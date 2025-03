Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Di Dikla Taylor-Sheinman e Georgia Gee

Foto di copertina: Membri della comunità di Khirbet Samra caricano il loro gregge sui camion prima di andarsene, sabato 1 marzo 2025. (Dikla Taylor-Sheinman)

Khirbet Samra è una delle ultime comunità di pastori palestinesi nel versante orientale della Cisgiordania. Le milizie dei coloni, sostenute dallo Stato, li stanno cacciando.

Il primo giorno di Ramadan, Yasser Abu Aram si è seduto e ha fissato con sconforto il suo appezzamento di terreno a Khirbet Samra, nella Cisgiordania occupata. Mesi di vessazioni incessanti da parte di giovani coloni israeliani – che rubavano il suo bestiame e accerchiavano la piccola comunità di pastori giorno e notte – avevano avuto il loro prezzo.

“Tutto ciò che sta accadendo qui sta accadendo anche nelle comunità circostanti”, ha raccontato Abu Aram a +972 Magazine. “Oggi è toccato a me. Domani toccherà a qualcun altro”.

Abu Aram è uno dei circa 60.000 palestinesi che vivono nella Valle del Giordano, che corre lungo il fianco orientale della Cisgiordania e costituisce quasi il 30% del territorio. I residenti di Khirbet Samra sono discendenti delle tribù beduine sfollate dal deserto del Naqab/Negev nel 1948; la famiglia di Abu Aram è stata sradicata due volte in Cisgiordania prima di stabilirsi a Khirbet Samra nel 2005.

Ora, a seguito di un’ondata di attacchi da parte dei coloni e dell’insediamento, a febbraio, di un nuovo avamposto sulla collina che domina la comunità, Abu Aram ha deciso di lasciare il luogo che ha chiamato casa negli ultimi due decenni.

“La terra è diventata un tutt’uno con la nostra famiglia; la montagna è una di noi”, ha detto Abu Aram. “Contiene i nostri ricordi”. Lui e la sua famiglia hanno impacchettato le loro cose il 1° marzo; ora, tutto ciò che rimane della sua casa sono resti sparsi e un cartello coperto di graffiti lasciato dai coloni – che si fanno chiamare scherzosamente “Shabab Samra”, in arabo “Giovani di Samra”.

Khirbet Samra è una delle poche comunità di pastori palestinesi rimaste nell’Area C della Valle del Giordano settentrionale, che ricade sotto il completo controllo israeliano. Come molte altre comunità beduine della zona, i suoi residenti hanno dovuto affrontare un’escalation di violenza da parte dei coloni dall’inizio della guerra di Israele contro Gaza nell’ottobre 2023, in particolare quando i coloni hanno eretto avamposti illegali vicino ai loro villaggi.

Dai furti di bestiame su larga scala alle incursioni nelle case e ai pestaggi, la violenza e gli sfollati sono aumentati nella Valle del Giordano dopo che l’esercito israeliano ha lanciato l’operazione “Muro di ferro” a gennaio – un’offensiva che ha fatto sfollare più di 40.000 palestinesi, principalmente nei campi profughi della Cisgiordania settentrionale – il giorno dopo l’insediamento del presidente americano Donald Trump.

“È molto sistematica e ben pianificata”, ha spiegato Dror Etkes, fondatore dell’organizzazione israeliana Kerem Navot, che monitora le attività di insediamento in Cisgiordania. Il ritorno di Trump e il nuovo assalto militare in Cisgiordania, ha proseguito Etkes, hanno fornito “un chiaro segnale ai coloni di intensificare la violenza per espellere altri palestinesi”.

Ora, l’acquisizione della Valle del Giordano da parte di Israele è quasi completa. Khirbet Samra si trova a est della Allon Road, un’autostrada nord-sud che Israele ha costruito negli anni ’70 per collegare gli insediamenti e porre le basi per l’annessione del territorio a est della strada, che corre lungo il confine con la Giordania. Ma se Israele ha lavorato per decenni per ripulire etnicamente la Valle del Giordano, negli ultimi due anni ha accelerato i suoi sforzi a un ritmo allarmante: 100.000 dunam di terra a est della strada Allon sono stati quasi svuotati dai palestinesi, secondo un rapporto congiunto di prossima pubblicazione di Yesh Din, un’organizzazione non profit israeliana contro l’occupazione, e Physicians for Human Rights Israel.

Mentre Abu Aram sedeva con tre dei suoi figli piccoli vicino ai resti della sua casa, decine di membri della sua famiglia – molti dei quali provenienti dalla comunità di Masafer Yatta, anch’essa soggetta a violenze e sfollamenti – hanno caricato centinaia di capre e pecore su camion per il bestiame, mentre altri smontavano pannelli solari e trasportavano serbatoi d’acqua. “Almeno siamo insieme durante le vacanze”, ha scherzato la cognata di Abu Aram, che ha chiesto di rimanere anonima.

Dall’occupazione all’annessione

Da quando Israele ha occupato la Cisgiordania nel 1967, la vita dei palestinesi nella Valle del Giordano non è mai stata facile. Nei decenni successivi, quando Israele ha iniziato a costruire insediamenti nell’area, ha classificato circa il 50% della Valle del Giordano come “terra di Stato”, con ampie porzioni trasformate in riserve naturali o zone militari chiuse. Ciò significa che i palestinesi dell’Area C della Valle del Giordano non possono pascolare, costruire o coltivare in almeno l’85% del territorio.

All’inizio degli anni ’80, l’esercito israeliano ha designato l’area di Khirbet Samra e dintorni come parte di una zona di tiro – enormi distese di terra spesso non chiaramente segnalate. Le comunità palestinesi all’interno delle zone di tiro subiscono tassi di demolizione e sfratto particolarmente elevati e subiscono esercitazioni militari dal vivo senza alcun preavviso, a volte a pochi metri dalle loro tende.

Nel 2018, il nipote di 3 anni di Abu Aram è stato colpito alla testa mentre dormiva durante una di queste esercitazioni. L’ospedale locale non disponeva della tecnologia necessaria per rimuovere il proiettile, che è penetrato nel cervello e che è rimasto conficcato nella testa. Secondo Abu Aram, il nipote soffre di forti mal di testa. L’IDF ha dichiarato a +972 che un’indagine della polizia militare “ha stabilito che non è stato possibile confermare che il minore sia stato colpito dal fuoco dell’IDF”.

Le autorità israeliane limitano inoltre fortemente l’accesso dei palestinesi alle abbondanti risorse idriche della Valle del Giordano, deviandone la maggior parte dalle falde principali per l’uso dei coloni. Senza accesso all’acqua corrente, Abu Aram è stato costretto a comprare acqua in cisterna, costosa e soggetta a furto da parte dei coloni. Prima di lasciare Khirbet Samra, ha chiesto al suo vicino – uno dei pochi palestinesi rimasti nella zona – di tenere i suoi serbatoi d’acqua fino a quando non avesse trovato un posto più stabile dove stabilirsi. “Si è messo a ridere”, ha ricordato Abu Aram. Le nostre situazioni sono le stesse”, mi ha detto. I coloni verrebbero a rubare anche loro”.

Anche ottenere i permessi di costruzione è estremamente difficile per i palestinesi nella Valle del Giordano e in tutta l’Area C: tra il 2016 e il 2021, Israele ha approvato meno dell’1% delle richieste di permesso presentate. Nel 2015, con il pretesto di “costruire senza permesso”, l’esercito israeliano ha demolito la scuola locale che serviva Khirbet Samra e i villaggi circostanti, costringendo i bambini del posto a recarsi in una scuola a 25 chilometri di distanza per continuare gli studi.

Verso la fine della prima amministrazione Trump, il primo ministro Benjamin Netanyahu aveva giurato di annettere formalmente la Valle del Giordano e Trump aveva dato a Israele il via libera per farlo. Sebbene Netanyahu abbia infine deciso di non procedere all’annessione formale in seguito alle forti pressioni internazionali, l’annessione de facto del territorio da parte di Israele ha subito una forte accelerazione, con la creazione di 46 nuove fattorie e avamposti di coloni tra il 2017 e il 2021.

Due di questi avamposti, che i coloni israeliani Uri Cohen e Asael Kurnitz hanno eretto vicino a Khirbet Samra rispettivamente nel 2016 e nel 2019, hanno rapidamente funzionato per limitare l’accesso dei pastori palestinesi ai loro pascoli. A differenza degli insediamenti consolidati, che hanno confini ben definiti e richiedono ingenti risorse, questi avamposti pastorali – tipicamente costruiti su “terre statali” designate da Israele – si espandono fino a dove il pastore sceglie di pascolare, richiedono infrastrutture minime e spesso sono composti solo da una giovane famiglia e da alcuni volontari. Di conseguenza, facilitano il furto più rapidamente degli insediamenti tradizionali e hanno sempre più favorito lo sfollamento forzato dei palestinesi in tutta la Cisgiordania.

I coloni che erigono questi avamposti, inoltre, tendono a essere molto più violenti e aggressivi nei confronti dei palestinesi. Nel 2021, i palestinesi di Khirbet Samra hanno presentato una petizione all’Alta Corte israeliana elencando più di 30 episodi di violenza da parte dei coloni, tra cui il lancio di pietre, il danneggiamento delle loro proprietà e la minaccia ai pastori e alle loro greggi in sella a quad o cavalli. Secondo i firmatari, la comunità non ha mai ricevuto una risposta.

Nel suo rapporto di prossima pubblicazione, Yesh Din osserva che i coloni degli avamposti di pastorizia operano come “milizie armate sostenute dallo Stato”. “Israele usa i coloni per conquistare la terra, dando loro denaro, sicurezza e infrastrutture”, ha spiegato Yonatan Kanonich, responsabile della ricerca di Yesh Din. “Lo Stato gode dei risultati di questa violenza”.

Il Ministero dell’Agricoltura ha fornito 1,66 milioni di NIS (450.000 dollari) in finanziamenti alle aziende agricole illegali dal 2018 al 2024, che sono stati in gran parte trasferiti come parte del supporto per “Preservare le aree aperte attraverso il pascolo animale”. Nel 2022 e 2023, Asael Kurnitz ha ricevuto oltre 255.000 NIS (70.400 dollari), mentre Uri Cohen, della fattoria Nof Gilad, ha ricevuto oltre 595.000 NIS (164.000 dollari). Sono stati documentati casi di molestie da parte di Cohen nei confronti delle comunità mentre indossava l’uniforme militare.

Nel tentativo di allontanarsi il più possibile dai coloni, Abu Aram e la sua famiglia si sono diretti a Tammun, una città dell’Area B, dove l’Autorità Palestinese esercita nominalmente il pieno controllo amministrativo, mentre condivide il controllo della sicurezza con Israele. Ma anche lì potrebbero essere esposti alla violenza israeliana; per la prima volta dagli accordi di Oslo, nell’ultimo anno sono stati creati almeno 8 avamposti di coloni nell’Area B.

“I coloni e l’esercito vogliono finirmi”, ha detto Abu Aram. “Noi vogliamo solo poter dormire la notte”.

Assediati dai coloni

All’ombra della guerra di Israele contro Gaza, i residenti di Khirbet Samra sono stati cacciati dalle loro terre a rotta di collo. Tareq Hmeid, vicino di casa di Abu Aram, è stato il primo a fuggire con la sua famiglia nell’ottobre 2023. “Eravamo sotto assedio da parte dei coloni”, ha raccontato Hmeid a +972. “Non potevamo radunare il nostro gregge e procurarci l’acqua stava diventando estremamente difficile”.

Le molestie contro Hmeid e la sua proprietà da parte dei coloni, tra cui ripetuti atti di urinazione sulla sua terra, sono aumentate drammaticamente anche prima della guerra. Nell’estate del 2023, nel tentativo di impedire ai coloni di entrare nel villaggio, Hmeid posizionò degli pneumatici lungo la strada sterrata che portava alla comunità, ma non fece alcuna differenza. Nell’ottobre dello stesso anno, dopo l’inizio della guerra, Uri Cohen e altri due coloni hanno preso d’assalto la sua residenza, attaccando Hmeid, suo fratello e suo cugino di 15 anni con dei bastoni. Un colono colpì Hmeid sotto l’orecchio sinistro e sulla gamba sinistra con una pistola, lasciandolo sanguinante e zoppicante per una settimana.

Secondo Hmeid, la polizia israeliana è arrivata mentre l’attacco era in corso, ma gli agenti non hanno fatto nulla per fermare i coloni. Al contrario, Hmeid e suo fratello sono stati arrestati e rilasciati la sera stessa. Mentre erano detenuti, i membri della famiglia di Hmeid hanno smontato le tende e hanno evacuato le donne e i bambini. Hmeid non è mai tornato a Khirbet Samra dopo il suo rilascio (la polizia non ha risposto a una richiesta di commento sull’incidente).

“È stata una tragedia”, ha detto Hmeid. “Non avevo nessun trucco magico in mano per migliorare la situazione. Alla fine della giornata, vuoi solo proteggere i tuoi figli e la tua famiglia”.

La polizia israeliana, responsabile dell’applicazione della legge penale sui civili israeliani in Cisgiordania, ha sistematicamente fallito nell’affrontare i crimini contro i palestinesi. Tra il 2005 e il 2024, il 94% dei casi di reati a sfondo ideologico commessi da israeliani contro palestinesi nei territori occupati sono stati chiusi senza un’incriminazione.

“Il governo israeliano e i suoi organi governativi, compresi la polizia e l’esercito, sostengono i coloni”, ha detto Etkes di Kerem Navot. “La cosa va avanti anche adesso. Mentre parliamo, altre comunità sono esposte a questo terrore”.

Secondo Yesh Din, la violenza dei coloni, aiutata o nel migliore dei casi ignorata dalle autorità israeliane, ha eroso gravemente e sistematicamente la resistenza delle comunità di pastori palestinesi. “Non ne parliamo, ma le molestie e le violenze dei coloni compromettono completamente la privacy di queste comunità”, ha dichiarato Ayman Gharib, un attivista palestinese per i diritti umani dei Comitati di Resistenza Popolare nella Valle del Giordano. “Molte comunità che subiscono molestie esitano a parlarne o a denunciarle perché ciò provoca loro vergogna”.