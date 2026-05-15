Articolo pubblicato originariamente su Middle East Eye. Traduzione a cura di Beniamino Rocchetto per la Zona Grigia

Nel Giorno dell’Indipendenza del Paese, la nostalgia degli israeliani liberali per uno Stato migliore e precedente è una confortante illusione. La Nakba e l’Occupazione erano presenti fin dall’inizio.

Di Gideon Levy

Israele celebra questa settimana il suo 78° Giorno dell’Indipendenza. Questo non sarà uno dei giorni migliori della sua indipendenza, in un Paese che non è più giovane.

Nella mia infanzia, questo giorno era, per noi nuovi israeliani, un giorno di orgoglio e gioia.

Da figlio della prima generazione dello Stato, a pochi anni dalla fine dell’Olocausto e dalla fondazione dello Stato stesso, ricordo mio padre che tirava fuori dall’armadio la bandiera nazionale piegata e la issava sul balcone del nostro appartamento. Tutti i balconi circostanti sventolavano bandiere, tranne quello della famiglia Lebel: erano ultraortodossi e non issavano la bandiera dello Stato Sionista. Provavo un senso di orgoglio sia per mio padre che per la bandiera.

All’epoca, non sapevamo nulla della Nakba. Nessuno ce ne parlava, né del Regime militare sotto il quale vivevano i cittadini arabi di Israele. Non ci siamo mai chiesti chi avesse vissuto nelle case in rovina lungo la strada, o che fine avessero fatto. Guardavamo i resti dei villaggi e dei quartieri palestinesi come se fossero parte del paesaggio. La sera uscivamo per festeggiare nelle strade della città.

La vigilia del Giorno dell’Indipendenza era l’unica notte dell’anno in cui i nostri genitori ci permettevano di stare fuori fino a tardi senza restrizioni. Il Giorno dell’Indipendenza era una festa.

Decenni dopo, tutto appare diverso. La parola Nakba è gradualmente entrata nella coscienza collettiva, anche se solo tra una piccola minoranza di israeliani, e insieme al senso di colpa storico provato da un numero ancora minore di noi. Nel frattempo, gli eventi degli ultimi anni hanno portato alcuni di noi a vergognarsi del nostro Stato.

Mi ci sono voluti altri anni per capire che questi eventi, per quanto recenti o lontani, non possono essere separati.

All’inizio di questo Stato c’è stata la Nakba: il nostro giorno di festa è stato il giorno della catastrofe storica di un altro popolo, un popolo che era qui prima di noi. Tutto ciò che è venuto dopo è indissolubilmente legato a ciò che è accaduto prima. Ciò che è iniziato nel 1948 non è finito, nemmeno nel 2026.

UNA NAKBA SENZA FINE

Dalla Nakba ad oggi, i principi fondamentali su cui si basa il Sionismo non sono cambiati, né è cambiata la politica dei successivi governi dello Stato Ebraico. La Nakba non è mai finita; si è semplicemente trasformata. Quanto è scoraggiante pensare che i valori che hanno portato alla Nakba 78 anni fa continuino a guidare lo Stato di Israele nel 2026: gli stessi principi, gli stessi obiettivi, gli stessi metodi.

Ora potenza regionale e alleato strettissimo della superpotenza più potente del mondo, nulla è cambiato nella visione d’insieme di Israele da quando era uno Stato neonato. Crede ancora di poter vivere di spada (soggiogando), e solo di spada, e di non avere altra alternativa se non una vita sostenuta dalla spada.

Considera ancora la forza militare come l’unica garanzia della sua esistenza e sicurezza. Continua a perseguire una politica di assoluta Supremazia ebraica tra il Mar Mediterraneo e il fiume Giordano.

Continua a presentarsi come vittima, una potenza regionale che parla di minacce esistenziali. È ancora convinta che la giustizia assoluta sia dalla sua parte. Immagina ancora che tutti gli arabi nascano per uccidere e che l’unica cosa che preoccupa il mondo arabo sia come gettare gli ebrei in mare.

Le stesse convinzioni, gli stessi principi di allora, nel 1948.

E sotto la superficie, le credenze religiose continuano a fermentare; anzi, si sono rafforzate notevolmente in questi 78 anni: Dio ha dato la terra agli ebrei, solo a loro, e questa promessa biblica è il titolo di proprietà della terra, la prova divina di una sovranità esclusiva, persino agli occhi degli ebrei che si definiscono laici.

Sebbene i principi siano rimasti gli stessi, Israele è cambiato nel corso degli anni della sua indipendenza. Ben pochi di questi cambiamenti sono stati in meglio.

Il rimpianto di molti israeliani che ora rimpiangono il buon vecchio Israele, prima dell’ascesa al potere del Likud, è in gran parte illusorio: un atto di autoinganno. Non è stato il Primo Ministro Benjamin Netanyahu a inventare l’Occupazione, né è stato il suo partito a introdurre la Supremazia ebraica. Tutto è iniziato in quel buon vecchio Israele, il socialismo del Partito Laburista Israeliano e l'”Occupazione illuminata”.

Dopo il 1948, dopo il 1967, il 7 ottobre 2023 ha segnato la svolta più fatale nella storia di Israele.

Nei due anni e mezzo trascorsi da allora, Israele ha eliminato gran parte della dirigenza regionale, ha invaso e bombardato quasi tutti i Paesi confinanti e ha scatenato la sua forza militare senza alcun senso delle proporzioni, commettendo Crimini di Guerra su vasta scala. In questo 78° Giorno dell’Indipendenza, solo pochi in Israele lo riconoscono.

Qui, a quanto pare, non ci sarà mai una commissione per la verità e la riconciliazione. Non c’è un vero confronto, nemmeno sulla trasformazione di Israele in uno Stato reietto. “Perché il mondo ci odia?” viene liquidata come una domanda illegittima nel dibattito pubblico. Il mondo è antisemita, punto e basta. Questo è il sentimento prevalente in questa Giornata dell’Indipendenza.

MAI UNA DEMOCRAZIA

La democrazia israeliana non è mai stata una vera democrazia, e questo 78° Giorno dell’Indipendenza è un’ottima occasione per dirlo chiaramente. L’unico periodo in cui i palestinesi non sono stati soggetti al Dominio Militare Israeliano è stato per alcuni mesi tra il 1966 e il 1967. Fino ad allora, si applicava ai cittadini arabi di Israele; dal 1967, si applica ai Territori Occupati. Uno Stato con un Regime Militare Permanente non è una democrazia. Punto e basta.

Lo stesso vale per l’Apartheid: non è stato instaurato in tempi recenti. Risale agli albori dello Stato, con una forte spinta al suo consolidamento dopo l’Occupazione del 1967.

Nel corso della sua storia, prima dell’Occupazione del 1967 e certamente dopo, Israele non ha mai accettato il presupposto che i palestinesi abbiano diritto a pari diritti tra il fiume Giordano e il mare.

Ancora più fondamentalmente, Israele non ha mai considerato i palestinesi come esseri umani uguali agli ebrei israeliani. Questa era, e rimane, la radice del problema, e quasi nessuno se ne occupa.

L’unico cambiamento sostanziale in questo quadro negli ultimi anni è il seguente: al posto del senso di pochi contro molti, Davide (Israele) contro Golia (gli arabi), è emersa una nuova megalomania israeliana. Ha raggiunto il suo apice dopo il 7 ottobre 2023. Ora Israele evidentemente crede che tutto sia permesso. Ormai non riconosce più limiti, né nell’uso indiscriminato della sua potenza militare, né nella mancanza di rispetto per la sovranità della maggior parte degli altri Stati della Regione.

In questo Giorno dell’Indipendenza, una pesante nube incombe sul cielo sempre più cupo di Israele. La società è polarizzata quasi interamente attorno a un unico tema: Netanyahu, sì o no. Quasi tutto il resto viene a malapena menzionato. Sulla maggior parte delle altre questioni, sembra esserci un ampio consenso di fondo. Non c’è opposizione ebraica alla guerra, a qualsiasi guerra, né all’Occupazione, né all’Apartheid.

Gaza interessa solo a pochi; lo stesso vale per la Cisgiordania, anch’essa trasformata al punto da essere irriconoscibile sotto la copertura delle recenti guerre. Lì, Israele è riuscito, per mezzo di coloni violenti e di un esercito che opera in complicità con loro, a estinguere le ultime prospettive di un vitale Stato Palestinese. Anche questo interessa solo a pochi in Israele.

CIELI CHE SI OSCURANO

Nonostante l’assenza di un dibattito serio o di un’analisi approfondita, si percepisce un’atmosfera cupa. Persino i più accaniti propagandisti della destra fascista stanno iniziando a comprendere la portata della minaccia che incombe sull’Israele di oggi, dopo aver aperto troppi fronti di guerra e non essere riuscito a raggiungere i propri obiettivi in nessuno di essi.

Gaza e il Libano non sono storie di successo, ma guerre inutili e criminali, che non hanno portato alcun vantaggio a Israele, solo costi elevati che potrebbe faticare a sostenere nel tempo.

Gli Stati Uniti stanno gradualmente sfuggendo alla presa di Israele; Donald Trump potrebbe ancora rivoltarsi contro di esso e, in ogni caso, il Presidente che lo sostituirà tra meno di tre anni, Democratico o Repubblicano che sia, perseguirà una politica diversa nei confronti di questo importante alleato. I giorni in cui l’America sedeva comodamente in tasca a Israele sono finiti, forse per sempre.

Anche l’Europa attende un segnale dagli Stati Uniti che le permetta di modificare la propria politica nei confronti di Israele. Anche lì, la pazienza nei confronti di un Israele percepito come occupante, aggressivo e megalomane sta per esaurirsi.

Israele non se l’è cavata bene negli ultimi anni. Più guerre ha intrapreso, più territori ha occupato e più persone ha costretto ad abbandonare le proprie case, attualmente ci sono circa sei milioni di sfollati in Medio Oriente a causa delle azioni di Israele, alcuni dei quali non hanno un posto dove tornare, più rapidamente la sua reputazione internazionale si è deteriorata.

Uno Stato che ha sistematicamente sfidato ogni istituzione della comunità internazionale, ogni risoluzione, ogni legge internazionale e le opinioni dei suoi più stretti alleati, sta tracciando una rotta verso l’isolamento del Sudafrica dell’Apartheid. Una traiettoria che farà fatica a invertire.

– Gideon Levy è editorialista di Haaretz e membro del comitato editoriale del quotidiano. Levy è entrato a far parte di Haaretz nel 1982 e ne è stato vicedirettore per quattro anni. Ha ricevuto il premio giornalistico Euro-Med nel 2008; il premio Libertà di Lipsia nel 2001; il premio dell’Unione dei Giornalisti Israeliani nel 1997; e il premio dell’Associazione per i Diritti Umani in Israele nel 1996. Il suo libro, La Punizione di Gaza, è pubblicato da Verso; il suo libro più recente è Uccidere Gaza: Cronaca di Una Catastrofe.