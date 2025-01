Yehuda Vach: “Radere al suolo gaza e bloccare gli aiuti”

Articolo pubblicato originariamente su Haaretz. Traduzione a cura di Beniamino Rocchetto

Il Generale di Brigata Yehuda Vach ha assunto l’incarico di Comandante della 252a Divisione all’inizio di agosto 2024. Ne sono seguite presunte negligenze, inosservanza delle procedure dell’IDF, nepotismo e inutile messa in pericolo dei soldati israeliani, che hanno portato alla morte di otto persone.

Di Yaniv Kubovich

Le notizie sulla loro morte sono state concise. Sono stati elogiati, sepolti e si sono uniti al crescente numero di soldati caduti nella Striscia di Gaza. Ma la morte di questi otto soldati, alcuni dei quali riservisti, risalta particolarmente anche nel mare di lutti e commemorazioni.

“È stato il risultato diretto della condotta del Comandante di Divisione”, ha detto un ufficiale che ha combattuto con loro. “La mancanza di disciplina operativa, il disprezzo per la vita umana e l’inosservanza degli ordini hanno messo in pericolo la vita dei soldati più di una volta. E in alcuni casi, abbiamo pagato il prezzo più pesante proprio per questo”.

È successo ad agosto 2024, quando il Comandante della 252a Divisione, il Generale di Brigata Yehuda Vach, ha deciso di entrare a Zeitoun, un quartiere meridionale di Gaza. Secondo diversi ufficiali, egli spingeva costantemente per arrivare il più a Nord possibile.

“Ha mandato i soldati lì senza i necessari preparativi sul campo e senza assicurarsi che non ci fossero bombe”, ha detto uno di loro. “Un convoglio di rifornimenti è passato sopra una bomba o è stato colpito da un missile anticarro”. Altri soldati sono stati uccisi negli scontri con i terroristi.

Un’indagine di Haaretz ha scoperto che tutti questi incidenti, avvenuti tra il 17 e il 28 agosto, hanno avuto un denominatore comune: una preparazione difettosa, persino negligente. “Ha fatto impazzire la 16ª Brigata per raggiungere la strada più a Nord”, ha detto un comandante che ha combattuto sotto Vach nel Corridoio Netzarim. “Tutto è stato fatto senza strumenti adeguati, senza unità di ingegneria, senza le altre truppe necessarie”.

In effetti, secondo un alto ufficiale del Comando Sud, dopo la fine dell’assalto a Zeitoun, l’esercito ha avviato un’inchiesta sull’elevato numero di soldati uccisi, tutti appartenenti alla 16ª Brigata. Questo ufficiale ha confermato che i preparativi non avevano permesso ai soldati di entrare nell’area con la massima sicurezza. Le truppe del Genio non avevano controllato prima le strade per bonificare le bombe, né erano stati impiegati i cani dell’unità canina Oketz. Non sono stati utilizzati altri specialisti militari necessari e non ci sono stati attacchi preliminari da parte dell’aviazione.

Una lunga lista di ufficiali e soldati ha affermato che Vach ha agito in modo avventato in più di un’occasione. “Questo comportamento, che bisogna agire e non importa come o perché, ci è costato otto soldati”, ha detto un ufficiale. I loro nomi sono: Maggiore Yotam Itzhak Peled, Sergente Maggiore Mordechai Yosef Ben Shoam , Sergente di Prima Classe Evyatar Atuar , Sergente di Prima Classe Danil Pechenyuk, Sergente di Prima Classe Nitai Metodi, Sergente Maggiore Yaniv Itzhak Oren , Sergente Maggiore Shlomo Yehonatan Hazut e il Sergente Maggiore Yohay Hay Glam .

L’alto ufficiale del Comando Sud ha affermato che, dopo la conclusione dell’inchiesta sull’incidente, la lezione era stata imparata. Ma questa promessa non ha convinto i soldati della 5ª Brigata, che ha sostituito la 16ª Brigata nel Corridoio Netzarim. Quando Vach ha deciso un’altra operazione a Zeitoun, alcuni soldati della Brigata si sono rifiutati di prendervi parte, almeno fino a quando non avessero visto con i loro occhi che erano stati compiuti tutti i passi preparatori necessari.

Come risultato, Vach voleva sottoporli alla Corte Marziale. Ma dopo l’intervento degli ufficiali superiori, il processo è stato annullato. Al loro posto si è tenuto un colloquio con i soldati. Ad ogni modo, non sono entrati di nuovo a Zeitoun.

Le incursioni a Zeitoun sono avvenute poco dopo che Vach aveva terminato il suo periodo come comandante della base di addestramento Bahad 1, era stato promosso Generale di Brigata ed era stato nominato Comandante della 252a Divisione, che allora stava svolgendo il suo secondo turno nel Corridoio Netzarim. Da questo momento in poi, secondo gli ufficiali superiori, i riservisti e i combattenti che hanno prestato servizio a Gaza negli ultimi mesi, le norme sono cambiate.

Solo due settimane fa, un’altra inchiesta di Haaretz ha rivelato l’arbitrarietà e la supeficialità con cui i gazawi vengono uccisi nel Corridoio Netzarim e come ogni palestinese morto venga contato come un terrorista. Molti degli incidenti descritti in quel rapporto sono avvenuti dopo che Vach ha preso il controllo del Corridoio. Ma altri resoconti dei soldati rivelano che la mancanza di disciplina della Brigata e il modo in cui opera in base a un insieme di leggi alternative sono andati oltre, con ulteriori conseguenze.

All’inizio di dicembre, Vach ha riunito i principali ufficiali della divisione per un bilancio dei quattro mesi di combattimento nel Corridoio Netzarim. Secondo gli ufficiali presenti, “non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo”, ha detto Vach all’inizio delle sue osservazioni. L’obiettivo, hanno detto, era quello di sfollare con la forza circa 250.000 residenti palestinesi che vivono ancora nel Nord di Gaza. Infatti, solo poche centinaia di palestinesi hanno attraversato il Corridoio Netzarim per raggiungere il Sud di Gaza.

“Solo perdendo la terra i palestinesi impareranno la lezione che si è resa necessaria dopo il massacro che Hamas ha perpetrato nel Sud di Israele il 7 ottobre”, ha detto Vach ai suoi ufficiali, riferendosi all’attacco di Hamas del 2023. Sentendo ciò, almeno alcuni di loro potrebbero aver ricordato ciò che gli avevano sentito dire quando era arrivato per la prima volta nel Corridoio a metà estate.

“Ha parlato, con l’aiuto di una presentazione PowerPoint che era stata preparata per lui, della sua visione del mondo e di ciò che si aspettava da noi”, ha ricordato un ufficiale che era presente. “Alla fine della presentazione c’era una diapositiva sugli aiuti umanitari e su quali fossero i nostri obiettivi”.

In quel momento, ha detto l’ufficiale, qualcosa è cambiato in Vach. “Improvvisamente si è infiammato e ha spiegato che secondo lui non doveva entrare nemmeno un camion. Dovevamo rendere le cose difficili per i convogli che entravano e molestarli. Ha anche detto ai suoi collaboratori di rimuovere dalla presentazione la diapositiva sugli aiuti umanitari”.

Questa è stata una delle sue affermazioni; ne sono seguite altre. Per esempio, che a suo parere, “non ci sono innocenti a Gaza”. Non era un’opinione personale, ha sottolineato l’ufficiale, ma “una dottrina operativa: sono tutti terroristi. Ma la sua più grande follia è stata quella di voler spostare i gazawi verso Sud e di prendere la terra, tutta la terra possibile”.

L’APPALTATORE DELLE DEMOLIZIONI DI GAZA

Vach è nato e cresciuto nell’insediamento di Kiryat Arba, ha studiato alla scuola di preparazione militare Bnei David a Eli e ora vive nel kibbutz religioso Meirav sul Monte Gilboa. Ha 45 anni, è padre di sei figli e ha ricoperto numerosi incarichi nell’esercito, dopo aver prestato servizio nella Brigata Givati e nell’Unità Forze Speciali Maglan. Suo padre, Shalom Vach, era a capo del Consiglio di Kiryat Arba. Yehuda Vach ha dieci fratelli, di cui almeno due sono ufficiali. Uno è Golan Vach, Colonnello delle riserve. Le strade dei tre fratelli si sono incrociate negli ultimi mesi.

Oltre a spostare i palestinesi dal Nord di Gaza verso Sud, o come operazione complementare, i comandanti dicono che Vach sta cercando di “radere al suolo” la maggior parte possibile di Gaza. In un colloquio con i comandanti della Divisione, ha detto: “Io ho portato i miei fratelli, voi portate i vostri”. Alcuni dei partecipanti hanno cominciato a ridacchiare e non perché non capissero di cosa stava parlando o cosa voleva dire.

“Vach ha portato con sé i suoi fratelli quando ha assunto l’incarico. Loro si sono assicurati di rendere chiaro a tutti che erano i fratelli del comandante della Divisione”, racconta un ufficiale del quartier generale della Divisione. “Ci hanno detto che erano dei VIP”. Il significato era chiaro, dice: a differenza di tutti gli altri, ai fratelli di Vach doveva essere permesso di entrare nel Corridoio Netzarim senza troppe domande. “Non c’è bisogno di una scorta militare o di registrare le entrate e le uscite, che devono essere registrate per l’ingresso dei soldati in territorio gazawi”, dice l’ufficiale. “Soprattutto per quanto riguarda la forza di suo fratello Golan”.

Il Colonello riservista Golan Vach è il Comandante della Brigata Ricerca e Soccorso. Ma nella guerra attuale, gli ufficiali e gli uomini della 252a Divisione dicono che viene utilizzato per qualcos’altro, qualcosa di meno ufficiale: è l’appaltatore delle demolizioni di Gaza. “Golan ha creato una piccola forza chiamata Equipaggiamento di Ingegneria Pesante Pladot”, dice un alto ufficiale del quartier generale della divisione. “Si tratta di una squadra di soldati e di civili che sembrano ‘Giovani delle Colline’ (coloni). L’unico obiettivo della forza è demolire Gaza, raderla al suolo”.

I comandanti che hanno parlato con Haaretz non hanno saputo dichiarare con precisione quanti fossero i soldati dell’Unità e quanti i civili entrati a Gaza per questo compito specifico. Hanno potuto dire che erano circa dieci, forse qualcuno in più. “Un giorno abbiamo visto una forza di ingegneria demolire edifici nel nostro settore operativo e nessuno ne sapeva nulla”, racconta un ufficiale. “Abbiamo deciso di verificare cosa fosse questa forza. Neanche l’ufficiale di divisione li conosceva, e poi ci hanno detto che si trattava della Pladot. Non avevamo idea di cosa stesse succedendo in quel momento”. Quando l’ufficiale ha cercato di verificare alcuni dettagli, di scoprire quale fosse esattamente il compito di questa squadra e chi l’avesse creata, gli è stato subito chiarito che si trattava del fratello del comandante della Divisione e che “non avrebbe dovuto fare troppo rumore”.

In quel periodo, ad agosto, l’IDF stava compiendo un grande sforzo per demolire gli edifici in tutta la lunghezza e l’ampiezza del Corridoio Netzarim. Tuttavia, Haaretz ha appreso che questa squadra operava come una sorta di entità indipendente con obiettivi propri; sul momento, quasi nessun personale della Divisione o del Comando Sud era in grado di dire chi fossero i suoi membri o quale fosse il loro mandato. Quasi: Yehuda Vach lo sapeva e la dirigeva. Dava l’ordine di operare nel Corridoio Netzarim, di ampliarlo e di effettuare demolizioni, anche in luoghi dove non c’era alcuna priorità operativa.

“L’unico scopo della Pladot era quello di radere al suolo la maggior parte di Gaza il più velocemente possibile”, ha detto un riservista che ha protetto il lavoro della squadra. “È quello che hanno fatto ogni giorno”. Il soldato era uno dei tanti che dovevano uscire ogni giorno con l’Unità Pladot, per proteggere quegli uomini. Si sono resi conto abbastanza rapidamente che si trattava di una missione che operava sotto la supervisione del Comando Sud e dello Stato Maggiore. Loro erano sottoposti al suo carattere e ai suoi uomini. “Erano persone molto invasate, soldati e civili, per lo più religiosi. Sentivano di essere in una missione pazzesca e pensavano fosse un grande privilegio per loro”.

Quello stesso soldato ha anche testimoniato davanti a Breaking the Silence (Rompere il Silenzio), una ONG di soldati veterani dell’IDF che espone al pubblico la realtà della vita quotidiana in Cisgiordania e a Gaza. Ha detto che i membri della squadra hanno condiviso il loro obiettivo con lui e gli altri soldati di protezione. “Ci avevano detto che l’obiettivo era demolire 60 edifici al giorno”, racconta. “In pratica, non si sono nemmeno avvicinati a quel numero. Hanno demolito forse sei case al giorno”.

I soldati della 16ª Brigata che hanno partecipato ad alcune delle operazioni di sorveglianza dicono che la risposta alla domanda su come funzionasse e quali fossero i criteri per demolire un edificio era semplice: non ce n’erano. “Prendevano una particolare striscia nel Corridoio Netzarim e spianavano ogni edificio che si trovava al suo interno”, ha detto un soldato. “La missione era di andare casa per casa e assicurarsi che tutto fosse pronto per essere raso al suolo”. Tutti hanno capito che l’obiettivo era che nessuno potesse tornare a vivere lì. “Ci è stato semplicemente detto di spianare da questo punto a quell’altro”.

In pratica, l’operazione della Pladot è durata circa un mese. È iniziata ad agosto, quando Yehuda Vach ha preso servizio, ed è terminata il 10 settembre. Quel giorno, la squadra ha intrapreso un’azione partigiana nel settore settentrionale del Corridoio Netzarim, vicino al Corridoio Salah a-Din di Gaza. Durante la demolizione delle case, Golan Vach ha individuato un pozzo d’ingresso a un tunnel e ha chiesto ai soldati di usare la pala del trattore per calarlo al suo interno. Non ha ritenuto necessario eseguire nessuno dei preparativi previsti per verificare che non vi fossero trappole o rischi di crollo.

Poi, mentre entrava, le pareti del tunnel gli sono crollate addosso ed è rimasto sepolto sotto un mucchio di sabbia. È rimasto senza contatti per due ore e si è temuto davvero per la sua vita. Sebbene l’IDF sapesse che si trovava a Gaza, non sapeva esattamente cosa stesse facendo lì. Non riuscendo a mettersi in contatto con lui, è emersa la possibilità che fosse stato rapito.

Naturalmente non era andata così. Alla fine è stato salvato riportando solo ferite lievi. “Semplicemente, ha messo in pericolo se stesso e i soldati che erano con lui”, dice una fonte dell’esercito che era presente sulla scena durante l’incidente. “Le squadre mediche hanno rischiato la vita per lui e per tutti. Ancora oggi, nessuno capisce perché fosse lì”.

Dopo la dimissione di Golan Vach dall’ospedale, il Comandante del Comando Sud Maggiore Yaron Finkelman ha ricevuto un rapporto investigativo sull’incidente. “Eravamo scioccati”, dice una fonte del Comando Sud. “Golan Vach ha condotto e scritto personalmente l ‘indagine. Ne esce come niente di meno che un eroe di Israele, anche se tutti si rendono conto che è stata una vergogna e contro tutti gli ordini. Se ci fossero stati degli ostaggi là dentro, sarebbero spariti da tempo”.

Da parte sua, Finkelman ha scritto nella sintesi dei risultati che Golan Vach ha agito contro gli ordini di entrare nei tunnel e contro la prassi. Ha anche rilevato che l’azione di Vach non era necessaria, non aveva alcuna urgenza operativa e ha deviato risorse per operazioni che non erano necessarie per le forze in quel settore.

“È stata semplicemente un’operazione non autorizzata, senza un piano operativo e senza che nessuno capisse cosa stessero facendo lì”, dice un ufficiale della Divisione a conoscenza dei dettagli. “È un dato di fatto che dal momento in cui Golan Vach è rimasto ferito, la Pladot è stata sciolta e non ha mai ripreso le operazioni”.

Ciononostante, Finkelman ha deciso di non intraprendere alcuna azione disciplinare nei confronti dei fratelli Vach. “In definitiva, si è trattato di un grave incidente in cui Vach ha messo in pericolo i soldati, e non per la prima volta”, aggiunge l’ufficiale. “L’IDF ha preferito tenere la cosa sotto silenzio, perché ora tutti tengono tutti gli altri per le palle dopo il 7 ottobre, quindi preferiscono non fare rumore”.

IL CIVILE NEL VIDEO

Un’altra questione che non è stata menzionata riguarda il comportamento del fratello minore di Yehuda Vach a Gaza. “Un giorno una soldatessa del Posto di Comando 3, l’ingresso a Gaza da Be’eri, ha fermato un’auto con un ufficiale e due civili”, ha detto un comandante di Divisione. “L’autista aveva intenzione di entrare a Gaza senza le dovute autorizzazioni”. Si è scoperto che l’ufficiale al volante era il fratello minore di Vach.

La soldatessa non lo ha riconosciuto, cosa che non succedeva ai comandanti e agli uomini della Divisione. “Questo fratello, che era di base all’avamposto di Paga, si muoveva sempre nel settore ed entrava a Gaza”, racconta un ufficiale. “La gente sapeva che era il fratello del Comandante della divisione ed era chiaro che, a differenza di tutti gli altri, non dovevano essere fatte domande al suo ingresso e alla sua uscita”.

Un mese dopo, l’ufficiale rifletteva su questo pensiero. “Quando sento parlare di casi di attivisti di destra e di rabbini che entrano nel Corridoio Netzarim senza autorizzazione, non so come collegare questo a Vach o a suo fratello, ma non mi sorprenderebbe se ci fosse un collegamento”, dice.

All’epoca l’IDF stava affrontando dure critiche dopo che attivisti di destra e importanti rabbini sionisti religiosi erano entrati a Gaza senza autorizzazione. “Se è stato fatto, è stato contro la legge e le procedure”, disse l’IDF all’epoca, anche se i video sui social media che documentavano le visite si moltiplicavano. La vicenda ha probabilmente influenzato un altro piano di Yehuda Vach.

Le fonti dicono che all’epoca era piuttosto preoccupato per un’immagine di vittoria. Non quella di Israele, ma la sua. Disse ai comandanti che se la Divisione avesse concluso la sua missione con il Nord di Gaza svuotato dei suoi residenti, quella sarebbe stata la sua immagine di vittoria. “Inizialmente ha parlato di deportare la gente verso Sud. Aveva l’idea che avrebbe portato avanti il Piano dei Generali da solo”.

“Quando si è reso conto che non sarebbe successo, ha iniziato a proporre altre idee assurde”, racconta un comandante di Divisione. Per esempio, permettere ai veicoli civili israeliani di circolare liberamente lungo il Corridoio. “Hamas lo percepirebbe come una nostra conquista e per noi non c’è immagine di vittoria più grande dell’Occupazione di un territorio”, ha detto.

Ma la maggior parte dei comandanti di Divisione si è opposta all’idea, sostenendo che gli spostamenti dei comandanti e degli uomini in veicoli civili lungo il Corridoio Netzarim avrebbero messo a repentaglio la loro vita due volte: una volta, a causa delle minacce di Hamas sul Corridoio in quel momento, e un’altra volta a causa del fuoco amico dell’IDF per errore di identità. C’era anche un contesto più ampio.

Dopo aver abbandonato questa idea, ne è spuntata un’altra. “Due giorni prima della fine del nostro turno a Gaza, il Comandante della Divisione voleva effettuare un addestramento fisico per i comandanti, che avrebbero dovuto correre senza giubbotti antiproiettile dall’avamposto di Paga in territorio israeliano fino al mare”, racconta un comandante. “Il Comandante del Comando Sud Yaron Finkelman lo ha saputo e ha silurato il piano la sera prima. Vach voleva sapere una cosa: chi aveva fatto la spia”.

I rapporti tra Finkelman e Vach non erano dei più cordiali. La sensazione era che Vach “non si curasse nemmeno di Finkelman”, dice un ufficiale veterano della 252a Divisione. “C’erano casi in cui la disciplina operativa non era proprio un’assoluta priorità, causando rischi inutili per i soldati”.

Ma questo si è espresso anche in altri modi. Durante il turno, Finkelman tendeva a fare valutazioni della situazione con tutti i comandanti di Divisione, a volte in videoconferenza. “Si trattava di telefonate con informazioni molto delicate e si discuteva anche della questione dei prigionieri e degli ostaggi”, racconta un partecipante. “Mentre Finkelman parlava, improvvisamente abbiamo visto sullo schermo di Yehuda Vach un civile con la kippah”. La fonte dice che Vach si trovava all’interno di Gaza in quel momento e il civile “stava lì e sembrava guardare la mappa di Gaza sul muro dietro Yehuda Vach”. Finkelman è diventato rosso di rabbia, e Vach ha capito che qualcosa non andava e ha buttato fuori l’uomo”.

Il tempo passava e, almeno in apparenza, tutto filava liscio, ma qualche settimana prima della fine del turno di riserva, gli ufficiali della componente di fuoco del 252° Battaglione hanno deciso di chiedere spiegazioni a Vach sulla sua condotta operativa. “Questa è la prima guerra in cui ognuno fa quello che vuole nel settore di cui è responsabile”, dice uno degli ufficiali presenti. “Operazioni che partono senza alcun ordine o procedura di combattimento ordinata, solo perché è quello che Vach pensa sia la cosa giusta da fare”. Gli ufficiali non hanno fornito spiegazioni.

L’Ufficio del Portavoce dell’IDF ha dichiarato in risposta: “I soldati della Divisione hanno operato e combattuto in una serie di operazioni importanti e di valore con l’obiettivo di espandere lo spazio di sicurezza per le forze dell’IDF nel Corridoio. Si è trattato di una serie di operazioni approvate a tutti i livelli, in base agli ordini e a una procedura di combattimento ordinata”.

“Le decisioni prese dal Comandante della Divisione sono state professionali e mirate, in pieno coordinamento con tutti i comandanti e si sono basate sul desiderio e sulla necessità di mantenere i contatti e proteggere la vita e la sicurezza dei soldati della divisione. L’affermazione che ciò abbia messo inutilmente a rischio i soldati della divisione e il valore delle missioni e che abbia denigrato i soldati caduti dell’IDF non è corretta”.

L’esercito ha aggiunto: “La Pladot sotto il comando del Colonnello riservista Golan Vach è una forza militare autorizzata di riservisti che hanno seguito un addestramento adeguato”.

“L’Unità è una forza speciale, che è stata autorizzata e cresciuta in conformità con le procedure e ha operato in una serie di settori nel quadro di Gaza, in coordinamento e subordinazione alla forza di settore. La missione a cui ha partecipato il Colonnello Golan Vach era quella di trovare e distruggere i tunnel. L’incidente è stato oggetto di un’indagine approfondita da parte del Comando Sud e ne sono state tratte le necessarie deduzioni”.

L’esercito ha continuato: “Le affermazioni descritte sull’ingresso di civili e veicoli civili nel territorio della Striscia di Gaza dal Comandante della 252a Divisione non sono vere”. Ha inoltre affermato che il Generale di Brigata Vach non ha fatto le dichiarazioni a lui attribuite.