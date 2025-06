Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Foto di copertina: Forze di sicurezza e soccorso israeliane sulla scena di un attacco missilistico balistico iraniano a Tamra, nel nord di Israele, 15 giugno 2025. (David Cohen/Flash90)

La tragica morte di quattro membri di una stessa famiglia nella città araba di Tamra ha messo in luce la discriminazione sistematica presente nell’infrastruttura di protezione civile israeliana.

Di Baker Zoubi

Sabato notte, un missile iraniano carico di esplosivo ha colpito una grande casa a Tamra, una città palestinese nel nord di Israele. In pochi secondi, l’esplosione ha ridotto la moderna abitazione a un cumulo di macerie, uccidendo quattro membri della famiglia Khatib e ferendo decine di loro vicini.

Raja Khatib, un avvocato che ha perso sua moglie Manar, le figlie Shada, una studentessa universitaria di 20 anni, e Hala, di 13 anni, e sua cognata, anch’essa di nome Manar, nell’esplosione, ha raccontato a +972 che non era a casa quando il missile ha colpito e che è tornato di corsa non appena le sirene hanno smesso di suonare.

“Quando sono arrivato, mia figlia minore, Razan, mi ha detto che sua madre e le sue sorelle erano al piano superiore e non erano riuscite a raggiungerla nella stanza di sicurezza [rinforzata per fungere da rifugio antiaereo domestico] in tempo, perché il missile era caduto troppo rapidamente”, ha raccontato. “Ho cercato di raggiungerle, ma non ci sono riuscito: la casa era distrutta e ho capito che non potevano essere salvate”.

«Solo tre giorni fa siamo tornati da una vacanza in Italia», ha continuato Khatib. «Come vorrei che il volo fosse stato ritardato di un giorno e cancellato. Mia moglie era tutto il mio mondo. Era un’insegnante di successo, amata dai suoi studenti. La moglie di mio fratello era uguale. Shada era una studentessa di giurisprudenza eccezionale; sognava di diventare avvocato come me e mio fratello, forse anche giudice. Hala non ha nemmeno avuto il tempo di sognare: aveva solo 13 anni. Non augurerei questo nemmeno al mio peggior nemico”.

La tragedia che ha colpito la famiglia Khatib, che si aggiunge alle circa 20 altre vittime dei missili iraniani in Israele da quando l’esercito israeliano ha lanciato il suo attacco contro l’Iran venerdì mattina scorso, ha messo ancora una volta in luce la sistematica disuguaglianza insita nell’infrastruttura di difesa civile israeliana. Secondo un rapporto del 2018 del Controllore dello Stato, 60 dei 71 comuni arabi in Israele non dispongono di rifugi pubblici. Tamra, una città di 37.000 abitanti, è una di queste. A titolo di confronto, Safed, una città ebraica di dimensioni simili (circa 42.000 abitanti), dispone di 138 rifugi pubblici. Anche Mitzpe Aviv, una vicina comunità ebraica con soli 1.100 abitanti, dispone di 13 rifugi pubblici.

Le camere di sicurezza domestiche (note in ebraico come “Mamad” e considerate meno efficaci nel resistere alle esplosioni rispetto ai rifugi pubblici più grandi) sono poche e distanti tra loro nelle città e nei centri urbani arabi. Secondo la legge israeliana, le camere di sicurezza non possono essere costruite in case realizzate senza il permesso necessario. Tuttavia, molte famiglie palestinesi in Israele sono costrette a costruire senza permessi a causa di politiche abitative discriminatorie che rendono quasi impossibile costruire legalmente nei comuni arabi.

Il risultato, secondo il rapporto del Controllore dello Stato, è che il 46% dei cittadini palestinesi di Israele non ha accesso a una protezione adeguata dagli attacchi aerei, rispetto al 26% della popolazione generale.

I progetti di rinnovamento urbano, che richiedono la costruzione di camere di sicurezza nelle nuove abitazioni, potrebbero offrire una soluzione parziale, ma secondo l’ONG Sikkuy-Aufoq, tra il 2010 e il 2023 non è stato approvato un solo progetto di rinnovamento urbano in una città araba, rispetto agli oltre 5.600 progetti nelle comunità ebraiche. Così, anni di discriminazione nella pianificazione si sono trasformati in una minaccia diretta alla vita dei palestinesi in Israele.

A peggiorare le cose, circa un anno fa il governo ha deciso di chiudere un’iniziativa istituita dopo il 7 ottobre per fornire informazioni e servizi salvavita alla popolazione araba in Israele durante il periodo di guerra. Frutto della collaborazione tra l’Autorità per lo sviluppo socioeconomico della società araba del Ministero per l’uguaglianza sociale, il Comitato nazionale dei sindaci arabi e il Comune di Kafr Qassem, l’iniziativa aveva ricevuto elogi dal Comando del fronte interno e si era dimostrata efficace nelle ricerche condotte dalle organizzazioni della società civile, ma il governo ha sostenuto che non era necessario mantenere un servizio dedicato ai cittadini palestinesi.

Un giovane di Tamra, che ha preferito rimanere anonimo, ha sottolineato a +972 che la tragedia di sabato non è stata la prima e non sarà l’ultima. “Un anno fa, una donna è stata uccisa nella vicina Shefa-‘Amr [quando un razzo proveniente dal Libano ha colpito la sua casa]. Non ci sono rifugi pubblici come quelli delle comunità ebraiche e la maggior parte delle case sono vecchie e prive di stanze protette. A Tamra, e nella maggior parte delle città arabe, lo Stato ritarda l’espansione delle nostre comunità, quindi ci sono meno quartieri e case nuove rispetto alle città ebraiche, che si espandono quasi quotidianamente.

“Oltre a questo, non c’è bisogno di essere un esperto militare per capire che i sistemi di difesa aerea sono progettati per proteggere i comuni ebraici”, ha proseguito. “A volte una città araba è fortunata se rientra nella copertura difensiva di una vicina città ebraica, ma generalmente non è così. Da Shefa-‘Amr dell’anno scorso, a Tamra, Majd Al-Krum, Tarshiha e altri incidenti, è chiaro: lo Stato che ignora le nostre morti per crimine organizzato ignora anche le nostre morti per altre cause”.

Mazzen Ghanaim, presidente del Comitato Nazionale dei Sindaci Arabi, ha attribuito la colpa direttamente al Primo Ministro Benjamin Netanyahu: “Se questo è il ‘Nuovo Medio Oriente’, non lo vogliamo”.

“Non resteremo in silenzio”

In seguito alla morte di Khatib, un canale televisivo israeliano mainstream ha fatto ricorso alla colpevolizzazione delle vittime, sottolineando che le vittime non si trovavano in una stanza di sicurezza (in risposta, il sindaco di Tamra, Musa Abu Rumi, ha replicato: “La casa era nuova e fortificata, ma non avrebbe resistito a un missile con quasi 400 kg di esplosivo, secondo quanto ci ha riferito il Comando del Fronte Interno. L’intero quartiere è stato danneggiato”).

Poco dopo, è diventato virale un video che mostrava giovani ebrei israeliani esultare alla vista dei missili che cadevano a Tamra, cantando il comune ritornello dell’estrema destra: “Possa il tuo villaggio bruciare”. Mentre Netanyahu ha condannato il video, il suo alleato mediatico Yinon Magal è sembrato giustificarlo affermando: “Non tutti a Tamra amano Israele”.