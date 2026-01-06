Articolo pubblicato originariamente su Al-Jazeera. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite

Gli studenti di Beit Lahiya frequentano lezioni improvvisate nella pericolosa “zona gialla” vicino alle postazioni israeliane, mentre l’UNICEF avverte che il trauma ha causato disturbi del linguaggio al 25% dei bambini.

In una piccola tenda, sovrastata dal rumore degli spari provenienti dalle vicinanze, la piccola Tulin, di sette anni, si prepara per il suo primo giorno di scuola dopo due anni.

Per la maggior parte dei bambini, questo sarebbe un momento emozionante. Per Tulin e sua madre, invece, è un capitolo di terrore.

La guerra israeliana senza fine ha distrutto la maggior parte delle infrastrutture scolastiche di Gaza, costringendo le famiglie a creare delle “scuole tendone” improvvisate in pericolosa vicinanza alle forze israeliane, in un’area delimitata da Israele come “zona gialla” a ovest della linea di separazione, spesso a pochi metri dal pericolo.

“Finché mia figlia non arriva a scuola, cammino con il cuore in gola”, ha detto la madre di Tulin al corrispondente di Al Jazeera Shady Shamieh.

“Molte volte mi ritrovo involontariamente a seguirla fino a quando non raggiunge la scuola. Sento che c’è qualcosa [di pericoloso], ma voglio che impari”, ha aggiunto. “Se non fosse per questa situazione, ora sarebbe in seconda elementare. Ma siamo determinati”.

“Assumete la posizione di riposo”

Il tragitto verso l’aula è pericoloso. Camminando tra le macerie di Beit Lahiya, Tulin ammette di essere terrorizzata dagli spazi aperti.

“Quando vado a scuola, ho paura degli spari”, dice Tulin. “Non riesco a trovare un muro dietro cui nascondermi per proteggermi dai bombardamenti o dai proiettili vaganti”.

All’interno delle tende non c’è alcuna protezione. Le pareti di tela non possono fermare i proiettili, eppure gli studenti siedono per terra, determinati a imparare.

Il loro insegnante descrive una routine quotidiana straziante, in cui l’istruzione è spesso interrotta dal crepitio dei colpi dei cecchini.

“La posizione è difficile, vicina alle forze di occupazione”, ha spiegato l’insegnante. “Quando iniziano gli spari, diciamo ai bambini: ‘Mettetevi in posizione di riposo’. Mi viene la pelle d’oca e prego Dio che non ci siano feriti. Li facciamo sdraiare a terra finché gli spari non cessano”.

“Siamo stati esposti a sparatorie più di una volta”, ha aggiunto. “Nonostante ciò, restiamo qui. La politica dell’occupazione è l’ignoranza, la nostra è la conoscenza”.

Tra gli studenti c’è Ahmed, che ha perso suo padre in guerra. “Veniamo con difficoltà e ce ne andiamo con difficoltà a causa degli spari”, ha detto ad Al Jazeera. “Ma voglio realizzare il sogno di mio padre martire, che voleva vedermi diventare un medico”.

“Una delle più grandi catastrofi”

Le scene disperate a Beit Lahiya riflettono un più ampio collasso del sistema educativo nell’enclave.

Parlando lunedì con Al Jazeera Arabic, Kazem Abu Khalaf, portavoce dell’UNICEF in Palestina, ha descritto la situazione come “una delle più grandi catastrofi”.

“I nostri dati indicano che il 98% di tutte le scuole nella Striscia di Gaza ha subito danni di varia entità, fino alla distruzione totale”, ha affermato Abu Khalaf.

Ha sottolineato che l’88% di queste scuole necessita di una ristrutturazione completa o di una ricostruzione totale.

Il bilancio umano è impressionante: circa 638.000 bambini in età scolare e 70.000 bambini in età prescolare hanno perso due interi anni scolastici e stanno entrando nel terzo anno di privazioni.

Traumi e disturbi del linguaggio

Sebbene l’UNICEF e i suoi partner abbiano istituito 109 centri di apprendimento temporanei che servono 135.000 studenti, le ferite psicologiche della guerra stanno emergendo in modo allarmante.

Abu Khalaf ha rivelato che i team sul campo hanno osservato una grave regressione dello sviluppo tra gli studenti.

“In una zona, [i colleghi] hanno monitorato che circa il 25% dei bambini che stiamo cercando di aiutare ha sviluppato difficoltà di linguaggio”, ha detto Abu Khalaf. “Ciò richiede un raddoppio degli sforzi da parte degli specialisti dell’istruzione”.

Il divieto sui libri

Oltre alla distruzione strutturale e al trauma, il settore dell’istruzione deve affrontare un blocco logistico. Abu Khalaf ha confermato che dall’inizio della guerra nell’ottobre 2023, praticamente nessun materiale didattico è stato autorizzato ad entrare nella Striscia.

“La sfida più grande, in verità, è che … quasi nessun materiale didattico è entrato a Gaza”, ha detto.

L’UNICEF sta attualmente preparando il lancio di una campagna denominata “Ritorno all’apprendimento” rivolta a 200.000 bambini, incentrata sull’arabo, l’inglese, la matematica e le scienze, affiancata da attività ricreative volte a “ricostruire la psiche dei bambini prima di ogni altra cosa”.

Tuttavia, Abu Khalaf ha sottolineato che il successo di qualsiasi campagna dipende dalla revoca delle restrizioni da parte di Israele.

“Stiamo comunicando con tutte le parti, compresa quella israeliana, per consentire l’ingresso di materiale didattico”, ha affermato. “Non è nell’interesse di nessuno che i bambini di Gaza non possano andare a scuola”.