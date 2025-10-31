Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Di Yuval Abraham

Per assicurarsi il lucroso contratto del Progetto Nimbus, i giganti della tecnologia hanno accettato di ignorare i propri termini di servizio e di eludere gli ordini legali informando Israele qualora un tribunale straniero richiedesse i suoi dati, secondo quanto rivelato da un’indagine congiunta.

Nel 2021, Google e Amazon hanno firmato un contratto da 1,2 miliardi di dollari con il governo israeliano per fornirgli servizi avanzati di cloud computing e intelligenza artificiale, strumenti che sono stati utilizzati durante i due anni di attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza. I dettagli del lucroso contratto, noto come Progetto Nimbus, sono stati tenuti segreti.

Ma un’indagine condotta da +972 Magazine, Local Call e The Guardian rivela ora che Google e Amazon hanno accettato “controlli” altamente non ortodossi che Israele ha inserito nell’accordo, in previsione di contestazioni legali sull’uso della tecnologia nei territori occupati della Cisgiordania e di Gaza.

I documenti trapelati dal Ministero delle Finanze israeliano ottenuti da The Guardian, tra cui una versione definitiva del contratto, e fonti vicine alle trattative rivelano due severe richieste che Israele ha imposto ai giganti della tecnologia come parte dell’accordo. La prima vieta a Google e Amazon di limitare l’uso che Israele fa dei loro prodotti, anche se tale uso viola i loro termini di servizio. La seconda obbliga le aziende a informare segretamente Israele se un tribunale straniero ordina loro di consegnare i dati del Paese memorizzati sulle loro piattaforme cloud, aggirando di fatto i loro obblighi legali.

Con una durata iniziale di sette anni e possibilità di proroga, il Progetto Nimbus era stato concepito per consentire a Israele di trasferire grandi quantità di dati appartenenti alle sue agenzie governative, ai servizi di sicurezza e alle unità militari sui server cloud delle due società: Amazon Web Services e Google Cloud Platform. Tuttavia, già due anni prima del 7 ottobre, i funzionari israeliani incaricati di redigere il contratto avevano previsto la possibilità che Google e Amazon fossero citate in giudizio per l’uso della loro tecnologia nei territori occupati.

Uno scenario che preoccupava particolarmente i funzionari era quello in cui le società fossero state ordinate da un tribunale di uno dei loro paesi di operatività di consegnare i dati di Israele alla polizia, ai pubblici ministeri o alle agenzie di sicurezza per assistere nelle indagini, ad esempio se l’uso dei loro prodotti da parte di Israele fosse stato collegato a violazioni dei diritti umani nei confronti dei palestinesi.

Il CLOUD Act (2018) consente alle forze dell’ordine americane di obbligare i fornitori di servizi cloud con sede negli Stati Uniti a consegnare i dati, anche se questi sono memorizzati su server all’estero; nell’Unione Europea, le leggi sulla due diligence possono richiedere alle aziende di identificare e affrontare le violazioni dei diritti umani nelle loro catene di approvvigionamento globali, e i tribunali possono intervenire se questi obblighi non vengono rispettati.

Fondamentalmente, le aziende che ricevono un ordine di consegna dei dati sono spesso soggette a un vincolo di riservatezza da parte del tribunale o delle forze dell’ordine che impedisce loro di rivelare i dettagli della richiesta al cliente interessato. Per ovviare a questa vulnerabilità percepita, i documenti rivelano che i funzionari israeliani hanno richiesto l’inserimento nel contratto di una clausola che obbliga le aziende ad avvertire segretamente Israele nel caso in cui fossero costrette a consegnare i dati ma fosse loro vietato per legge rivelare questo fatto.

Secondo The Guardian, questa segnalazione viene effettuata tramite un codice segreto – parte di un accordo che sarebbe diventato noto come “meccanismo di ammiccamento”, ma indicato nel contratto come “compensazione speciale” – in base al quale le aziende sono obbligate a inviare al governo israeliano pagamenti di quattro cifre in shekel israeliani (NIS) corrispondenti al codice di chiamata internazionale del paese in questione seguito da zeri.

Ad esempio, se Google o Amazon fossero costrette a condividere dati con le autorità statunitensi (prefisso +1) e fosse loro vietato rivelare tale azione da un tribunale statunitense, trasferirebbero 1.000 NIS a Israele. Se una richiesta simile dovesse verificarsi in Italia (prefisso +39), invierebbero invece 3.900 NIS. Il contratto stabilisce che questi pagamenti devono essere effettuati “entro 24 ore dal trasferimento delle informazioni”.

Se Google o Amazon giungono alla conclusione che i termini di un ordine di silenzio stampa impediscono loro persino di segnalare quale paese abbia ricevuto i dati, esiste una clausola di salvaguardia: devono pagare al governo israeliano 100.000 NIS (30.000 dollari).

Esperti legali, tra cui diversi ex procuratori statunitensi, hanno descritto questo accordo al Guardian come altamente insolito, spiegando che i messaggi in codice potrebbero violare gli obblighi legali delle aziende negli Stati Uniti di mantenere segreto un mandato di comparizione. “Sembra terribilmente smart e qualcosa che, se il governo degli Stati Uniti o, più precisamente, un tribunale dovesse capire, non credo che sarebbero particolarmente comprensivi”, ha detto un ex avvocato del governo degli Stati Uniti.

Diversi altri esperti hanno descritto il meccanismo come una soluzione “intelligente” che potrebbe rispettare la lettera della legge ma non il suo spirito.

I funzionari israeliani sembrano averlo riconosciuto. Secondo i documenti, hanno osservato che le loro richieste su come Google e Amazon dovrebbero rispondere a un ordine emesso dagli Stati Uniti “potrebbero entrare in conflitto” con la legge statunitense e che le aziende dovrebbero scegliere tra “violare il contratto o violare i loro obblighi legali”.

Né Google né Amazon hanno risposto alle domande relative all’eventuale utilizzo del codice segreto dall’entrata in vigore del contratto Nimbus.

“Abbiamo un rigoroso processo globale per rispondere agli ordini legittimi e vincolanti relativi alle richieste di dati dei clienti”, ha affermato il portavoce di Amazon. “Non abbiamo alcun processo in atto per eludere i nostri obblighi di riservatezza sugli ordini legalmente vincolanti”.

Un portavoce di Google ha affermato che è “falso” “insinuare che siamo stati in qualche modo coinvolti in attività illegali, il che è assurdo”. Il portavoce ha aggiunto: “L’idea che potremmo eludere i nostri obblighi legali nei confronti del governo degli Stati Uniti come azienda statunitense, o in qualsiasi altro paese, è categoricamente errata”.

Un portavoce del Ministero delle Finanze israeliano ha dichiarato: “L’insinuazione dell’articolo secondo cui Israele costringe le aziende a violare la legge è infondata”.

“Uso accettabile”

Secondo i documenti trapelati e fonti a conoscenza delle discussioni interne, i funzionari israeliani erano anche preoccupati che l’accesso ai servizi cloud di Google o Amazon potesse essere limitato o interrotto del tutto, sia a seguito di una sentenza di un tribunale straniero, sia a seguito di una decisione unilaterale delle aziende stesse in risposta alle pressioni dei dipendenti o degli azionisti.

I funzionari erano particolarmente preoccupati che attivisti e organizzazioni per i diritti umani potessero avvalersi delle leggi di alcuni paesi europei per citare in giudizio le aziende e spingerle a interrompere i loro rapporti commerciali con Israele, soprattutto se i loro prodotti fossero stati collegati a violazioni dei diritti umani.

Il mese scorso, dopo che +972, Local Call e The Guardian hanno rivelato che Israele aveva violato i termini di servizio di Microsoft utilizzando la sua piattaforma cloud per archiviare una vasta quantità di intercettazioni telefoniche effettuate dai palestinesi, il gigante tecnologico ha revocato all’esercito israeliano l’accesso ad alcuni dei suoi prodotti.

Al contrario, i documenti trapelati affermano che il contratto Nimbus vieta specificamente a Google e Amazon di imporre sanzioni simili a Israele, anche se le politiche aziendali dovessero cambiare o se l’uso della tecnologia da parte di Israele violasse i loro termini di servizio. Secondo i documenti, ciò non solo comporterebbe un’azione legale per violazione del contratto, ma anche pesanti sanzioni finanziarie.

La disponibilità delle due aziende ad accettare queste condizioni sarebbe stata uno dei motivi per cui hanno vinto il contratto Nimbus rispetto a Microsoft, il cui rapporto con il governo e l’esercito israeliano è regolato da contratti separati. Infatti, fonti dell’intelligence hanno riferito al Guardian che Israele aveva intenzione di trasferire il suo archivio di sorveglianza dal cloud di Microsoft alla piattaforma di Amazon dopo che la prima aveva bloccato il suo accesso.

Google era apparentemente consapevole che avrebbe rinunciato in gran parte al controllo sull’uso che Israele avrebbe fatto della sua tecnologia, nonostante avesse ripetutamente affermato che i suoi prodotti sono utilizzati solo dai ministeri del governo israeliano che “accettano di rispettare i nostri termini di servizio e la nostra politica di utilizzo accettabile”.

L’Intercept ha riportato lo scorso anno che Nimbus è regolato da una serie di politiche “adeguate” concordate tra Google e Israele, piuttosto che dalla politica generale sui termini di servizio del cloud computing dell’azienda. La pubblicazione ha citato un’e-mail trapelata di un avvocato di Google che avvertiva che se l’azienda avesse vinto l’appalto, avrebbe “dovuto accettare un contratto non negoziabile a condizioni favorevoli al governo”.

Le politiche di “uso accettabile” di entrambe le aziende tecnologiche stabiliscono che le loro piattaforme cloud non devono essere utilizzate per violare i diritti legali di altri, né per intraprendere o incoraggiare attività che causino “gravi danni” alle persone. Tuttavia, una fonte vicina alla stesura del contratto ha affermato che esso chiarisce che non ci possono essere “restrizioni” sul tipo di dati memorizzati sulle piattaforme cloud di Google e Amazon.

Un’analisi dell’accordo da parte del Ministero delle Finanze israeliano afferma che il contratto Nimbus consente a Israele di “utilizzare qualsiasi servizio” a proprio piacimento, purché ciò non violi la legge israeliana, non violi il copyright o non rivenda la tecnologia delle aziende. I termini dell’accordo visionati dal Guardian affermano che Israele ha “il diritto di migrare sul cloud o generare sul cloud qualsiasi contenuto desideri”.

Un promemoria governativo diffuso diversi mesi dopo la firma dell’accordo affermava che il fatto che i fornitori di servizi cloud avessero accettato di “subordinare” i propri termini di servizio a quelli del contratto indicava che “comprendono le sensibilità del governo israeliano e sono disposti ad accettare i nostri requisiti”.