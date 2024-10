Articolo pubblicato originariamente sul Jerusalem Post

Foto di copertina: Passeggeri all’aeroporto internazionale Ben Gurion vicino a Tel Aviv il 9 giugno 2024 (credits: ARIE LIEB ABRAMS/FLASH90)

Israele si trova ad affrontare un’emigrazione record, con 40.600 partenze quest’anno, numeri che il Paese non ha mai visto prima.

Gli israeliani emigrano all’estero con numeri mai visti prima, portando con sé denaro, istruzione e competenze professionali. I numeri di questo movimento indicano un danno a lungo termine per Israele, anche lontano dalle zone di conflitto del Nord e del Sud.

Nei primi sette mesi di quest’anno, 40.600 persone hanno lasciato il Paese, una media di 2.200 persone in più al mese rispetto al 2023.

L’Ufficio centrale di statistica ha aggiornato il suo metodo di calcolo delle partenze e dei ritorni a lungo termine degli israeliani, adottando gli standard internazionali per la misurazione dell’emigrazione e sviluppando un nuovo metodo statistico all’interno della sua divisione Demografia e censimento.

Rispetto al 2023

I dati raccontano una storia cruda: Nel 2023, 55.400 persone sono emigrate – un record rispetto alla media annuale di 37.100 nel decennio precedente. Nello stesso anno, 27.800 israeliani sono tornati dopo lunghi periodi all’estero, rispetto alla media decennale di 23.800 persone.

Secondo il vecchio metodo di misurazione, utilizzato fino al 2021, le cifre sia per gli emigranti che per i rimpatriati erano inferiori. Il sistema rivisto ha rivelato un aumento di 126.100 emigranti negli ultimi 10 anni.

Nel 2023, il 39% degli emigranti proveniva dai distretti più ricchi del Paese, tra cui Tel Aviv e la regione centrale, mentre il 28% partiva da Haifa e dal Nord e il 15% dal Sud. Anche Gerusalemme ha contribuito al 13% di tutti gli emigranti, mentre la Giudea e la Samaria hanno rappresentato il 5%.

I tassi di emigrazione sono aumentati durante l’estate. Mentre una media di 5.200 persone è partita al mese nei primi cinque mesi dell’anno, questo numero è salito a 7.300 al mese in giugno e luglio. In agosto, 20.500 israeliani che normalmente risiedono all’estero sono tornati in visita.

Il numero di “emigranti a lungo termine”, secondo la definizione della CBS, è aumentato del 59% nei primi sette mesi del 2023.

L’età media degli uomini che emigrano nel 2023 è di 31,6 anni, mentre per le donne è di 32,5 anni. Le persone tra i 20 e i 30 anni hanno costituito il 40% degli emigranti, anche se rappresentano solo il 27% della popolazione. Ciò significa che Israele sta perdendo molta manodopera in un’età in cui molti entrano nel mondo del lavoro, studiano o si formano all’estero. Tra gli emigranti, il 48% degli uomini e il 45% delle donne erano single. Circa il 41% è emigrato con un partner, rafforzando l’idea che molti si sono trasferiti in modo permanente.

Nel 2023, il 59% degli emigranti è nato all’estero, mentre il 41% è nato in Israele. Tra i nati all’estero, l’80% proveniva dall’Europa e la maggior parte (72%) dall’ex Unione Sovietica. Molti di questi emigranti hanno ricevuto generosi aiuti statali al loro arrivo in Israele, tra cui alloggi e mutui sovvenzionati dal governo, per poi raccogliere i frutti della vendita di queste proprietà con profitti sostanziali.

I cristiani non arabi, principalmente immigrati dall’ex Unione Sovietica che hanno aderito alla Legge del Ritorno attraverso parenti o coniugi, costituivano il 32,4% degli emigranti nel 2023, anche se rappresentano solo il 4,9% della popolazione generale. Alcuni critici sostengono che questi individui, essendosi sentiti emarginati nella società israeliana per il fatto di non essere ebrei, abbiano ora colto l’opportunità di andarsene con significativi guadagni economici.

Gli arabi musulmani e cristiani hanno contribuito in misura minore all’ondata migratoria, rappresentando solo il 6,2% degli emigranti nonostante costituiscano il 21,3% della popolazione. In particolare, circa il 9% degli immigrati è nato negli Stati Uniti e circa il 4% in Francia.