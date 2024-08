Capire la fase finale di Netanyahu nella guerra contro Gaza

Articolo pubblicato originariamente su Mondoweiss. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Foto di copertina: Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, al centro, con il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich, a sinistra, durante una riunione settimanale del gabinetto, il 18 giugno 2023. (Foto: Ohad Zwigenberg/EFE via ZUMA Press/APA IMAGES)

Il vero motivo per cui Netanyahu si rifiuta di porre fine alla guerra genocida contro Gaza è che i suoi interessi politici a breve termine si sono perfettamente allineati con l’obiettivo a lungo termine del sionismo: la pulizia etnica della Palestina.

Si è parlato molto dei “ristretti” interessi politici che spingono Benjamin Netanyahu a insistere sul raggiungimento della “vittoria totale” a Gaza, che in pratica significa continuare a compiere genocidi e pulizie etniche mentre si cerca di sradicare la resistenza. Questo punto di vista è stato proposto soprattutto dagli avversari politici di Netanyahu. Una selezione casuale di praticamente qualsiasi articolo di Haaretz oggi produrrà una serie di esempi. Ciò che questa visione non comprende è che l’interesse israeliano a continuare la guerra è tutt’altro che limitato. Infatti, mentre è chiaro che Netanyahu ha un interesse politico a breve termine nel continuare il genocidio di Gaza, è la combinazione di questi interessi a breve termine con gli obiettivi a lungo termine del movimento sionista – la pulizia etnica della Palestina – che ha portato a una confluenza storica unica: Gli interessi politici di Netanyahu si sono allineati con l’imperativo coloniale del sionismo.

Gli avversari politici di Netanyahu, molti dei quali chiedono un cessate il fuoco a Gaza, sottolineano che il suo destino politico è attualmente nelle mani dei suoi alleati messianici di destra, Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, che hanno ripetutamente minacciato di ritirarsi dalla coalizione di governo di Netanyahu in caso di cessate il fuoco. Ciò provocherebbe il crollo del suo governo, aprirebbe la strada a nuove elezioni e renderebbe Netanyahu responsabile di aver permesso ad Hamas di costruire il suo potere per tutti questi anni come parte della sua strategia percepita di radicare le divisioni politiche palestinesi, per non parlare del fallimento della sicurezza del 7 ottobre. Gli oppositori di Netanyahu vorrebbero farci credere che le sue macchinazioni sono guidate esclusivamente dalle manie autoritarie di un despota della linea dura – e che per farlo è disposto a spingere Israele oltre il limite. Per esempio, il Magg. Gen. Yitzhak Brik ha istericamente affermato che “se la guerra di logoramento contro Hamas e Hezbollah continua, Israele collasserà entro un anno al massimo”.

Questa critica ha elementi di verità, ma è anche disonesta. Se gli avversari di Netanyahu fossero stati al suo posto, anche loro avrebbero voluto “risolvere” la “questione di Gaza”, realizzando il sogno sionista di conquistare tutta la Palestina ed eliminare i nativi. La differenza sta nei limiti che gli oppositori di Netanyahu incontrano nel realizzare effettivamente quell’obiettivo; ora chiedono a gran voce un accordo per il cessate il fuoco perché ritengono che la firma di un accordo, anche se permette ad Hamas di mantenere una presenza a Gaza, valga la pena di riportare indietro i prigionieri, che fanno parte della base sociale che gli oppositori di Netanyahu rappresentano. Ma soprattutto, il motivo per cui chiedono un accordo a questo punto della guerra è che sanno che causerà la rottura della coalizione del loro avversario. L’opportunismo politico guida le loro ricette politiche tanto quanto le considerazioni strategiche sulla capacità di Israele di affrontare una guerra su più fronti.

Netanyahu, invece, si trova in una posizione storicamente unica. L’attuale struttura di incentivi lo spinge a continuare la guerra a tutti i costi, anche se ciò significa rinunciare ai prigionieri. Il motivo è che, per la prima volta nella storia recente del sionismo, gli incentivi politici dell’attuale leader dello Stato ebraico rendono una strategia di continua resistenza l’unica linea d’azione logica. Persino l’istituzione di una presenza amministrativa palestinese a Gaza, simile a quella di Vichy, non è accettabile per Smotrich e Ben-Gvir, che continueranno a minacciare di sciogliere il governo contro qualsiasi misura conciliante.

Nel tracciare questo percorso massimalista, Netanyahu sta giocando con il fuoco, poiché una guerra più ampia con Hezbollah potrebbe impantanare Israele in un pantano che offre poco più della possibilità di una vittoria di Pirro. Ma, a suo avviso, rappresenta anche un’opportunità.

Per decenni Netanyahu ha creduto che una grande guerra potesse fornire a Israele la copertura per condurre l’espulsione di massa dei palestinesi, non solo a Gaza ma anche in Cisgiordania e all’interno dei confini di Israele del 1948. Lo storico britannico Max Hastings lo ha citato per spiegare questa precisa idea nel 1977. All’inizio dell’attuale guerra, Netanyahu ha tentato attivamente di spingere i palestinesi fuori da Gaza, prima di trovarsi di fronte al rifiuto dell’Egitto di stare al gioco. Nel frattempo, Ben-Gvir e Smotrich, insieme al movimento degli insediamenti, hanno accelerato l’espansione degli insediamenti e sostenuto la violenza dei coloni in Cisgiordania, effettuando la pulizia etnica di almeno 20 comunità beduine sotto la copertura della guerra.

I critici di Netanyahu non lo considerano un ideologo come Smotrich e Ben-Gvir – e forse hanno ragione – ma è anche irrilevante. Anche se ha certamente espresso un impegno verso l’ideale sionista di piena conquista territoriale, il punto è che oggi, anche se spingere per la “vittoria totale” potrebbe invitare a una guerra che danneggerà il suo Stato, non ha alternative dato l’attuale equilibrio di potere all’interno della politica israeliana. Questo ha trasformato la guerra genocida di Israele nella guerra di necessità di Netanyahu.

Netanyahu spera di raggiungere questo obiettivo trascinando gli Stati Uniti in una guerra con l’Iran, assicurando la posizione di Israele come unica potenza regionale in Medio Oriente. È uno scenario che sostiene da decenni, anche davanti a una commissione del Congresso nel 2002, dove ha esortato gli Stati Uniti a invadere l’Iraq.

Pericoli e opportunità

Ma da allora le cose sono cambiate. L’Iran non è una potenza militare minore, e nemmeno il Libano. Sia l’Iran che Hezbollah hanno accumulato negli ultimi anni forze sufficienti per costruire una deterrenza contro Israele, assicurando che qualsiasi guerra regionale sarebbe distruttiva non solo per loro ma anche per Israele. Per questo Netanyahu spera che gli Stati Uniti siano costretti a intervenire e a schierarsi con Israele.

Anche l’esercito e l’economia israeliani non sono pronti per una grande guerra dopo 10 mesi di perdite. All’inizio di luglio, l’esercito israeliano ha dichiarato di soffrire di una carenza di carri armati a causa dell’elevato numero di quelli danneggiati e messi fuori servizio durante la guerra, mentre il ministero della Guerra israeliano ha affermato che circa 10.000 soldati e ufficiali sono stati feriti e 1.000 soldati continuano a partecipare ai programmi di riabilitazione ogni mese. Questa carenza di personale militare ha portato Israele ad approvare una legge che obbliga gli Haredim ortodossi ad arruolarsi per il servizio, annullando un’esenzione che durava da 76 anni. Dal punto di vista economico, il rating di Israele è stato declassato dall’agenzia Fitch a “Outlook negativo” all’inizio di agosto a causa della guerra. Nel complesso, sembra che l’economia israeliana stia affrontando una catastrofe.

Netanyahu ha deciso di essere pronto a sostenere questo costo, contro la volontà dei suoi avversari politici interni e i desideri del governo statunitense, semplicemente perché non c’è alternativa per lui. Il sostegno illimitato degli Stati Uniti, nonostante un comportamento così sfacciato, non ha fatto altro che rafforzare Netanyahu.

Netanyahu ha ordinato l’assassinio di Fouad Shukr a Beirut e di Ismail Haniyeh a Teheran dopo il suo discorso al Congresso, dove ha ricevuto solo standing ovation. In seguito agli omicidi e alle minacce di ritorsione, gli Stati Uniti hanno aumentato le loro forze in Medio Oriente, per prepararsi a difendere Israele da eventuali ritorsioni. Allo stesso tempo, gli Stati Uniti si sono affrettati a cercare di contenere la situazione con una nuova proposta di accordo. Questa includeva nuove condizioni poste da Netanyahu, che servivano a spostare l’obiettivo di ciò che era considerato un accordo accettabile, contro la considerazione dei negoziatori israeliani. Tuttavia, gli Stati Uniti hanno puntato il dito solo contro Hamas, affermando che la palla è nel suo campo.

Netanyahu ha ottenuto dagli Stati Uniti tutto ciò di cui aveva bisogno a ogni passo, permettendogli di perseguire il suo pericoloso gioco finale senza quasi alcun rimprovero. Egli spera che il suo azzardo sia ripagato dalla soluzione finale della “questione di Gaza”, emergendo così come eroe nazionale sionista. Ma anche se questo rappresenta l’opportunità di strappare un risultato storico per il progetto sionista, apre anche la possibilità che Israele subisca una battuta d’arresto storica che potrebbe inaugurare una nuova era di resistenza per i popoli indigeni della regione.