non arriverà mai abbastanza presto.