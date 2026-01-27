Nell’aprile del 2024 tre operatori umanitari britannici sono stati uccisi nel corso di un attacco perpetrato da Israele a Gaza. John Chapman, 57 anni, James Henderson, 33 anni, e James Kirby, 47 anni, sono tre dei sette operatori della World Central Kitchen rimasti uccisi nell’attacco. Secondo quanto ha riferito l’Ong, essi viaggiavano con un convoglio che aveva appena scaricato più di 100 tonnellate di aiuti alimentari provenienti dall’estero. Tutti e tre i veicoli del convoglio sono stati colpiti mentre si allontanavano da un magazzino che si trovava a Deir al-Balah, a sud della città di Gaza. Rishi Sunak, all’epoca primo ministro, ha dichiarato che queste morti lo hanno “inorridito”. Perché non è mai stata fatta giustizia, né è stata data una risposta chiara su come e perché sia successo tutto questo?