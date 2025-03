Articolo pubblicato originariamente su The Guardian. Traduzione a cura di Assopace

Di Lorenzo Tondo

Hamdan Ballal è stato aggredito da coloni armati in Cisgiordania prima di essere consegnato ai militari israeliani, dicono i testimoni.

Un regista palestinese del documentario premio Oscar No Other Land è stato arrestato dall’esercito israeliano dopo che dei coloni mascherati avevano attaccato la sua casa.

Secondo cinque attivisti ebrei americani che hanno assistito all’attacco, Hamdan Ballal, uno dei quattro registi del film che documenta la distruzione dei villaggi in Cisgiordania, è stato circondato e attaccato da un gruppo di circa 15 coloni armati a Susya, nella zona di Masafer Yatta, a sud di Hebron.

“Hanno iniziato a lanciare pietre verso i Palestinesi e hanno distrutto un serbatoio d’acqua vicino alla casa di Hamdan”, ha detto Joseph, uno degli attivisti del Center for Jewish Nonviolence (Centro per la Nonviolenza Ebraica), che ha chiesto di non usare il suo nome completo per motivi di sicurezza.

I testimoni hanno detto che un gruppo di soldati è arrivato sulla scena insieme ad altri coloni vestiti in uniforme militare, che hanno inseguito Hamdan fino alla sua casa e lo hanno consegnato ai militari.

”I coloni hanno distrutto la sua auto con delle pietre e hanno tagliato uno degli pneumatici”, ha detto al Guardian un altro testimone, Raviv. ”Tutti i finestrini e i parabrezza sono stati rotti”.

Ballal è stato ferito dai coloni e prelevato dall’esercito israeliano.

I membri del gruppo di attivisti hanno filmato l’attacco, poi sono entrati in casa e hanno visto del sangue sul pavimento, che un membro della famiglia ha detto essere stato versato quando Hamdan è stato colpito alla testa.

Il regista e un altro uomo – identificato solo come Nasser – sono stati arrestati. Non è stato chiarito il motivo, e l’esercito israeliano non ha ancora commentato l’incidente.

Questa non è la prima volta che i registi e i membri della troupe di No Other Land vengono attaccati dai coloni.

Lo scorso febbraio, anche un altro regista palestinese del documentario, Basel Adra, è stato circondato e attaccato da coloni israeliani mascherati.

Lunedì, Adra ha scritto su X che “coloni armati e mascherati” stavano “conducendo un attacco terroristico a Masafer Yatta” mentre scriveva.

“Decine di coloni sono arrivati a casa del mio amico Naser a Susya, lanciando pietre contro la sua casa, distruggendo il suo veicolo e tagliando [le gomme del veicolo con dei coltelli”, ha aggiunto.

“Abbiamo rischiato la nostra vita per filmare”, ha detto, notando che “i soldati ci ordinano di rimanere all’interno delle nostre case nel villaggio, mentre coloro che attaccano e avrebbero potuto massacrare i residenti nelle loro case vagano liberamente, mascherati, per il villaggio”.

Il Ministro della Cultura di Israele ha definito la vittoria dell’Oscar per il documentario congiunto palestinese-israeliano “un momento triste per il mondo del cinema”.