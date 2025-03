Articolo pubblicato originariamente su Jerusalem Stories. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

La proposta della Jerusalem Metropolitan Bill mira ad annettere e applicare la sovranità israeliana sugli insediamenti intorno a Gerusalemme. Se approvata, la legge (illegale secondo il diritto internazionale) aumenterebbe in modo massiccio la popolazione ebraica della città e avrebbe conseguenze profondamente negative per i palestinesi.

Il 2 marzo 2025, il parlamento israeliano ha discusso una nuova proposta di legge per l’annessione di grandi insediamenti e blocchi di insediamento intorno a Gerusalemme, con l’obiettivo di garantire una maggioranza ebraica permanente e quindi annullare qualsiasi possibilità di una futura acquisizione palestinese di qualsiasi parte della città.

Conosciuta come Jerusalem Metropolitan Bill, la legislazione è stata introdotta da Dan Illouz, membro del Parlamento e del partito Likud del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Il disegno di legge mira ad assorbire 10 insediamenti israeliani, tra cui Beitar Illit, Ma’ale Adumim, Givat Ze’ev, Efrat, Ma’ale Mikhmas, nonché i numerosi insediamenti del Consiglio regionale di Gush Etzion meridionale (vedi Insediamenti), nei confini municipali di Gerusalemme e ad applicare la legge israeliana in queste aree (1). Con un gioco di prestigio burocratico, questi insediamenti “passerebbero sotto la giurisdizione della municipalità e del sindaco di Gerusalemme, pur mantenendo le loro giurisdizioni indipendenti e autonome e le loro autorità locali ” (2 ), secondo un comunicato stampa dell’organizzazione no-profit israeliana Ir Amim, che si occupa di Gerusalemme.

“Israele deve agire secondo i propri interessi e senza paura”, ha dichiarato Illouz ad Haaretz. “Questa legge è un passo importante verso la piena sovranità [della Cisgiordania]”(3) .

Il Comitato ministeriale della Knesset (parlamento israeliano) ha rinviato di tre mesi la decisione sul disegno di legge, ma gli esperti di insediamenti e di diritto internazionale avvertono che anche la sua proposta è motivo di allarme e segnala ciò che sta per accadere.

Secondo il diritto internazionale, l’applicazione da parte di Israele della propria legge sulla Cisgiordania occupata (compresa Gerusalemme Est) è illegale.

Immaginare una Grande Gerusalemme ebraica

Gli sforzi legislativi israeliani per annettere la Cisgiordania non sono nuovi. Nel 1980, Israele ha approvato la Legge fondamentale: Gerusalemme, Capitale di Israele, che dichiarava Gerusalemme Est occupata come parte dello Stato israeliano.4 In seguito alla legge, Israele ha continuato a espandere i confini municipali di Gerusalemme verso ovest per mantenere una maggioranza ebraica nella città (si veda Dov’è Gerusalemme?).

Nel 2017, il Piano Gerusalemme e le sue figlie mirava ad annettere i principali blocchi di insediamenti che circondano Gerusalemme e a concedere loro lo status di “municipalità figlie”, mentre declassava lo status dei quartieri palestinesi situati al di là del Muro di separazione israeliano, come Kufr ‘Aqab e il campo profughi di Shu’fat, in modo che venissero rimossi dal punto di vista amministrativo dalla municipalità di Gerusalemme e venissero invece concessi piccoli consigli locali, rimuovendoli anche dalle liste degli elettori. La municipalità è obbligata a servire questi quartieri, che rientrano nei suoi confini ufficiali, ma li trascura gravemente (vedi Quartieri oltre il Muro).

La mappa del piano “Gerusalemme e le sue figlie” come parte della visione israeliana di una Grande Gerusalemme (ebraica)

Una mappa interattiva del “Piano Gerusalemme e le sue figlie”, proposto alla Knesset israeliana nel 2017. Utilizzare la casella di ingrandimento nell’angolo in basso a sinistra per visualizzare la mappa a schermo intero. Ingrandire per visualizzare i nomi delle località. Fare clic sulla Legenda in alto a destra per visualizzare e manipolare i vari livelli della mappa.

Denominata Greater Jerusalem Bill (Legge sulla Grande Gerusalemme), la legge fu presentata all’epoca a causa delle pressioni del governo statunitense. Tuttavia, nel clima politico odierno, molto diverso, l’annessione degli insediamenti in Cisgiordania appare più probabile.

“L’amministrazione Trump è sempre stata … molto indifferente a qualsiasi cosa faccia Israele”, ha dichiarato a Jerusalem Story Diana Buttu, avvocato palestinese canadese ed ex portavoce dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina.5

L’amministrazione del presidente Donald Trump dovrebbe annunciare presto la sua posizione sull’annessione israeliana della Cisgiordania, e questo è parte del motivo per cui Israele sta avanzando questa proposta di legge sull’annessione, dice Buttu.

“Questo ha dato a Israele il via libera per andare avanti”, ha detto Buttu.

Ma non è solo il secondo mandato di Trump a motivare Israele a rinnovare gli sforzi di annessione.

“L’ala destra sta sentendo il peso di ciò che è successo a Gaza”, ha detto Buttu. “Volevano fare una sana pulizia etnica, costruire insediamenti e così via. E poiché non ci sono riusciti, hanno rivolto lo sguardo alla Cisgiordania”.

Basi demografiche

Sebbene il principio alla base del disegno di legge sia quello di consolidare il completo controllo israeliano, un elemento centrale di questo piano non è solo l’espansione territoriale, ma anche la creazione di una maggioranza ebraica.

Il disegno di legge cita specificamente che aumenterà la popolazione di Gerusalemme in modo da preservare l’“equilibrio demografico” – un eufemismo israeliano per indicare il controllo della popolazione”, ha scritto Amy Cohen, direttore delle relazioni internazionali di Ir Amim, nel comunicato stampa dell’organizzazione sulla legislazione.6

Sin dall’occupazione illegale di Gerusalemme Est nel 1967, i legislatori israeliani hanno aderito a politiche e pratiche volte a mantenere un rapporto demografico del 70% di ebrei e del 30% di palestinesi a Gerusalemme (vedi Storia dell’espansione degli insediamenti israeliani a Gerusalemme Est e dintorni dal 1967 al 1993).

Tuttavia, le loro politiche sono in gran parte fallite: la popolazione palestinese ha continuato ad aumentare e ora è ufficialmente il 39% dei residenti di Gerusalemme. Ufficiosamente, a causa del modo in cui Israele tiene traccia dei dati, è probabile che la percentuale sia molto più alta.7

“Per far fronte a questa tendenza, i politici israeliani continuano ad aumentare i loro sforzi per rafforzare la presa israeliana su Gerusalemme Est, allontanando i residenti palestinesi. L’avanzamento di questa proposta di legge, che aggiungerebbe oltre 180.000 coloni israeliani al tessuto demografico di Gerusalemme, è un esempio lampante di questi sforzi”, ha scritto Cohen.

Gerusalemme (che combina Gerusalemme Ovest e Gerusalemme Est occupata) è oggi la città più grande di Israele, con 966.200 residenti alla fine del 2021, secondo gli ultimi dati ufficiali israeliani disponibili. Di questi, 576.600 erano ebrei, 375.600 erano palestinesi (sono stati contati solo quelli registrati nel Registro della popolazione, anche se decine di migliaia non sono registrati), 3.500 erano cristiani non arabi e 10.500 non avevano una classificazione religiosa. Pertanto, l’aggiunta di 180.000 ebrei alla città aumenterebbe significativamente la popolazione della città e, cosa fondamentale, modificherebbe il rapporto tra ebrei e palestinesi in città fino a garantire una maggioranza più confortevole agli occhi delle autorità israeliane9.

L’impatto per i palestinesi

Il testo del disegno di legge non è chiaro sull’esatta area da annettere. Ir Amim stima che verrebbero annessi circa 223 kmq di terra della Cisgiordania, notando che ciò significherebbe più che triplicare il territorio già annesso a Gerusalemme Est da Israele nel 196710 , quando ampliò i 6 kmq originari di quella che era stata la Gerusalemme araba giordana, divisa da Gerusalemme Ovest dal 1948, a 71 kmq. Considerando che oggi Gerusalemme (Ovest ed Est) ha una superficie di circa 126 kmq, questo raddoppierebbe quasi le dimensioni della città (cfr. Dov’è Gerusalemme?).

“Si interromperebbe la necessaria contiguità territoriale tra l’area di Betlemme e Hebron, Gerico e l’area di Ramallah e Nablus e si isolerebbe ulteriormente Gerusalemme Est dal resto della Cisgiordania”, ha scritto Cohen.

Se venissero attuati, i cambiamenti richiesti dal disegno di legge taglierebbero fuori un numero maggiore di comunità rurali palestinesi dalle aree urbane, da cui dipendono per il lavoro, gli acquisti, l’assistenza sanitaria e altre necessità della vita quotidiana.

Per la maggior parte, la vita quotidiana dei coloni rimarrebbe invariata, ma i palestinesi sentiranno certamente gli effetti dell’approvazione di questa legge.

“Hanno tutti i servizi, quindi non farà una grande differenza per i civili israeliani, ma farà la differenza per i palestinesi”, ha dichiarato a Jerusalem Story Munir Nusseibeh, cofondatore e direttore della Clinica per i diritti umani di Al-Quds11.

Nusseibeh ha spiegato che l’attuazione della legge potrebbe portare a una maggiore costruzione di strade e posti di blocco per soli coloni in Cisgiordania. I possessori di un documento d’identità dell’Autorità Palestinese (AP) devono avere un permesso per entrare in Israele, quindi questo significherebbe che queste persone avranno bisogno di un permesso anche per entrare in qualsiasi territorio annesso da Israele.

“Israele ha costruito molte strade di apartheid che sono solo per gli israeliani e che i palestinesi non possono utilizzare in Cisgiordania. E questa novità probabilmente significherà che Israele creerà un ulteriore sistema stradale separato in quell’area per assicurarsi che le persone che hanno la carta d’identità verde (dell’Autorità palestinese) non possano entrare nell’area appena annessa a Israele”, ha detto Nusseibeh. “Se Israele deciderà di annetterla, come sarà colpita ulteriormente la libertà di movimento dei palestinesi, già violata?”.

“Se Israele decide di annetterla, come sarà colpita ulteriormente la libertà di movimento dei palestinesi, già violata?”. Munir Nusseibeh, cofondatore e direttore della Clinica per i diritti umani di Al-Quds

Ma il disegno di legge potrebbe fare molto più male che aumentare le restrizioni alla libertà di movimento dei palestinesi. L’annessione potrebbe anche portare a un maggiore sfollamento dei palestinesi in Cisgiordania, poiché coloro che vivono nelle aree da annettere diventerebbero probabilmente residenti illegali in territorio sovrano israeliano. Le terre destinate all’annessione comprendono comunità palestinesi a est di Gerusalemme, in un’area designata da Israele per il piano di sviluppo E1, come la comunità beduina di Khan al-Ahmar, da tempo bersaglio di demolizioni e confische da parte dello Stato e dei coloni circostanti. Annettere la terra e non fornire ai palestinesi che vi abitano la residenza israeliana potrebbe consentire a Israele di sfollare con la forza queste comunità.

“Questo significa che Israele sposterà con la forza altri palestinesi dalle loro case, e questo è un altro crimine di guerra”, ha detto Nusseibeh. “Israele continuerà a espandere gli insediamenti, e questo è un altro crimine di guerra”.

Tuttavia, Nusseibeh vede un lato positivo se la legge viene approvata: Tutti gli occhi saranno puntati sulle azioni illegali di Israele in Cisgiordania. Nel 2024, la Corte internazionale di giustizia ha stabilito che la presenza di Israele in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, è illegale e deve finire. L’annessione ufficiale di parti della Cisgiordania potrebbe porre Israele sotto un maggiore controllo internazionale.

“Se la legge verrà promulgata… porterà di nuovo all’attenzione della Corte penale internazionale”, ha detto Nusseibeh.

Quindi un passo verso l’attuazione della sovranità israeliana nei territori occupati significa un altro caso di violazione del diritto internazionale da parte di Israele.

Nonostante ciò, le implicazioni del disegno di legge per i palestinesi di Gerusalemme sono inquietanti.