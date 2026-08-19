mercoledì, Agosto 19, 2026

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

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Voci dai Territori Occupati

Nel corso del genocidio, la partecipazione palestinese alle elezioni israeliane deve essere ripensata

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Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite

Foto di copertina: Migliaia di persone partecipano a una manifestazione contro l’ondata di criminalità nella comunità palestinese all’interno di Israele, a Tel Aviv. 31 gennaio 2026. (Avshalom Sassoni/Flash90)

Di Areej Sabbagh-Khoury

 

 

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