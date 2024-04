Voci da Gaza: giorno 153

Centocinquantatresimo giorno della guerra genocida contro Gaza, 7 marzo 2024

La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e aggressione

La situazione a Gaza City e nel suo nord: una lotta quotidiana per ottenere farina e prodotti in scatola

Gli aiuti modesti, limitati in quantità e qualità, che scendano dal cielo tramite paracadute o arrivino da terra tramite camion, sono diventati la principale preoccupazione delle persone, in quanto unica fonte con cui possono affrontare la fame devastante nei loro corpi.

“La fame è infedele” è un proverbio popolare che si ripete in più di un paese arabo, ma in realtà si applica a Gaza City e al suo nord nella misura in cui ha creato problemi reali tra le persone e influenza le relazioni umane tra loro, il che è considerato uno degli obiettivi principali dell’aggressione sionista e della politica satanica a cui stanno pensando i sionisti, stringendo il cappio sulle persone e facendole morire di fame per ucciderle mentre sono in vita.

Non si accontentano di uccidere cittadini e cittadine con l’artiglieria e i missili, distruggendo le loro proprietà e seppellendoli sotto le macerie, perché questo tipo di uccisioni ha creato un ampio stato di solidarietà sociale che sono gli aspetti più importanti delle relazioni umane nella Striscia di Gaza, dove le case erano spalancate per accogliere le persone, per fornire rifugio, protezione, sicurezza e sostegno sociale e psicologico a coloro che hanno perso i propri cari e la propria casa. Il nemico non é soddisfatto di questa reazione, quindi ricorre al metodo più duro, facendo morire di fame le persone e privandole di un boccone di pane e di un sorso d’acqua.

La situazione é stata inizialmente aggravata dal fatto che il governo bellico sionista ha impedito che gli aiuti entrassero nella città di Gaza e nel nord della città per un lungo periodo, fino a ché i mercati non avessero esaurito le scorte. Quando la gente ha cominciato a lamentarsi della perdita dei beni di prima necessità, il governo di guerra sionista disse che consentiva l’ingresso degli aiuti, ma allo stesso tempo impediva ai cittadini di avvicinarsi ai camion, poiché i soldati sparavano loro e li uccidevano a dozzine in massacri orribile. Non era facile per coloro i cui figli morivano di fame restare a guardare, cosa che li spingeva a sgomitare per ottenere farina o conserve, Questa scena, é diventata una dolorosa realtà che l’esercito di occupazione aveva pianificato, e per eludere il suo crimine atroce affermare che le persone si spintonavano e si facevano del male a vicenda.

Sfortunatamente, la realtà indica una verità che non può essere evitata, ovvero che qualsiasi persona può essere così affamata e privata da essere disposta a uccidere un altro che potrebbe ostacolarlo per ottenere ciò che può mantenere in vita i suoi figli e tenere lontano lo spettro della morte della fame lontano da loro.

Oggi stavo andando a visitare e ispezionare la mia casa e mentre parlavo con l’autista, ha detto: “Oggi abbiamo litigato a casa, io e i miei fratelli, per la farina. Non mi piacciono i problemi, ma Quando si tratta della vita dei miei figli, sono pronto a fare qualsiasi cosa per fornire loro il cibo, ma questo mi ha sconvolto”. Mio fratello, quando ha detto che “la farina è una linea rossa”, ha concluso la sua frase con: “Possa Dio maledire il padre della farina che fa sì che le persone si odino e si accalchino a vicenda, giuro che la fame è infedele”.

Questo è proprio quello che l’occupazione cerca di ottenere, che le persone raggiungano lo stadio in cui non credano più nei valori umani e nelle buone relazioni, e anche di attribuire la colpa alle fazioni della resistenza in quanto responsabili della piaga della fame che i cittadini stanno attraversando.

Sì, le persone a Gaza sono pazienti con le difficoltà e il dolore che le affliggono, quindi non dovrebbero raggiungere uno stadio in cui è difficile parlare di sopportare la fame. Come sopporterebbero sennò il dolore dei loro figli a causa della fame?