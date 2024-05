Voci da Gaza: giorno 226 e 227

Duecentoventiseiesimo e duecentoventisettesimo giorno della guerra genocida contro Gaza, 19 e 20 maggio 2024

La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e assedio

La popolazione della Striscia di Gaza è sottoposta a ripetuti ed estenuanti spostamenti in cerca di sicurezza

Lo sfollamento dovuto alla barbara aggressione sionista alla Striscia di Gaza non può essere riassunto con la parola fuga per sfuggire alla morte o con la partenza verso un luogo sicuro. Lo sfollamento, infatti, è la scelta più dura e peggiore che una persona è costretta a fare, costretta forzatamente e senza preavviso a lasciare la propria abitazione per salvarsi dal pericolo che l’attende, dal panico, dalla paura, dalla tensione, dall’incapacità d’agire, e il sentimento di oppressione e umiliazione dovuto al fatto di recarsi in un luogo spesso inaspettato. Quel posto potrebbe essere un centro di accoglienza con decine di centinaia di estranei, potrebbe trattarsi di restare per lunghe ore per strada finché non si trova un posto dove stare, o potrebbe essere la casa di un conoscente o di un amico, il che porta un sacco d’imbarazzo, per ricorrere a loro tardi e senza contatto o permesso. La persona presso la quale si cerca rifugio, potrebbe non avere spazio sufficiente per accogliere un nuovo ospite.

Ciò è da un lato, e dall’altro, l’alto costo dello sfollamento forzato, che la stragrande maggioranza delle persone non è più in grado di sopportare, soprattutto con il prolungamento di questa aggressione sionista, che va avanti da sette mesi e mezzo dallo scorso autunno. Poi siamo passati all’inverno, e qui la primavera sta per finire, e l’aggressione sionista continua ancora con la stessa intensità e crudeltà, e lo spostamento di persone continua a verificarsi ripetutamente in cerca di sopravvivenza.

Ho sperimentato lo sfollamento in entrambi i casi: Ospitare gli sfollati ed essere sfollata personalmente. All’inizio di questa aggressione, quando la mia casa era ancora un luogo relativamente sicuro, ho ricevuto alcune famiglie: la mia amica e alcuni suoi familiari, poi la mia parente, che è venuta con suo marito e i suoi figli all’alba. Erano tutti in pigiama e indossavano infraditi di plastica. La settimana successiva, un’altra parente bussò alla porta nel cuore della notte, mi pregò di accogliere lei e i suoi cinque figli, in quanto nei dintorni della sua casa di famiglia dove risiedeva precedentemente, erano sotto pericolo eminente.

Ricordo che accoglievo tutti, al punto che la mia casa, che era un appartamento di medie dimensioni, si allargò per ospitare una trentina di persone di entrambi i sessi, e potevo sentire quanto fossero confusi, tutti, mentre stavano da me, stavano cauti nel muoversi e nell’emettere suoni. Chiedevano permesso quando si usano cose, anche semplici e ovvie cose, come il sapone, il bagno, ecc.

Poi ho vissuto io stessa l’esperienza, quando sono stata sfollata sotto la raffica di bombardamenti, io, e tutti loro, e come all’inizio non ero sicura della mia destinazione. Una mia parente è tornata a casa sua. Ma quanto a me, mi sono ricordata che una delle case dei miei parenti sfollati al sud era diventata relativamente sicura rispetto ad altre zone. Ero nervosa perché non avevo la sua chiave e mi vergognavo anche di chiedere asilo a casa loro, ma sono stato felice quando il mio parente ha potuto rispondere alla mia chiamata e chiedergli il permesso di usare la loro casa. Lui ha accolto la mia richiesta immediatamente. Se non fosse stato per questa opportunità, saremmo stati costretti a rifugiarci in uno degli affollati rifugi, scuole o ospedali che l’esercito di occupazione sionista ha bombardato e preso d’assalto in seguito, dove sono state martirizzate centinaia di persone rifugiate.

Attualmente sto seguendo il più possibile le condizioni delle mie amiche e colleghe che erano state precedentemente sfollate nella città di Rafah, considerandola un luogo sicuro. Sono state costrette a sfollarsi nuovamente con le loro famiglie dall’inizio dell’invasione di Rafah da parte dell’esercito sionista una settimana fa, hanno sofferto molto per mesi per adattarsi alla nuova vita nei luoghi in cui erano sfollati, e ora stanno vivendo la stessa dura esperienza di sfollamento e il tentativo di adattarsi di nuovo.

Israele continua a compiere massacri contro i civili palestinesi a Gaza.(Foto: Mahmoud Ajjour, Palestine Chronicle)

Una di loro è stata sfollata a ovest di Rafah, ed è rimasta in una tenda in riva al mare con uno dei suoi parenti. Un’altra è stata sfollata nella zona di Al-Mawasi, a ovest di Khan Yunis, secondo le direttive dei volantini dell’esercito israeliano. Un’altra si è rifugiata presso i suoi conoscenti a est di Khan Yunis e poi ha dovuto spostarsi nuovamente verso ovest verso Al-Mawasi. Una quarta donna ha seguito la sua collega e si è diretta verso Mawasi Khan Yunis, e la quinta verso la zona centrale dove era stata precedentemente prima di sfollarsi da lì a Rafah, quando il pericolo era aumentato. Faccio notare che tutti loro erano già sfollati da Gaza City verso diverse aree del sud più volte, e si erano trasferiti da un luogo all’altro lì, come la casa di un conoscente o di un amico, o in una scuola, in un ospedale o nella sede di un’associazione della società civile, o in una tenda che hanno montato su un terreno che hanno affittato. Chi era un po’ più fortunato prendeva in affitto una casa o un immobile (uno spazio solitamente adibito a magazzino o negozio commerciale al piano terra degli edifici). Poi la maggior parte di loro si è sfollato da quei luoghi ad altri luoghi simili, ma in un’area che credevano potesse essere più sicura, e così via. La stessa situazione si applica a coloro che sono stati sfollati dal nord verso Gaza City, o sono stati sfollati da un luogo ad un altro all’interno della stessa Gaza City.

Queste colleghe e amiche sono un microcosmo della popolazione generale di cittadini e cittadine della Striscia di Gaza, che sono stati sfollati più volte alla ricerca di un luogo sicuro in cui sfuggire alla morte che perseguita tutti, sia a causa di un missile aereo, un proiettile di artiglieria, o il proiettile di un cecchino. Ma loro e le loro famiglie sono ancora inseguiti e perseguitati ad ogni angolo. I luoghi in cui si sono rifugiati sono stati sottoposti ad un feroce attacco da parte dell’esercito sionista, costringendo la maggior parte degli abitanti della Striscia di Gaza di fuggire una seconda, terza e quarta volta, dovunque si trovassero.

La mia collega, dopo averla contattata con successo ieri, ha detto: “Grazie a Dio, abbiamo finalmente trovato un posto dove stare che io e un secondo collega abbiamo affittato, e anche da lì inizieremo il nostro lavoro”. Le ho chiesto l’importo dell’affitto e la sua superficie. Lei ha risposto: “Per Dio, professoressa, abbiamo trovato con difficoltà il posto e con difficoltà abbiamo negoziato con il proprietario quattromila dollari al mese. Si tratta di una casa con due stanze, un bagno e una cucina, ma ha un ampio terreno in cui possiamo mettere le tende per eventuali nostri colleghi di lavoro, se necessario. Non c’è prezzo più basso di questo, meno male che abbiamo trovato questa casa.”

L’affitto elevato non mi ha sorpreso. La mia amica mi ha detto due giorni fa che ha preso una casa in affitto a cinquemila dollari al mese e ha detto: “L’importante è che il posto abbia acqua, energia solare e la possibilità di Internet per lavorare con i nostri colleghi”. Non c’è dubbio che questo sia essenziale per qualsiasi organizzazione della società civile che cerchi di continuare a lavorare tra le donne sfollate e a fornire loro servizi.

I problemi per lo spostamento da Rafah verso qualsiasi altro luogo sono molti. Oltre agli affitti elevati, c’è il problema dei trasporti che non sono disponibili come prima, a causa del sovraffollamento di Rafah con donne, bambini e sfollati. L’esercito sionista li costringe a muoversi improvvisamente e collettivamente, mentre effettua bombardamenti sistematici e ripetuti per spingere le persone in massa fuori dalla città. La mappa lanciata dagli aerei mostra i luoghi che devono essere immediatamente evacuati. Ciò si aggiunge alla chiusura dei valichi e al divieto di ricevere carburante ai conducenti. Ho chiesto alla mia collega del ritardo nel suo sfollamento dalla zona in cui vive a Rafah, dove si era diffusa la notizia di diversi raid nelle sue vicinanze, che mi preoccupavano per lei e i suoi figli. Lei mi ha detto: “Purtroppo non riesco a trovare trasporti. Il paese è come il Giorno della Resurrezione e i prezzi dei trasporti sono molto alti. Un camionista o un semirimorchio chiede tra 1.500 e 2.000 shekel (410 e 547 dollari) da Rafah per la zona dl Al Mawasi, perché il diesel è costoso e la benzina è costosa. Anche per una carrozza trainata da asini il suo proprietario chiede 500 shekel (137 dollari) come tariffa”.

Inoltre, lo spostamento ripetuto significa che ogni volta che la famiglia si sposta da un luogo a un altro, è costretta a fare a meno di molte cose per alleggerire il suo carico, come scorte di cibo, contenitori o biancheria da letto, se il momento dello spostamento non cade durante il bombardamento. Tuttavia, se la famiglia è costretta a fuggire durante i bombardamenti, i suoi membri non possono portare con loro nulla se non salvare le loro vite. Pertanto, la maggior parte delle donne e degli uomini sfollati spende molti soldi, se ne hanno con loro, per acquistare i loro beni di prima necessità ogni volta che fuggono improvvisamente da un luogo all’altro (che si tratti di cibo, biancheria da letto, coperte o vestiti o articoli sanitari e contenitori necessari). Coloro che non hanno soldi, sia a causa della povertà sia per l’impossibilità di prelevare denaro dagli sportelli bancari, perché la maggior parte sono guasti, sono costretti a chiedere aiuto agli altri o addirittura a mendicare, o ad aspettare l’aiuto delle associazioni se esistono nel paese o nelle vicinanze del loro luogo di sfollamento. Ricordo che io e una mia parente abbiamo fornito dei vestiti e del necessario alla sua amica, che è partita per la sesta volta dal luogo in cui si era recata senza nemmeno prendere la sua piccola borsa di vestiti. Si è accontentata di portare con sé i suoi due figli e di scappare con loro. L’ultima volta è scappata senza nemmeno scarpe o infradito.

Sfortunatamente, questo è quello che è successo a tutti i residenti della Striscia di Gaza – due milioni e trecento persone – sia quelli che sono stati sfollati all’interno della loro città, villaggio o campo profughi, sia quelli che sono stati sfollati in un altro governatorato da nord a sud. Per quanto riguarda coloro che sono stati costretti a lasciare la Striscia di Gaza per recarsi in Egitto in cerca di un’altra opportunità di sopravvivenza o di cure, la loro sofferenza è raddoppiata, sia a causa degli elevati costi finanziari che hanno speso, a cominciare dal pagamento di migliaia di dollari in tangenti per coordinare l’uscita dalla Striscia di Gaza, sia l’estenuante ricerca di un posto dove stare a un prezzo relativamente basso, e la quantità di denaro spesa per vivere in un paese straniero, oltre al sentimento di solitudine, al dolore dell’espatrio e alla sua conseguenze psicologiche.

Non è facile porre fine alla sofferenza quotidiana delle persone dovuta allo sfollamento, soprattutto con la continuazione di questa aggressione sionista. La nostra capacità di adattarci alle conseguenze dello sfollamento non è facile e sta diminuendo a poco a poco, anzi, ha raggiunto tale difficoltà che scuote la stabilità familiare e ha portato alla separazione di alcune coppie e al verificarsi di molti problemi familiari.

Tutto ciò che la popolazione della Striscia di Gaza attende attualmente è la fine di questa aggressione, così che la catastrofe degli sfollamenti e di espropriazione di cui stiamo soffrendo abbia fine.