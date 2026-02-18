«La lanterna qui non è solo una decorazione, ma un messaggio che possiamo creare gioia anche da cose che erano associate al bisogno», ha dichiarato Reihan Sharab ad Anadolu. Una donna palestinese nel sud di Gaza sta trasformando scatole di aiuti umanitari scartate in colorate lanterne di Ramadan, cercando di ristabilire un senso di tradizione e di gioia dopo due anni di guerra.

Reihan Sharab, 32 anni, trasforma il cartone avanzato dei pacchi di aiuti vuoti o danneggiati in lanterne luminose nei vicoli stretti di un campo per sfollati nella zona di Al-Mawasi, a ovest di Khan Younis.

Seduta fuori dalla sua tenda, Sharab taglia i cartoni in piccoli pezzi per formare le strutture delle lanterne, poi le riveste con tessuti dai motivi geometrici tradizionali e dai colori vivaci.

«La lanterna qui non è solo una decorazione, ma un messaggio che possiamo creare gioia anche da cose che erano associate al bisogno», ha detto ad Anadolu.

Negli ultimi due anni, il Ramadan, il mese più sacro del calendario islamico, è trascorso in modo pesante per i palestinesi di Gaza, che hanno sopportato una guerra israeliana durata due anni, accompagnata da una grave carestia, con pochi dei consueti riti o preparativi. Il mese sacro inizierà più tardi questa settimana.

Le lanterne colorate e illuminate hanno da tempo segnato l’arrivo del Ramadan a Gaza, dove le famiglie un tempo le acquistavano per rallegrare i bambini e incoraggiarli a digiunare. Negozi e strade venivano tradizionalmente decorati con grandi lanterne di stoffa per tutto il mese sacro.

Secondo i dati della Banca Mondiale, la guerra israeliana ha spinto tutti gli abitanti di Gaza nella povertà, con la maggior parte che dipende dagli aiuti umanitari il cui ingresso nel territorio è strettamente limitato da Israele.

Quasi ogni casa o tenda a Gaza contiene ormai scatole di cartone arrivate piene di cibo e forniture di soccorso.

Materiali semplici

Utilizzando strumenti limitati, Sharab realizza lanterne che appaiono luminose e festive nonostante i materiali di base.

Ha spiegato che i palestinesi hanno ricevuto originariamente i pacchi di aiuti per soddisfare i bisogni quotidiani, ma lei ha deciso di trasformarli in «qualcosa che pianti gioia nel cuore dei bambini».

«Cerco di ripristinare i rituali del Ramadan nelle case palestinesi dopo che sono stati assenti per due anni a causa della guerra», ha detto.

Le sue opzioni erano limitate a causa dell’impatto della guerra. Ha aggiunto che usare i materiali disponibili riflette la capacità di «adattarsi e trasformare le risorse più semplici in qualcosa di bello».

Sharab ha iniziato a realizzare lanterne circa cinque anni fa, creando la prima per suo figlio.

«All’inizio usavo il cartone, poi l’anno successivo ho introdotto il legno. Durante la guerra ci siamo fermati a causa dello sfollamento e della perdita della nostra casa, ma oggi sono tornata a farle», ha raccontato.

Sebbene non avesse pianificato di riprendere questa stagione a causa dell’aumento dei costi delle materie prime, ha utilizzato i cartoni disponibili per produrre lanterne per bambini, negozi, moschee e per il campo.

Dall’inizio della guerra, i palestinesi hanno anche usato ritagli di cartone per accendere fuochi in sostituzione del gas da cucina, in gran parte indisponibile per due anni. In seguito Israele ha consentito l’ingresso di quantità limitate di gas in base a un accordo di cessate il fuoco.

Sharab ha detto di aver esitato tra usare i cartoni per conservare il cibo o per decorazione, ma alla fine è riuscita a utilizzarli per entrambi gli scopi.

Gioia per i bambini

I bambini sono particolarmente affezionati alle lanterne, ha spiegato.

«Con ogni nuova lanterna, i volti dei bambini si illuminano. Le toccano con cura e poi le sventolano con orgoglio davanti ai loro amici. Queste lanterne rendono felici loro prima ancora degli adulti», ha detto.

Sharab distribuisce alcune lanterne di diverse dimensioni e colori per decorare il campo in vista del Ramadan.

«Dobbiamo celebrare l’arrivo del Ramadan nonostante viviamo nelle tende e in condizioni difficili. Queste lanterne portano gioia nel luogo e fanno sentire felici i bambini», ha affermato.

I palestinesi sono abituati ad accogliere il Ramadan «con gioia» e «vogliono continuare a farlo indipendentemente dalle circostanze», ha aggiunto.

Fonte di reddito

Attraverso questo piccolo progetto, Sharab cerca di generare un reddito per sostenere i suoi due figli in mezzo a dure condizioni di vita ed economiche.

Da oltre due anni, centinaia di migliaia di sfollati a Gaza affrontano gravi difficoltà dopo che le loro case sono state distrutte, costringendoli ad abbandonare i loro quartieri e privandoli di qualsiasi fonte di reddito.

Nonostante le carenze e l’aumento dei costi operativi, molti palestinesi continuano a lavorare e insistono nel far rivivere le tradizioni del Ramadan nelle loro comunità devastate.

Sebbene i combattimenti principali siano diminuiti, le condizioni umanitarie a Gaza non sono migliorate in modo significativo, con funzionari palestinesi che accusano Israele di non aver rispettato i propri obblighi previsti dall’accordo di cessate il fuoco, tra cui la riapertura dei valichi e l’autorizzazione all’ingresso delle quantità concordate di cibo, forniture mediche e materiali per i rifugi.

Dall’entrata in vigore dell’accordo, il 10 ottobre, le forze israeliane avrebbero commesso centinaia di violazioni attraverso bombardamenti e colpi d’arma da fuoco, causando la morte di 601 palestinesi e il ferimento di 1.607 persone, secondo il Ministero della Salute di Gaza.

Gli Stati Uniti hanno annunciato a metà gennaio l’avvio della seconda fase dell’accordo, che include un ulteriore ritiro israeliano da Gaza, l’avvio degli sforzi di ricostruzione e il disarmo di Hamas e di altre fazioni palestinesi.

La guerra iniziata l’8 ottobre 2023 e durata due anni ha causato la morte di oltre 72.000 palestinesi e il ferimento di più di 171.000 persone, secondo le autorità sanitarie palestinesi. Il conflitto ha inoltre distrutto circa il 90% delle infrastrutture civili di Gaza, con le Nazioni Unite che stimano i costi della ricostruzione intorno ai 70 miliardi di dollari.

Testo di