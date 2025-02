Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Foto di copertina: Un paziente all’Ospedale Europeo vicino a Khan Younis dopo che l’esercito israeliano ha ordinato l’evacuazione della struttura, nel sud della Striscia di Gaza, il 2 luglio 2024. (Abed Rahim Khatib/Flash90)

Ai medici volontari è stato negato l’ingresso e le forniture mediche dopo la presa di Rafah da parte di Israele, e descrivono una politica volta a impedire il loro lavoro salvavita.

Di Patricia Martinez Sastre

Nel tentativo di salvare le vite dei bambini palestinesi ricoverati negli ospedali di Gaza, il dottor Ayaz Pathan ha fatto qualcosa che non avrebbe mai pensato di fare: lasciare che altri bambini, di età compresa tra gli 8 e i 14 anni, come i suoi, morissero. “Non avevamo un letto per loro”, ha raccontato del periodo trascorso all’ospedale Nasser di Khan Younis, il più grande nel sud di Gaza. “Erano sul pavimento e li abbiamo tirati di lato mentre respiravano ancora e il loro cuore batteva ancora, sapendo che con quel tipo di ferite difficilmente sarebbero sopravvissuti. Sarebbero sopravvissuti a Gerusalemme? Assolutamente sì. Negli Stati Uniti? Sicuramente”.

Pathan, un medico di pronto soccorso del North Carolina, ha fatto il volontario a Gaza dalla fine di luglio alla metà di agosto 2024 come parte delle cosiddette Squadre mediche di emergenza (EMT) – gruppi di professionisti medici stranieri, tra cui chirurghi, medici di emergenza, infermieri e anestesisti, che si dispiegano durante le crisi umanitarie per fornire assistenza quando il sistema sanitario locale è sovraccarico. A Gaza, dove il sistema sanitario è quasi al collasso dopo che l’esercito israeliano ha sistematicamente preso di mira le strutture e gli operatori sanitari, queste missioni mediche straniere sono diventate particolarmente importanti.

L’esperienza di Pathan è tutt’altro che unica. Nelle testimonianze raccolte da +972, sei medici specialisti che hanno lavorato a Gaza e otto funzionari delle Nazioni Unite e delle ONG che negoziano con il Coordinatore delle Attività Governative nei Territori (COGAT) – l’organismo militare israeliano che supervisiona le politiche di aiuto umanitario nei Territori Palestinesi Occupati – hanno descritto un sistema di risposta alle emergenze del tutto impreparato a gestire le condizioni catastrofiche sul campo.

Per mesi prima del cessate il fuoco, Israele ha imposto severe restrizioni all’ingresso di medici stranieri e di carichi umanitari e commerciali a Gaza, attaccando al contempo le forze di polizia palestinesi che sorvegliavano i convogli di aiuti, consentendo ai gruppi armati di saccheggiare le forniture. Nelle quattro settimane precedenti l’11 gennaio, sono entrati nell’enclave meno di 2.000 camion, ovvero circa 70 al giorno; un’analisi di Oxfam ha stabilito che solo per garantire l’apporto calorico minimo a tutti gli abitanti della Striscia sono necessari 221 camion di cibo al giorno. Di quelli entrati, solo 13 trasportavano forniture mediche.

Da quando il cessate il fuoco è entrato in vigore il 19 gennaio, il numero di camion di aiuti che entrano a Gaza è aumentato sostanzialmente. Tuttavia, il numero limitato di medici autorizzati ad entrare, spesso con scarse o nulle forniture mediche, rende l’assistenza sanitaria specializzata largamente non disponibile nell’enclave. Nel frattempo, il valico di Rafah con l’Egitto rimane chiuso e le evacuazioni mediche all’estero – critiche per oltre 12.000 persone secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità – rimangono estremamente rare.

Sanno che siamo qui per aiutare, quindi perché non ci lasciano entrare?

Tutti i medici che hanno parlato con +972 hanno indicato il 7 maggio 2024 – il giorno in cui Israele ha preso il pieno controllo del valico di Rafah – come il momento in cui le cose sono cambiate. Prima di quella data, non c’era praticamente alcun limite al numero di operatori sanitari che entravano a Gaza attraverso Rafah, né alle forniture che potevano trasportare. I medici stranieri che lavoravano nella Striscia hanno detto che potevano portare “beni di prima necessità” come latte artificiale e grandi quantità di alimenti secchi da distribuire, oltre a piccole attrezzature mediche, tra cui ecografie a farfalla, teli chirurgici, guanti e bende.

La dottoressa Tammy Abughnaim, un medico americano che è entrato per la prima volta a Gaza nel marzo 2024, ha ricordato come lei e sette suoi colleghi siano riusciti a portare con sé un totale di 42 borse piene di attrezzature e forniture. Le autorità egiziane hanno ispezionato le loro valigie all’aeroporto e di nuovo alla frontiera e hanno confiscato solo pochi articoli, come forti farmaci per il controllo del dolore come la morfina o la ketamina.

Dal 7 maggio, tuttavia, la stragrande maggioranza delle missioni mediche straniere che cercano di accedere a Gaza sono state costrette a entrare attraverso il valico israeliano di Kerem Shalom, dove sono state sottoposte a ispezioni molto più severe e dove è stato impedito loro di portare praticamente qualsiasi materiale o strumento medico.

“Gli operatori umanitari di tutto il mondo stanno cercando di venire ad aiutare. Ma è stato limitato a circa 20 [operatori individuali] in veicoli blindati che entrano [settimanalmente] il martedì o il giovedì”, ha detto il dottor Nabeel Rana, un chirurgo vascolare americano che ha fatto volontariato a Gaza nel luglio e nell’ottobre 2024. “E di questi, solo circa sette o otto sono [riservati] al personale medico”, ha aggiunto, definendolo un ‘cambiamento drammatico’ rispetto al processo precedente al 7 maggio.

I medici che sono entrati a Gaza attraverso Kerem Shalom sono stati avvisati dalle Nazioni Unite, seguendo la politica del COGAT, di viaggiare con una sola valigia e un bagaglio a mano, e hanno il divieto di portare con sé qualsiasi cosa che non sia per uso personale, comprese le attrezzature mediche. Qualsiasi oggetto segnalato – più dei 2.000 dollari in contanti consentiti, troppe saponette, persino computer portatili – verrebbe confiscato e comporterebbe direttamente ritardi nei convogli o il rifiuto dell’ingresso ai medici.

“Sanno che siamo qui per aiutare, quindi [perché non] farci entrare con i rifornimenti?”. Pathan ha detto a +972. “Se porto 10 ultrasuoni, li sottopongo a cinque radiografie e mi assicuro che siano solo ultrasuoni. Ma alla fine non c’è nessuna conoscenza scientifica per trasformare un’ecografia in una bomba, no?”.

Secondo le fonti, queste restrizioni hanno ridotto i medici a praticare “il controllo dei danni piuttosto che la medicina”, costringendoli spesso a prendere decisioni impossibili su quali pazienti cercare di salvare e quali lasciare morire – il più delle volte donne e bambini.

I medici stranieri che lavorano a Gaza e che hanno parlato con +972 hanno riferito di aver dovuto riutilizzare tubi di ventilazione non sterilizzati sui pazienti, di aver legato gli arti con grandi elastici al posto dei lacci emostatici e di aver rimosso bambini “con numerose funzioni vitali” dai pochi ventilatori disponibili per dare la priorità ad altri con maggiori possibilità di sopravvivenza.

“Non c’è sapone [a Gaza]. Usano acqua salata iodata per lavarsi le mani e per sterilizzare le attrezzature”, ha raccontato Abughnaim a +972. La seconda volta che è entrata a Gaza, alla fine di luglio, lei e i suoi colleghi hanno dovuto essere molto più creativi. “Non si può portare una grande quantità di sapone senza che questo sia sospetto, quindi ho portato dei foglietti di sapone solubile con cui potevamo fare delle bottiglie una volta arrivati”. Ha anche rivelato di aver nascosto le medicine non confezionate nella sua borsa per farla sembrare sua, rendendo più facile l’introduzione di forniture innocue come cesoie per traumi e bracciali per la pressione sanguigna.

In risposta all’inchiesta di +972, un portavoce del COGAT ha dichiarato che Israele “non limita il numero di squadre umanitarie che possono attraversare la Striscia di Gaza per conto della comunità internazionale, fatti salvi gli accordi tecnici necessari per ragioni di sicurezza”, e che il valico di Kerem Shalom è stato specificamente designato per questo scopo. Hanno anche osservato che “deve essere presentata una richiesta formale” per le squadre mediche volontarie per portare attrezzature a Gaza, un processo necessario perché “le organizzazioni terroristiche nella Striscia di Gaza spesso sfruttano le attrezzature civili e le infrastrutture umanitarie per attività terroristiche”.

Un gioco del gatto e del topo

Le limitazioni imposte ai paramedici che entrano a Gaza sarebbero meno pericolose se “l’altra parte della stessa equazione” funzionasse, hanno detto due fonti a +972, riferendosi all’ingresso e alla distribuzione sicura di aiuti e attrezzature mediche attraverso i convogli di aiuti umanitari. Ma Israele, hanno detto le fonti, ha ripetutamente ostacolato anche questa forma di fornitura di aiuti, in particolare nel nord di Gaza, dove negli ultimi quattro mesi non è stato praticamente permesso l’ingresso di aiuti umanitari.

“Dal 7 maggio, tutte le operazioni umanitarie a Gaza [si basano] su questo convoglio delle Nazioni Unite che viene effettuato due volte alla settimana, trasportando ogni volta un massimo di otto membri del personale medico”, ha dichiarato a +972 una fonte delle Nazioni Unite, che ha parlato a condizione di anonimato per paura di perdere il controllo. “Inoltre, non abbiamo abbastanza persone all’interno di Gaza per utilizzare gli internazionali come autisti [come richiesto dal COGAT]”, ha aggiunto, stimando che il numero totale di personale straniero in qualsiasi momento sia compreso tra 69 e 83.

Questo funzionario, come altri intervistati da +972, ha descritto l’organizzazione come “fatta apposta per non facilitare le attività umanitarie” a Gaza, e “molto più burocratica che orientata alla soluzione”. A titolo di esempio, ha ricordato che le Nazioni Unite hanno ottenuto l’approvazione israeliana “preliminare” per l’ingresso di due nuovi veicoli blindati per la distribuzione di aiuti umanitari solo alla fine di dicembre, dopo che questi erano rimasti fermi al valico di frontiera per quattro mesi.

“Tutte le attrezzature e le forniture sono davvero difficili da introdurre”, ha osservato il funzionario delle Nazioni Unite. In base alla politica del “doppio uso” [in cui Israele limita gli articoli sulla base dell’affermazione che potrebbero essere usati anche per attività terroristiche] tutto può essere giustificato. I ventilatori vengono ritardati, i concentratori di ossigeno vengono ritardati. Da un punto di vista medico-umanitario, non ha senso. Ma non siamo noi ad avere le armi in mano”.

Un operatore di MedGlobal, un’organizzazione umanitaria senza scopo di lucro che fornisce programmi sanitari e di risposta alle emergenze a Gaza, che ha parlato con +972 in forma anonima per paura di ritorsioni israeliane, ha descritto la procedura per ottenere l’autorizzazione del COGAT anche per gli strumenti salvavita come “un gioco al gatto e al topo”. Ha spiegato che gli articoli inizialmente rifiutati potrebbero essere approvati settimane dopo se le agenzie delle Nazioni Unite o il governo degli Stati Uniti fanno pressione su Israele.

“Questo ci ha fatto sentire ancora una volta come un gioco di potere e di influenza”, ha detto. “Quali sono i problemi di sicurezza se i pali delle tende sono stati vietati per i primi sei mesi, ma poi sono stati ammessi? Oppure, poco tempo fa, i generatori erano autorizzati solo fino a 32 kilowatt e ora sono stati aumentati fino a 40 kilowatt”, ha osservato. “Quando c’è una pressione dall’alto, [per esempio] dagli Stati Uniti, all’improvviso i problemi di sicurezza sembrano meno reali. Questo ci dà l’impressione che stiano solo cercando di darci il minimo indispensabile, invece di essere un mediatore onesto che vuole facilitare l’ingresso degli aiuti”.

Ma anche la pressione degli Stati Uniti può arrivare solo fino a un certo punto. Il 13 ottobre, i Segretari di Stato e della Difesa degli Stati Uniti hanno lanciato un ultimatum congiunto di 30 giorni al governo israeliano, chiedendogli di “far entrare tutte le forme di assistenza umanitaria” nella Striscia di Gaza e di “porre fine all’isolamento della parte settentrionale di Gaza”, avvertendo che il mancato rispetto potrebbe mettere a rischio gli aiuti militari.

Esattamente un mese dopo, dopo che Israele non ha soddisfatto entrambe le richieste, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz e il ministro degli Affari strategici Ron Dermer hanno risposto ai segretari statunitensi, informandoli che il numero di camion di aiuti che sono entrati a Gaza in settembre e ottobre era, in effetti, diminuito. Hanno attribuito questo fatto “in gran parte a ragioni operative e a specifici avvertimenti di intelligence su attacchi che venivano pianificati ai valichi e che utilizzavano il sistema di consegna degli aiuti umanitari”, senza suffragare tali affermazioni con alcuna prova.

Nella lettera, Israele ha anche fatto notare che 30 articoli sono stati rimossi dalla lista ristretta di articoli “a doppio uso” in vista dell’inverno. Questi articoli – autorizzati all’ingresso solo a partire dal 13 novembre – includevano beni di prima necessità come grandi tende, piattaforme di elevazione per tende, servizi igienici portatili, sacchi a pelo, scaldamani e sistemi di stoccaggio dell’acqua piovana. Per la prima volta sono stati ammessi anche gli indumenti protettivi personali, ma le fonti hanno riferito a +972 che gli operatori umanitari sono tenuti a portarli con sé quando lasciano Gaza.

Secondo il dipendente di MedGlobal, COGAT non fornisce linee guida chiare per il suo processo di ispezione. Gli articoli di grandi dimensioni sottoposti a pre-autorizzazione possono rimanere in sospeso per settimane o mesi, se mai vengono approvati, e la maggior parte delle attrezzature salvavita, come ventilatori o concentratori di ossigeno, sono state rifiutate negli ultimi sei mesi.

L’aspetto più difficile della consegna degli aiuti a Gaza, secondo diverse fonti, è il coordinamento dell’ingresso dopo che Israele ha concesso l’approvazione per la maggior parte degli articoli. Le organizzazioni umanitarie sono tenute a fornire al COGAT dettagli esaustivi sul carico, tra cui informazioni sull’autista, la targa del veicolo, l’origine degli articoli, la fonte di finanziamento e la destinazione finale della consegna. Tuttavia, anche quando tutti questi requisiti sono meticolosamente rispettati, le autorità israeliane negano abitualmente le spedizioni senza alcuna spiegazione chiara.

“Il COGAT si comporta come un appassionato di gaslighting. Rifiutano l’ingresso delle forniture e ti dicono che è colpa tua, che c’è stato un errore nel modulo o che non hai coordinato l’ingresso con l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Ci sono un milione di ragioni per cui un camion non entra”, ha spiegato l’operatore di MedGlobal. All’inizio di settembre, dopo quattro o cinque tentativi, l’ONG è riuscita a portare a Gaza 25 concentratori di ossigeno, ma da allora non è riuscita a replicare il successo.

Il portavoce del COGAT ha dichiarato a +972 che Israele “mantiene una comunicazione costante con i rappresentanti della comunità internazionale e con le autorità locali che segnalano le esigenze mediche dal campo” e lavora per rispondere a tali esigenze, sia che “si tratti dell’ingresso di attrezzature o del coordinamento di attività umanitarie”. Hanno affermato che dall’inizio della guerra “sono entrate decine di migliaia di tonnellate di forniture mediche, tra cui farmaci per i malati di cancro, penne di insulina, agenti anestetici, macchine per i raggi X, scanner per la TAC e generatori di ossigeno per gli ospedali”.

Discriminazione nei confronti dei medici palestinesi

Tutti i medici che hanno parlato con +972 hanno descritto un senso di incertezza opprimente prima delle loro missioni. Il permesso di entrare a Gaza – o di uscirne dopo aver completato le missioni – veniva spesso confermato solo poche ore prima della partenza programmata dei loro convogli medici. In molti casi, il COGAT ritardava arbitrariamente le date di ingresso e di uscita per settimane senza alcuna spiegazione, compromettendo gli interventi chirurgici programmati nei loro Paesi d’origine.

La maggior parte dei medici intervistati ha anche affermato che le autorità israeliane negano sistematicamente l’ingresso a Gaza ai medici di origine palestinese, anche se in possesso della cittadinanza americana, canadese o britannica. Alcuni operatori delle ONG hanno notato che anche ai medici che non hanno un legame diretto con la Palestina, ma che provengono da Paesi a maggioranza musulmana, come l’Egitto o il Kuwait, è stato impedito l’ingresso dal COGAT senza alcuna spiegazione.

“Non sono palestinese e non ho famiglia lì, ma sento che sono uguali a noi, quindi perché non dovrei andare se ho le capacità per aiutarli?”, ha detto a +972 una fonte che ha voluto rimanere anonima. Dopo aver tentato di tornare a Gaza per la terza volta a gennaio, sono stati nuovamente respinti dalle autorità israeliane senza alcuna spiegazione.

Lo scorso luglio, un reportage della CNN ha rivelato che l’OMS stava consigliando ai gruppi di soccorso di non portare a Gaza professionisti medici con doppia cittadinanza o con un passato palestinese – anche se solo attraverso un genitore o un nonno – perché stavano avendo “problemi con i permessi”, cosa che l’organizzazione ha descritto come la nuova politica di Israele, secondo memo interni. In risposta alla domanda di +972 su questa politica discriminatoria, il portavoce del COGAT ha rifiutato di commentare.

Questa aperta dimostrazione di discriminazione razziale è stata riferita in prima persona anche da operatori sanitari americani e da medici britannici e canadesi, tutti volontari negli ospedali di Gaza. “Incredibilmente, Israele continua a impedire agli operatori sanitari di origine palestinese di lavorare a Gaza, anche ai cittadini americani. Questo si fa beffe dell’ideale americano secondo cui “tutti gli uomini sono creati uguali” e degrada sia i nostri ideali nazionali che la nostra professione”, hanno scritto i volontari americani in ottobre al presidente Joe Biden e alla vicepresidente Kamala Harris. “Il nostro lavoro è salvavita. I nostri colleghi palestinesi che prestano assistenza sanitaria a Gaza hanno un disperato bisogno di soccorso e protezione, e meritano entrambi”.

Due funzionari del Medical Aid for Palestinians (MAP), un ente di beneficenza con sede nel Regno Unito a cui è stato negato l’ingresso a Gaza a diversi suoi volontari, hanno dichiarato a +972 che il divieto di accesso ai lavoratori di origine palestinese è più un segreto aperto che un divieto esplicito. “Il modulo che dobbiamo inviare al COGAT chiede il nome del padre e del nonno, [e] loro chiedono specificamente di eventuali origini palestinesi. Quindi non è detto che sia vietato, ma non sono sicuro che se [dici di avere origini palestinesi] puoi entrare a Gaza”.

La dottoressa Ana Jeelani, chirurgo ortopedico pediatrico e volontaria MAP del Regno Unito, è entrata a Gaza nel marzo 2024 con un team di volontari composto da un anestesista britannico-indiano, quattro giordani e un kuwaitiano. Tutti loro sono entrati senza problemi, ha detto, insieme a 54 valigie piene di attrezzature mediche e cibo. Ma lo scorso luglio, quando un gruppo di cinque persone ha cercato di entrare per fornire cure all’ospedale Nasser nel sud di Gaza, Israele ha respinto due di loro.

“Sono arrivati in Giordania e non hanno ottenuto l’autorizzazione, anche dopo due settimane di attesa. Il COGAT non ha fornito alcuna ragione per cui è stato negato loro l’ingresso, e [hanno] potuto portare con sé solo una valigia e gli effetti personali”, ha detto la donna. “È una cosa nefasta. Fino alla sera prima non sai se hai ottenuto l’autorizzazione. Il COGAT ti trattiene fino all’ultimo minuto e può rifiutare l’autorizzazione per qualsiasi motivo”.

Una delle persone respinte è stata la collega britannico-indiana della dottoressa Jeelani, una donna musulmana, che ha aspettato ad Amman per due settimane solo per scoprire che il suo nome continuava a essere indicato come “in attesa” dal COGAT. Parlando in forma anonima, ha osservato che la politica israeliana è così imprevedibile che anche quando le organizzazioni umanitarie selezionano con cura le persone che ritengono possano entrare, “è quasi un azzardo”. Alcuni dei medici intervistati da +972 hanno suggerito che le persone che erano state precedentemente autorizzate a entrare a Gaza, ma che poi sono state lasciate nel limbo, potrebbero essere state prese di mira come ritorsione per aver parlato di ciò di cui erano stati testimoni. Questa affermazione non ha potuto essere verificata in modo indipendente.

Le restrizioni imposte ai medici stranieri, che altrimenti rappresenterebbero un barlume di speranza per i gazesi, sono l’ennesimo colpo inferto a un sistema sanitario che ha visto l’uccisione di oltre 1.000 professionisti, la distruzione della maggior parte degli ospedali e l’arresto arbitrario di molti dipendenti.