Voci da Gaza: il diario di Zainab (25 – 31 ottobre 2024)

Dal ventesimo al ventiseiesimo giorno del secondo anno di guerra genocida contro Gaza, 25-31 ottobre 2024

La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e assedio

Dal cielo di Gaza piovono bombe americane e tedesche, e pezzi di corpi ingombrano le strade

Nella città di Gaza, nel suo nord e nel resto delle aree della Striscia di Gaza prese di mira dall’esercito di occupazione sionista, al posto della pioggia cadono bombe americane. Mentre l’amministrazione americana afferma che gli aiuti umanitari alla Striscia di Gaza devono essere aumentati, ciò che sta facendo in realtà è aumentare gli aiuti disumani inviando bombe MK-84 del peso di circa 908 chilogrammi, che vengono sganciate da piloti sionisti usando aerei americani, per schiacciare sulla testa dei loro abitanti i palazzi, in una guerra genocida che non si verificava dalla Seconda Guerra Mondiale.

La donna in lutto piange e si lamenta sul ciglio della strada, indossando un abito da preghiera lacero, coperto di polvere e sangue. Si siede a gambe incrociate e scava tra le macerie della casa con le unghie ribadendo le parole: “Il mio amore è morto, sono sola, mio ​​figlio unico è morto, oh mio dolore, come posso vivere senza di lui”. Ha detto e ridetto molte volte del suo desiderio di vederlo sposo, con tanti figli perché era solo, senza fratelli né sorelle, ma non si aspettava che tornando dalla ricerca dell’acqua trovasse invece il sangue, e che dal cielo era piovuta una bomba sull’edificio in cui lei proteggeva suo figlio. Non ha trovato nessuno dei residenti dell’edificio, né le donne o gli uomini sfollati, e non ha trovato il suo unico amato figlio. Era stata lei a rifiutarsi di mandarlo a fare la spesa o a prendere acqua o pane, perché temeva di perderlo a causa di un missile vagante, ma ora lo ha perso per sempre, sprofondato nelle profondità della terra. È stato martirizzato.

Il caso di questa donna simile al caso di molte donne in lutto che hanno perso i loro figli, delle altre rimaste vedove a causa di bombe di alta qualità di fabbricazione americana. Hanno anche perso le loro case che sono state bombardate dai Mandaloriani tedeschi o fatte esplodere anche da una mina tedesca. Queste sono le armi usate dall’esercito sionista nella sua guerra contro Gaza City e il suo nord, e anche nei raid contro le tende e le case che ospitano donne, bambini e uomini sfollati a Khan Yunis, Rafah e nel Governatorato Centrale.

Nonostante i crimini di genocidio commessi dall’esercito nazi-sionista quotidianamente da trecentonovantuno giorni davanti al mondo attraverso gli schermi trasmessi in diretta, i leader americani continuano a inviare le loro navi cariche di armi di distruzione di massa per sostenere l’entità sionista, e anche per testare le loro armi innovative e misurare le loro capacità distruttiva, e sono le stesse bombe ed esplosivi che l’esercito sionista usa anche in Libano. Ciò che è orribile e vergognoso è che le navi americane attraccano nei porti arabi. Gli aerei decollano dalle basi americane dei paesi arabi riforniti di petrolio arabo. Questo rivela la realtà della sporca partnership di quei paesi arabi con il triangolo criminale globale ufficiale sionista-americano, e Unione Europea, nella sua guerra genocida contro il nostro popolo palestinese, prendendo di mira direttamente in particolare, i bambini e le donne nella Striscia di Gaza che costituiscono oltre il settanta per cento delle vittime e sono diventati il ​​carburante di questa insidiosa aggressione, con l’obiettivo dichiarato di seppellire l’intera questione palestinese sotto le macerie delle case.

La verità diventa più chiara quando il mondo tace di fronte alla decisione del governo sionista di vietare le operazioni dell’UNRWA – l’agenzia di soccorso per i rifugiati delle Nazioni Unite, e che il suo quartier generale non sarà protetto poiché ai suoi funzionari non sarà consentito comunicare con la parte israeliana nell’ambito del loro controllo sul terreno. Pertanto, i leader di guerra sionisti continuano a ignorare le risoluzioni internazionali, siano esse le decisioni della Corte internazionale di giustizia o dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, e le raccomandazioni dei relatori speciali delle Nazioni Unite, la più recente delle quali è stata la dichiarazione di Francesca Albanese, relatore speciale delle Nazioni Unite per la Palestina, in cui ha chiesto la sospensione dell’adesione di Israele alle Nazioni Unite finché non smetterà di commettere violazioni dei diritti umani dei palestinesi.

Ciò accade in un momento in cui l’amministrazione americana, a sua volta, si fa beffe delle risoluzioni internazionali e continua a fornire sostegno militare e morale all’entità sionista. Inoltre, i leader americani inveiscono sulla necessità di espandere il territorio dello stato occupante perché lo considerano piccolo sulla carta geografica.

L’esercito di occupazione continua a fuorviare l’opinione pubblica internazionale, chiudendo i valichi e consentendo l’ingresso ai commercianti solo di briciole, dietro la retorica che si tratta di “aiuti umanitari”. Ha inoltre impedito cibo, acqua e medicine dal nord di Gaza per più di tre settimane (Jabalia, Beit Lahia e Beit Hanoun) e usa la fame come parte della sua guerra permanente, costringendo le persone a sfollare.

Quello che sta accadendo sul posto è un terribile terremoto che non si ferma, nonostante i mediatori affermino che ci sono trattative per fermare temporaneamente l’aggressione, ma non ci sono ancora segnali all’orizzonte. Tuttavia, rimane forte la speranza che arriverà il giorno in cui questa aggressione finirà e che le persone torneranno a ricostruire ciò che i criminali sionisti hanno distrutto.