Articolo pubblicato originariamente su BDS. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

L’8 marzo, la realtà delle donne palestinesi non può essere separata dalla loro instancabile resistenza alla violenza coloniale e al genocidio in corso, che demolisce le loro case, minaccia la loro terra e le getta nelle celle delle prigioni. Le donne si fanno carico anche della maggior parte dell’onere di prendersi cura di una comunità in lutto.

Da quasi cento anni, le donne palestinesi sono al centro della lotta contro il regime coloniale e di apartheid di Israele in vari campi, rendendole bersagli diretti. I leader israeliani hanno sempre considerato le donne palestinesi una “minaccia demografica” al loro progetto coloniale. Ad esempio, l’ex ministro israeliano Ayelet Shaked ha chiesto direttamente di prendere di mira e uccidere le donne palestinesi, in particolare le madri dei martiri, descrivendole come “allevatrici di piccoli serpenti”.

Durante due anni di genocidio, Israele ha ucciso in media sette donne ogni due ore, tra cui due madri. Il numero di donne e ragazze palestinesi uccise da Israele a Gaza è stimato in oltre 28.000, con oltre 78.000 donne e ragazze ferite.

Come ha concluso la Commissione internazionale indipendente d’inchiesta delle Nazioni Unite nel suo scioccante rapporto del marzo 2025, la distruzione sistematica da parte di Israele delle strutture sanitarie dedicate alla salute riproduttiva e sessuale e il rifiuto di soddisfare i bisogni umanitari fondamentali hanno causato “danni fisici e mentali e sofferenze alle donne e alle ragazze [palestinesi] che avranno effetti irreversibili a lungo termine sulla salute mentale e sulle prospettive fisiche di riproduzione e fertilità dei palestinesi di Gaza come gruppo”. Questi atti, ha affermato la Commissione, “costituiscono crimini contro l’umanità e infliggono deliberatamente condizioni di vita volte a provocare la distruzione fisica dei palestinesi come gruppo, una delle categorie di atti genocidi previsti dallo Statuto di Roma e dalla Convenzione sul genocidio”.

Ogni giorno, decine di donne palestinesi sono costrette a partorire sotto i bombardamenti e il rumore degli spari, senza alcuna assistenza medica durante o dopo il parto. L’occupazione israeliana ha costretto migliaia di donne incinte a spostarsi continuamente sotto la minaccia immediata della morte, molte delle quali hanno abortito a causa di queste condizioni. Le sofferenze di centinaia di migliaia di donne palestinesi sono state aggravate dalle ferite dirette causate dai bombardamenti. Esse corrono anche il rischio di contrarre diverse malattie a causa del genocidio perpetrato da Israele, che impedisce la consegna di aiuti contenenti forniture sanitarie essenziali alla Striscia di Gaza. Anche prima dell’inizio del genocidio israeliano, il prolungato assedio criminale imposto da Israele per più di 17 anni ha aggravato le difficili condizioni di vita delle donne palestinesi a Gaza.

Mentre l’apartheid israeliana intensifica la pulizia etnica in Cisgiordania, compresa Gerusalemme occupata, le donne palestinesi sono al centro delle comunità che affrontano e resistono ai continui attacchi delle forze di occupazione israeliane e dei coloni, in particolare nelle zone in cui la terra è essenziale per la sopravvivenza.

Nelle prigioni israeliane, Israele impone una realtà ancora più complessa alle detenute palestinesi in generale. L’apartheid israeliana arresta decine di donne dalla Cisgiordania, compresa Gerusalemme, e un numero imprecisato da Gaza. Queste donne sono sottoposte alle forme più atroci di violenza e tortura psicologica, fisica e sessuale. Israele non solo le sottopone a oppressione e violazioni quotidiane, privandole dei diritti umani più elementari e delle necessità sanitarie quotidiane, ma le costringe anche ad affrontare il dolore senza alcuna assistenza sanitaria. In un solo caso, le autorità israeliane hanno costretto la prigioniera Tahani Abu Samhan a partorire senza alcuna assistenza medica, né per lei né per il suo neonato.

La violenza di Israele non colpisce solo le donne palestinesi, ma ha un impatto su tutte le donne dell’Asia occidentale e del Nord Africa. Mentre le guerre di aggressione di Israele contro i popoli della regione si espandono dal Libano alla Siria e dallo Yemen all’Iran, le donne di tutta la regione affrontano il costo umano di guerre e sfollamenti ripetuti, continuando a lottare per la liberazione e la dignità.

Nel condurre una guerra di aggressione spietata e criminale contro il popolo iraniano, l’asse genocida Israele-USA sta intensificando il suo tentativo di imporre un ordine basato sulla legge del più forte che minaccia l’umanità intera. Dato lo status senza precedenti di Israele come Stato più canaglia del mondo, a causa del genocidio trasmesso in diretta streaming a Gaza, questa guerra deve essere vista nel contesto del disperato tentativo di riabilitare il regime di colonialismo, apartheid e genocidio di Israele da parte dell’Occidente coloniale, guidato dall’imperatore autoproclamato degli Stati Uniti.

Il massacro di almeno 165 studentesse iraniane e dei loro insegnanti, in gran parte ignorato o edulcorato dai media occidentali genocidi e dal loro tipico razzismo e disumanizzazione nei confronti delle persone di colore, mette a nudo i veri obiettivi di questa aggressione da parte di due potenze nucleari canaglia. Israele, sostenuto dal regime di Trump, vuole dividere l’Iran e distruggere la coesione e la resilienza del suo popolo, come ha fatto in Iraq, Libano e Siria, tra gli altri Stati che ha preso di mira nella regione. Le donne sono spesso in prima linea nell’affrontare le conseguenze.

La Palestina è una causa femminista. In onore delle sofferenze, dei sacrifici, della resistenza eroica e del sumud delle donne palestinesi, continueremo ad aumentare la pressione contro il genocidio israeliano, comprese le aziende e le istituzioni israeliane e complici.

Il movimento BDS invita i nostri milioni di sostenitori in tutto il mondo ad aumentare la pressione per porre fine al genocidio di Israele e al suo regime decennale di colonialismo, apartheid e occupazione illegale.