Secondo anno di guerra, 317° giorno (La guerra è ripresa a Gaza il 18 marzo. In Cisgiordania e a Gerusalemme aumenta ogni giorno la violenza militare e l’esercito israeliano sta demolendo i campi profughi. Tutto impunemente).

“Egli guarda la terra: essa trema. Che gli empi scompaiano dalla terra, Signore! (Sal.103,32)

Signore, nella nostra angoscia da tempo abbiamo gridato a te e attendiamo che tu possa tirarci fuori da questa angoscia. Quando ascolterai le grida di Gaza che il mondo ora dice di sentire ma senza fermare il carnefice?

Signore, siamo nelle tue mani. Tutto portiamo a te: le immani sofferenze, i nostri giorni nella disperazione e le nostre notti insonni, le case demolite e la nostra terra che vogliono possedere.

Signore, fa’ che ritornino all’umanità e alla bontà che tu hai dato loro. Ridona la vita a Gaza e liberala dal male degli uomini.

Li hai sentiti, Signore, i capi delle nazioni si sono radunati all’ONU? Parlano di noi senza volerci ascoltare, della nostra terra per spartirsela in piani di investimento immobiliare come fosse loro.

Ma tua è la terra e come Terra Santa l’hanno sempre visitata e amata. Abbi pietà.

Dopo decenni molte nazioni finalmente riconoscono che esistiamo ma per altri dobbiamo sparire dalla faccia detta terra.

C’è uno spirito del male che abita i potenti, uno spirito di paura. Si illudono di essere forti ma possono solo imporre la loro ingiustizia. I nostri oppressori sono diventati assassini. Abbi pietà.

Guarda Gaza e ripeti oggi la tua parola antica “che gli empi scompaiano dalla terra! Nonostante tutto, abbiamo fiducia in te.

Vogliamo credere che lo sterminio non avverrà e il genocidio non avrà luogo. Perché tu sei l’unico Signore e tutta la terra, e tua!

Michel Sabbah, patriarca emerito di Gerusalemme, 29 Settembre 2025

Tutte le preghiere quotidiane sono scaricabili dal sito www.bocchescucite.org