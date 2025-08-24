Articolo pubblicato originariamente su Middle East Eye. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Di Orly Noy

Foto di copertina: Manifestanti chiedono di agire per ottenere il rilascio degli ostaggi israeliani a Gaza, a Tel Aviv il 2 agosto 2025 (Jack Guez/AFP)

I manifestanti hanno preso pubblicamente le distanze dalle sofferenze dei palestinesi, ma le due questioni sono profondamente intrecciate.

Il genocidio in atto a Gaza. La guerra di sterminio di Israele deve finire e ogni passo che contribuisca ad accelerarne la conclusione deve essere accolto, per il bene di tutte le vite che è ancora possibile salvare: quelle di oltre due milioni di palestinesi e quelle degli ostaggi sopravvissuti.

Ecco perché la giornata di protesta e interruzione dello scorso fine settimana, guidata dalle famiglie degli ostaggi e culminata in una manifestazione di massa nella piazza degli ostaggi di Tel Aviv, è stata significativa. Sebbene la richiesta di porre fine alla guerra di Gaza non sia stata il grido di battaglia che ha attirato centinaia di migliaia di persone nelle strade, essa è stata incorporata – a volte in modo più esplicito, a volte meno – nell’essenza stessa della giornata.

Ogni voce sollevata contro questa guerra di distruzione è importante. Se gli attivisti per il clima avessero protestato contro la guerra per la sua devastazione ambientale, anche questo sarebbe stato ben accetto.

Tuttavia, dopo due anni di devastazione e massacro sistematico a Gaza – su una scala e con una brutalità che sconvolge le persone oneste di tutto il mondo – il totale silenzio della protesta sull’altro lato di questa guerra, la stessa guerra che impedisce il ritorno dei loro cari, è a dir poco sorprendente.

Quando Lishay Miran-Lavi, la moglie dell’ostaggio Omri Miran, ha esortato il pubblico a uscire “per un solo scopo: salvare gli ostaggi e i soldati”, ho provato repulsione e profonda frustrazione.

Non si tratta di una semplice omissione. È un invito esplicito a mettere a tacere chiunque osi sottolineare che gli ostaggi languono all’interno della catastrofe che Israele sta infliggendo ai palestinesi di Gaza – come se il tormento degli ostaggi e l’agonia dei palestinesi si svolgessero in due unità territoriali separate, o addirittura in universi paralleli.

Non possiamo separare la grave fame che affligge gli ostaggi dalla fame che Israele sta imponendo a due milioni di persone, una politica brutale che ha già fatto innumerevoli vittime.

Critiche sommesse

Miran-Lavi non è l’unico, e lo scorso fine settimana non è stata la prima volta che le famiglie degli ostaggi si sono opposte con forza all’inserimento di messaggi di preoccupazione per le vite dei palestinesi nelle richieste di protesta. Le critiche a questa posizione sono di solito sommesse, messe a tacere dall’aura di immunità conferita dall’immensa sofferenza degli ostaggi e delle loro famiglie – sofferenza che è reale e assolutamente sconvolgente.

Ma proprio in questo momento a Gaza si sta consumando un genocidio. Nessuno ha il diritto di esimersi dal dovere morale di riconoscere questo genocidio e di chiederne la fine. Sì, per il bene degli ostaggi, ma soprattutto perché questo crimine ripugnante deve finire.

Si potrebbe ipotizzare che una parte della riluttanza derivi dal timore che le proteste vengano bollate con la macchia indelebile di essere “di sinistra” o “filo-arabe”. Nell’Israele fascista e genocida di oggi, una morale universalista è diventata essa stessa un crimine.

La verità è che la destra politica già etichetta queste proteste come favorevoli ad Hamas. Ma anche se la preoccupazione è quella di perdere un ampio sostegno popolare, dobbiamo ricordare che le famiglie degli ostaggi non sono solo un altro gruppo di interesse speciale all’interno della società israeliana. La loro lotta, sebbene profondamente personale, è tutt’altro che settoriale.

Infatti, le famiglie stesse definiscono la lotta per la restituzione degli ostaggi come una battaglia sul carattere stesso della società israeliana, sulla sua capacità di guarire.

Se questa è davvero una lotta per l’identità di Israele, allora è legittimo e necessario chiedere che, dopo questa devastazione apocalittica, la società israeliana non venga rimodellata attraverso una nuova negazione della catastrofe palestinese e dei crimini commessi in nostro nome – una negazione che ci ha portato a questo punto in primo luogo.

Se le proteste per gli ostaggi sono state posizionate in modo da funzionare come una bussola collettiva, non possiamo permetterci di lasciare che sia cieca nei confronti del genocidio, in cui si intrecciano anche i destini degli ostaggi. Una bussola non è selettiva.

Ci sono anche considerazioni pragmatiche. Le immagini strazianti degli ostaggi ridotti a pelle e ossa testimoniano l’acuta carenza di cibo a Gaza. La distruzione totale del sistema sanitario e il blocco delle forniture mediche si ripercuotono inevitabilmente anche sugli ostaggi.

Sarebbe logico, persino essenziale, che i manifestanti che chiedono il rilascio degli ostaggi chiedessero a gran voce la revoca delle restrizioni imposte da Israele agli aiuti alimentari e medici a Gaza – se non per il bene dei palestinesi affamati, almeno per il bene dei loro cari.

E chissà, forse una richiesta esplicita e forte da parte delle famiglie degli ostaggi – o anche solo un segnale di riconoscimento dell’inimmaginabile sofferenza di oltre due milioni di palestinesi che non hanno alcun legame con la sorte dei loro parenti – potrebbe influenzare il trattamento degli ostaggi stessi?

Espressione di umanità

Dopo tutto, secondo le testimonianze di alcuni ostaggi rilasciati, il trattamento riservato loro dai rapitori è peggiorato drasticamente dopo che i funzionari israeliani hanno chiesto pubblicamente misure più dure contro i prigionieri palestinesi. Forse, allora, un’espressione di umanità da parte delle famiglie degli ostaggi nei confronti della popolazione di Gaza potrebbe incoraggiare un trattamento più umano anche nei confronti degli ostaggi.

E non trascuriamo un’altra considerazione pragmatica: Non è forse ovvio che sullo sfondo della protesta di massa di domenica scorsa si profila l’intenzione di Israele di espandere la sua guerra di sterminio, come da rinnovate discussioni su un piano militare per conquistare Gaza City, con tutto ciò che questo implica per il destino degli ostaggi ancora vivi?

Sappiamo già che la stragrande maggioranza della società israeliana si oppone alla guerra e vuole che finisca. Un’altra cosa che sappiamo è che questo governo è gestito da persone che nutrono un totale disprezzo per l’opinione pubblica, ignorando l’indignazione di centinaia di migliaia di manifestanti nelle strade.

Perché, allora, i manifestanti evitano di lanciare un chiaro appello a rifiutare il servizio militare – se non per il bene dei palestinesi a Gaza, per il bene dei loro cari? Perché i manifestanti non dicono esplicitamente che chiunque indossi ora un’uniforme ed entri a Gaza tradisce le famiglie degli ostaggi e mette in pericolo i loro figli, padri e coniugi?

In questo tempo di apocalisse e genocidio, qual è il significato di questa posizione di fedeltà allo Stato, a cui le famiglie degli ostaggi si aggrappano ancora?

Sono passati quasi due anni da quel giorno maledetto, dopo il quale nulla sarà più come prima. Questo è un aspetto che il movimento di protesta deve interiorizzare. La resa dei conti richiesta ai nostri leader riguarda anche il resto di noi cittadini.

Come abbiamo permesso che una realtà così distorta crescesse e metastatizzasse proprio accanto a noi, fino a esploderci in faccia? Da dove siamo ora, nel cuore di questa distruzione totale, possiamo ancora permetterci di ignorare gli altri popoli sulle cui rovine abbiamo cercato di costruire?

Se le proteste degli ostaggi rappresentano una lotta per il futuro della società israeliana, che tipo di società può emergere dopo questa devastazione se si ricostruisce ancora una volta su fondamenta di moralità selettiva, indifferenza e negazione?

* Orly Noy è presidente di B’Tselem – Centro di informazione israeliano per i diritti umani nei territori occupati.