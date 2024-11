Resterò nel mio ospedale fino all’ultimo

Articolo originariamente pubblicato su +972 Magazine. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite. Foto di copertina: Il direttore dell’ospedale Kamal Adwan, Hussam Abu Safiya. (Cortesia)

L’esercito israeliano ha ucciso suo figlio e arrestato i suoi colleghi dell’ospedale Kamal Adwan, ma il direttore Hussam Abu Safiya si rifiuta di abbandonare i suoi pazienti.

Di Ruwaida Kamal Amer

Dall’inizio di ottobre, l’esercito israeliano ha condotto un attacco brutale contro il nord della Striscia di Gaza , uccidendo centinaia di palestinesi a Jabalia, Beit Lahiya e Beit Hanoun e costringendone circa 70.000 a fuggire verso Gaza City . Come parte della sua campagna di pulizia dell’area dai palestinesi, l’esercito ha assediato e bombardato i tre ospedali della regione, spingendo ciascuno di essi sull’orlo del collasso senza presentare alcuna prova sostanziale della necessità militare di questi attacchi.

L’ospedale Kamal Adwan, a Beit Lahiya, funziona a malapena dopo settimane di assalti israeliani. Alle 2 del mattino del 25 ottobre, l’esercito israeliano si è avvicinato all’ospedale – che era già stato oggetto di un raid militare nel dicembre 2023 – e ha iniziato a bombardare l’edificio e i suoi cortili. I proiettili hanno colpito il terzo piano, distruggendo le forniture mediche che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) aveva consegnato nei giorni precedenti e danneggiando l’unità di dialisi dell’ospedale. L’attacco ha anche interrotto il generatore di ossigeno medico dell’ospedale, causando la morte di due neonati nel reparto di terapia intensiva.

Poche ore dopo, le truppe israeliane hanno preso d’assalto l’ospedale, ordinando a tutti i pazienti e ai palestinesi sfollati che cercavano rifugio lì di radunarsi nel cortile centrale. Centinaia di persone sono state arrestate o detenute e sottoposte a interrogatorio, tra cui quasi tutto il personale dell’ospedale.

Il dottor Hussam Abu Safiya, pediatra e direttore dell’ospedale, si è rifiutato di evacuare Kamal Adwan nonostante le minacce di Israele. È stato brevemente detenuto durante il raid, prima di tornare a curare i suoi pazienti malati e feriti. Mentre lo faceva, un drone israeliano ha ucciso suo figlio Ibrahim, di 15 anni, che si era rifugiato in ospedale con il resto della sua famiglia. In un video di quel giorno, il 26 ottobre, si vede Abu Safiya guidare le preghiere funebri per il figlio nel cortile dell’ospedale, soffocando le lacrime.

Le truppe israeliane si sono ritirate dall’ospedale il 28 ottobre e da allora decine di vittime dei continui attacchi israeliani al nord hanno invaso le sale d’attesa e i corridoi. L’ospedale ospita attualmente più di 120 pazienti, ma Abu Safiya è uno dei soli due medici e una manciata di infermieri rimasti ad occuparsi di loro.

E gli attacchi continuano: il 31 ottobre, le forze israeliane hanno colpito nuovamente l’ospedale , distruggendo un’altra recente consegna di forniture dell’OMS. Durante la visita di una delegazione dell’OMS all’ospedale, domenica scorsa, 3 novembre, nel tentativo di evacuare alcuni pazienti, l’artiglieria israeliana ha preso di mira il reparto pediatrico , ferendo una ragazzina di 13 anni e diverse altre persone. Il 4 e il 5 novembre , l’ospedale è stato colpito ancora una volta, ferendo il personale e i pazienti e danneggiando i serbatoi dell’acqua.

+972 ha parlato con Abu Safiya, che si trova ancora all’interno dell’ospedale, il 31 ottobre. L’intervista è stata modificata per ragioni di lunghezza e chiarezza.

Può descrivere cosa sta accadendo ora al Kamal Adwan e il pericolo che lei, i suoi colleghi e i suoi pazienti dovete affrontare?

Dall’inizio della guerra, abbiamo sofferto molto per la carenza di forniture mediche, personale e altre attrezzature. Abbiamo fatto appello alle organizzazioni sanitarie internazionali per salvare l’ospedale, ma purtroppo siamo stati sottoposti a un intenso assedio e a bombardamenti diretti per quasi un mese. Poco fa è stato preso di mira il terzo piano dell’ospedale. Non so se sia stato un bombardamento di artiglieria o un attacco aereo, ma la sala operatoria e i magazzini dei medicinali sono stati incendiati ed è stato difficile spegnerli.

I bombardamenti su Beit Lahiya, Beit Hanoun e Jabalia non si fermano e sono molti i feriti che arrivano in ospedale, portati a spalla o su carri trainati da animali . Le ambulanze sono completamente fuori servizio dopo che l’esercito israeliano le ha ripetutamente prese di mira. Poiché il numero di feriti [che arrivano all’ospedale] è così alto, siamo costretti a scegliere tra loro per curare i casi più gravi. Non avrei mai immaginato di vivere momenti così tragici all’interno dell’ospedale.

Cosa è successo a lei e al personale medico quando Israele ha fatto irruzione nell’ospedale il 25 ottobre?

L’esercito israeliano non sa cosa vuole. Mi hanno trattenuto per alcune ore e mi hanno interrogato sulla presenza di combattenti all’interno dell’ospedale, chiedendomi di evacuare completamente l’ospedale, ma io mi sono rifiutato e ho assicurato che all’interno dell’ospedale c’erano solo pazienti. Ma 57 membri del personale medico dell’ospedale sono stati arrestati e non sappiamo ancora nulla di loro [alcuni sono stati rilasciati in seguito a questa conversazione, ma la maggior parte rimane in detenzione israeliana]. Quindi soffriamo di una grave carenza di medici, soprattutto di chirurghi. Al momento abbiamo solo pediatri: è una sfida enorme lavorare in queste circostanze.

Mi sono rifiutato di lasciare l’ospedale e di sacrificare i miei pazienti, così l’esercito mi ha punito uccidendo mio figlio. L’ho visto morire al cancello d’ingresso: è stato un grande shock. Gli ho trovato una tomba vicino a uno dei muri dell’ospedale, in modo che potesse starmi vicino.

L’esercito ha giustificato i suoi attacchi sostenendo, senza prove sostanziali, che i combattenti di Hamas operano dall’interno dell’ospedale o nei tunnel sotto di esso. Qual è la sua risposta a queste accuse?

Non ci sono combattenti [attivi] a Kamal Adwan. Inoltre, questo è un ospedale che riceve pazienti da ogni dove: non ci mettiamo davanti al cancello dell’ospedale e chiediamo a ogni ferito o malato la sua affiliazione politica. Questo è assolutamente irragionevole. Il compito dell’ospedale è quello di fornire servizi medici a tutti i pazienti che hanno bisogno di cure.

Abbiamo vissuto molte guerre, ma non abbiamo mai sperimentato nulla di simile: una guerra che ha superato tutte le linee rosse, in cui non si vede alcuna capacità delle istituzioni umanitarie, giudiziarie o sanitarie internazionali di intervenire per fermarla. Tutto è stato permesso per uccidere e distruggere, e quello che ha vissuto il sistema sanitario di Gaza non ha precedenti.

Può descrivere i danni subiti dall’ospedale a causa dei ripetuti bombardamenti?

L’ospedale è stato e rimane gravemente danneggiato a causa degli attacchi dell’esercito. La maggior parte dei reparti dell’ospedale è distrutta, compresa la sala operatoria al terzo piano. I bombardamenti intorno all’ospedale non si fermano, né di giorno né di notte.

Siamo molto preoccupati per i continui attacchi all’ospedale, che consideriamo un tentativo deliberato di metterlo fuori servizio. Mi appello ancora una volta al mondo per salvare l’ospedale e liberare i medici dalla detenzione. Siamo un’istituzione sanitaria che serve i pazienti, le cui condizioni continuano a peggiorare a causa della mancanza di medicinali. Abbiamo bisogno dei nostri medici per curare i feriti, ma l’esercito non accetta di rilasciarli.

Stiamo facendo il possibile e non ci fermeremo mai. Non mi tirerò indietro nel portare il mio messaggio umanitario: la mia professione è il mio dovere e devo continuare a farlo. Resterò all’interno dell’ospedale fino all’ultimo momento”.

+972 ha chiesto un commento al portavoce dell’IDF in merito all’attacco dell’esercito all’ospedale Kamal Adwan, alla detenzione di Abu Safiya, all’uccisione di suo figlio e alle accuse di attività di Hamas. La loro risposta sarà inclusa qui se e quando sarà ricevuta.

* Ruwaida Kamal Amer è una giornalista freelance di Khan Younis.