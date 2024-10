Come Israele ha ucciso centinaia di suoi cittadini il 7 ottobre

Articolo pubblicato originariamente su Electronic Intifada

L’obiettivo più grande era quello di infrangere uno status quo in cui Israele, gli Stati Uniti e i loro complici ritenevano di aver effettivamente messo da parte la causa palestinese, e di riportare la lotta di liberazione in primo piano nell’attenzione mondiale.

di Asa Winstanley, 7 ottobre 2024

FOTO di copertina: Un selfie al “cimitero delle auto” di Tekuma. Israele afferma che più di 1.000 veicoli sono stati distrutti – spesso con prigionieri israeliani all’interno – il 7 ottobre 2023 e subito dopo. Ma le prove dimostrano che molti di questi bombardamenti sono stati effettuati da Israele stesso, nell’ambito della sua micidiale “direttiva Hannibal”. (Jim Hollander UPI)

Un anno fa i combattenti palestinesi guidati da Hamas hanno lanciato un’offensiva militare senza precedenti dalla Striscia di Gaza.

L’obiettivo immediato era quello di infliggere un duro colpo alle basi dell’esercito israeliano e agli insediamenti militarizzati che hanno assediato gli abitanti di Gaza per decenni – tutti costruiti sulla terra da cui le famiglie palestinesi furono espulse nel 1948.

L’obiettivo più grande era quello di infrangere uno status quo in cui Israele, gli Stati Uniti e i loro complici ritenevano di aver effettivamente messo da parte la causa palestinese, e di riportare la lotta di liberazione in primo piano nell’attenzione mondiale.

L’“Operazione Al-Aqsa Flood”, come l’ha chiamata Hamas, è stata, secondo qualsiasi misura militare oggettiva, un successo sbalorditivo.

Quel giorno, presso il quartier generale militare di Israele, si disse che “la divisione di Gaza era stata sopraffatta”, ha ricordato in seguito ai giornalisti israeliani una fonte di alto livello presente. “Queste parole mi danno ancora i brividi”.

Coperti dall’aria da droni armati e da una raffica di razzi – che hanno aperto l’offensiva alle 6:26 esatte – i combattenti palestinesi hanno lanciato un’incursione fulminea sulla linea di confine di Gaza.

Le basi dell’esercito sono state occupate per ore. Alcuni insediamenti avevano ancora una presenza palestinese armata due giorni dopo.

L’infrastruttura di comunicazione militare è stata immediatamente distrutta. Si sono verificati attacchi simultanei via terra, aria e mare.

I droni palestinesi hanno distrutto carri armati, posti di guardia e torri di avvistamento.

https://youtu.be/yJgYwb2G7n0

Colti completamente impreparati, la maggior parte dei soldati che presidiavano le basi furono uccisi o catturati e riportati a Gaza come prigionieri di guerra.

Sono stati catturati 255 israeliani, tra soldati e civili. Da allora, 154 di loro sono stati rilasciati, per lo più da Hamas nello scambio di prigionieri di novembre.

Tuttavia, la cifra di quelli rilasciati include anche alcuni corpi di prigionieri morti, per lo più uccisi negli attacchi israeliani su Gaza. Dei restanti 101 prigionieri, 35 sono stati dichiarati ufficialmente morti da Israele. Il numero reale è probabilmente molto più alto.

Molti sono stati uccisi dai bombardamenti a tappeto israeliani e tre prigionieri in fuga sono stati uccisi dalle truppe di terra israeliane a Gaza City a dicembre.

L’Alluvione Al-Aqsa è stata la prima volta nella storia in cui i gruppi armati palestinesi sono riusciti a riconquistare i territori palestinesi persi dal 1948, anche se per poco.

Anche la risposta di Israele è stata senza precedenti, se non per la sua natura, senza dubbio per la sua portata: un genocidio non mascherato contro la popolazione di Gaza.

Una stima “prudente” pubblicata a luglio dalla rivista medica britannica The Lancet affermava che probabilmente 186.000 palestinesi sono stati uccisi da Israele fino ad oggi – quasi il 10% della popolazione di Gaza.

Le Nazioni Unite affermano che il 90% della popolazione di Gaza è stata cacciata dalle proprie case da Israele e che circa un quarto di tutte le strutture della Striscia sono state distrutte.

La stampa occidentale ha preso spunto dalla disinformazione ufficiale israeliana. Ben presto è stata inondata da una lurida propaganda di atrocità.

https://www.youtube.com/watch?v=TApiok-KiRc

Queste menzogne su stupri e bambini decapitati sono state rapidamente sfatate da The Electronic Intifada e da un piccolo gruppo di altri media indipendenti, spesso a costo di essere diffamati dai media tradizionali e banditi o censurati da giganti dei social media come YouTube.

Cercando di coprire le crepe della sua sconfitta militare e di intelligence, Israele ha anche cercato disperatamente di coprire un altro grande scandalo.

Israele ha ucciso centinaia di persone tra il 7 e il 9 ottobre 2023.

Il regime ha giustificato ideologicamente questo fatto all’interno della società israeliana utilizzando un consolidato patto nazionale di omicidio-suicidio noto in Israele come “Direttiva Hannibal”.

The Electronic Intifada presenta oggi una panoramica completa di come Israele abbia ucciso così tanti dei suoi stessi cittadini durante l’offensiva palestinese.

Questo articolo si basa su un anno di reportage investigativo di The Electronic Intifada, su un ampio monitoraggio e traduzione dei media israeliani in lingua ebraica, sull’esame indipendente di centinaia di video, su un recente film pro-Israele trasmesso dalla BBC e dalla Paramount+ sul rave Supernova, sulle cifre ufficiali israeliane dei morti e su un rapporto poco letto del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite.

Possiamo concludere che durante l’offensiva “Alluvione di Al-Aqsa”:

Israele ha ampliato l’uso della sua micidiale “Direttiva Hannibal” – progettata per evitare che i soldati vengano presi vivi come prigionieri di guerra – uccidendo molti dei suoi stessi civili.

L’uso di questi attacchi “Hannibal” è confermato da un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato a giugno.

Il fuoco degli elicotteri, dei droni, dei carri armati e persino delle truppe di terra israeliane è stato deliberatamente intrapreso per impedire ai combattenti palestinesi di prendere prigionieri israeliani vivi che potevano essere scambiati con prigionieri palestinesi.

Su iniziativa della Divisione locale Gaza, “Hannibal” è stato eseguito subito: meno di un’ora dopo l’inizio dell’offensiva palestinese.

A mezzogiorno, l’alto comando dell’esercito israeliano (il cosiddetto quartier generale “Pit”, nelle profondità dell’edificio israeliano Hakirya, nel centro di Tel Aviv) aveva dato l’ordine inequivocabile di invocare la direttiva Hannibal in tutta la regione, “anche se ciò significa mettere in pericolo o danneggiare la vita dei civili nella regione, compresi i prigionieri stessi”.

Questo bombardamento di prigionieri israeliani da parte di Israele continua a Gaza ancora oggi.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ammesso, in un incontro di dicembre con i prigionieri rilasciati e le loro famiglie, che sono stati “sotto i nostri bombardamenti” a Gaza.

Centinaia di israeliani sono stati probabilmente uccisi da Israele stesso in incidenti “alla Hannibal” e nel fuoco incrociato involontario.

Israele è stato impegnato in un’aggressiva copertura dei suoi crimini contro il suo stesso popolo.

Uccidere il proprio popolo

Se Hamas ha commesso un errore di calcolo nella pianificazione dell’Operazione Al-Aqsa Flood, è stato forse quello di sopravvalutare il valore che i pianificatori israeliani assegnavano alla vita del proprio popolo.

Nel 2006, Hamas ha catturato con successo il soldato dell’occupazione israeliana Gilad Shalit, scambiandolo nel 2011 con 1.024 prigionieri palestinesi, tra cui l’attuale leader di Hamas Yahya Sinwar. Uno scambio simile è stato fatto con la resistenza libanese nel 2008.

Sebbene lo scambio di prigionieri sia un elemento comune del conflitto, i leader israeliani si sono sentiti indeboliti e imbarazzati da quelli che consideravano compromessi. Così hanno modificato segretamente le loro politiche, preparandosi a colpire con forza letale il loro stesso popolo in caso di future catture.

Al centro di questi piani c’era la Direttiva Annibale, stabilita in segreto dai generali israeliani nel 1986, che prende il nome da un antico generale cartaginese che si uccise piuttosto che essere catturato vivo dall’Impero Romano.

https://youtu.be/v1CbOk9WXJM

Inizialmente, la dottrina era rivolta ai soldati.

Nel 2014, il soldato israeliano Hadar Goldin, catturato, fu ucciso con un colpo di artiglieria deliberato durante l’invasione israeliana della Striscia di Gaza nel mese di agosto. Nel bombardamento su Rafah furono uccisi fino a 200 civili palestinesi, tra cui 75 bambini.

Di conseguenza, la dottrina militare segreta è stata portata alla luce. Nonostante il continuo offuscamento, l’esercito israeliano ammise che la direttiva esisteva e che poteva essere stata usata su un soldato israeliano.

Due anni dopo, l’esercito israeliano ha preso le distanze dalla direttiva, affermando che “l’ordine così come è inteso oggi” sarebbe stato cancellato. “Questa mossa non è stata necessariamente un cambiamento completo della politica, ma un chiarimento”, ha riferito il Times of Israel nel 2016.

Tuttavia, diversi articoli della stampa israeliana hanno ora confermato che Hannibal non solo è stato riattivato il 7 ottobre – se mai è stato veramente cancellato – ma è stato effettivamente esteso ai civili israeliani catturati e diretti a Gaza.

Bombardare gli israeliani sulla strada per Gaza

Sopravvalutando l’umanità di Israele, Hamas potrebbe aver ignorato questa possibilità nei due anni di preparazione e addestramento all’offensiva. Nell’ultimo anno, il gruppo ha ripetutamente accettato di scambiare prigionieri israeliani con prigionieri palestinesi.

Ma a parte i prigionieri israeliani rilasciati durante la pausa di quattro giorni a novembre (compresi i bambini e i prigionieri non combattenti), il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha rifiutato categoricamente di fare un accordo.

Al contrario, Israele ha bombardato sistematicamente ogni parte della Striscia di Gaza, comprese le aree in cui sono detenuti i prigionieri israeliani.

Gli israeliani rilasciati nello scambio di prigionieri di novembre hanno dichiarato ai media che la principale minaccia alle loro vite mentre erano detenuti a Gaza non era Hamas, ma gli attacchi israeliani.

Chen Almog-Goldstein e tre dei suoi figli sono stati detenuti in un supermercato di Gaza che è stato bombardato da Israele.

“È stato atroce”, ha raccontato al Guardian. “È stata la prima volta che ci siamo sentiti davvero in pericolo di vita”.

Il bombardamento “si stava avvicinando a noi al punto che le guardie di Hamas ci hanno messo dei materassi sul pavimento per coprirci, e poi ci hanno coperto con i loro corpi per proteggerci dagli spari delle nostre forze”.

In un incontro ia livello municipale con i parenti dei prigionieri, Benjamin Netanyahu ha ammesso che i prigionieri sono stati “sotto i nostri bombardamenti e le nostre attività militari lì”, ha riferito il sito di notizie ebraico Ynet a dicembre.

“Ogni giorno di prigionia è stato molto duro”, ha detto un ex detenuto durante l’incontro carico di tensione. “Ero in una casa quando c’erano bombardamenti tutt’intorno. Eravamo seduti nei tunnel e avevamo molta paura che, non Hamas, ma Israele ci uccidesse, e poi avrebbero detto: ‘Hamas vi ha ucciso’”.

Un altro detenuto rilasciato ha detto: “Il fatto è che ero in un nascondiglio che è stato bombardato, e abbiamo dovuto essere portati via di nascosto, e siamo stati feriti. Per non parlare del fatto che siamo stati colpiti da un elicottero mentre stavamo andando a Gaza… State bombardando i percorsi dei tunnel esattamente nella zona in cui si trovano loro [gli altri prigionieri]”.

Come dimostra la testimonianza del secondo detenuto rilasciato, che racconta di essere stato colpito da un elicottero mentre si recava a Gaza, anche i prigionieri sono stati uccisi e attaccati da Israele mentre l’Operazione Al-Aqsa Flood era ancora in corso.

Nella prima ora dell’offensiva, le forze israeliane hanno iniziato a sparare e a bombardare i prigionieri israeliani diretti a Gaza.

“Hannibal a Erez”

Un’inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz, basata su documenti e testimonianze di soldati, ha trovato le prove che questi attacchi Hannibal sono avvenuti almeno alle 7:18 del mattino, solo 52 minuti dopo l’inizio dell’offensiva.

Il pezzo di Haaretz è stato pubblicato in inglese a luglio.

Ma il giornale è rimasto indietro di sei mesi rispetto al suo concorrente, Yedioth Ahronoth. A gennaio, il supplemento del fine settimana di Yedioth, 7 Days, ha pubblicato un pezzo d’inchiesta fondamentale che tracciava la cronologia dell’offensiva Alluvione di Al-Aqsa dal punto di vista dell’esercito israeliano.

Il giornale non ha mai pubblicato una traduzione ufficiale in inglese dell’articolo. The Electronic Intifada rimane l’unica pubblicazione al mondo a pubblicare una traduzione professionale completa, che potete leggere qui.

https://www.youtube.com/watch?v=SpQVg0R_NPc

L’inchiesta di 7 Days ha scoperto che “a mezzogiorno del 7 ottobre, l’IDF [l’esercito israeliano] aveva dato istruzioni a tutte le sue unità di combattimento di mettere in pratica la direttiva Hannibal, anche se lo ha fatto senza dichiarare esplicitamente questo nome”.

I giornalisti militari e di intelligence israeliani Ronen Bergman e Yoav Zitun, ben informati, hanno spiegato nel lungo pezzo che “le istruzioni erano di fermare ‘a qualsiasi costo’ qualsiasi tentativo dei terroristi di Hamas di tornare a Gaza, usando un linguaggio molto simile a quello della Direttiva Hannibal originale”.

A differenza dell’inchiesta di 7 Days, il più recente pezzo di Haaretz ha scoperto che il nome della dottrina è stato esplicitamente invocato – e molto presto: “Una di queste decisioni è stata presa alle 7:18 del mattino… ‘Hannibal a Erez’”.

Erez è il massiccio posto di blocco e la base militare israeliana che ingabbia i palestinesi nel nord della Striscia di Gaza. È stato completamente invaso dai combattenti palestinesi e le truppe israeliane, assediate, sembrano aver richiesto un attacco aereo sulla loro stessa posizione.

Il fatto che l’indagine di 7 Days sia giunta alla conclusione che Hannibal sia stato invocato dall’alto della gerarchia militare israeliana è fondamentale.

Dimostra che la riattivazione e l’espansione della direttiva Hannibal quel giorno non era una questione di singole truppe disoneste o di semplice caos e confusione.

Era una questione di politica.

Ordini e caos

L’ordine Hannibal fu dato dall’alto dopo che i generali nel sotterranei dell’edificio Hakirya a Tel Aviv si resero conto che soldati e coloni israeliani in tutta la regione di frontiera di Gaza venivano catturati in massa.

Volevano che i prigionieri morissero il prima possibile.

Le truppe israeliane sul campo erano state addestrate nella procedura per anni e avevano capito subito cosa dovevano fare.

Un rapporto di una commissione delle Nazioni Unite cita un comandante di carri armati che aprì il fuoco sui prigionieri israeliani provenienti dall’insediamento di Nir Oz.

“Qualcosa nel mio istinto mi ha fatto pensare che i miei soldati potessero essere sui veicoli diretti a Gaza”, ha detto. “Sì, rischiavo di ucciderli, ma decisi che questa era la decisione giusta. Preferii fermare il rapimento in modo che non venissero presi”.

In poche parole, porre fine alla prigionia degli israeliani uccidendoli è la Dottrina Hannibal.

https://youtu.be/r63nmfbIUBA

A novembre dell’anno scorso, Nof Erez, un colonnello dell’aeronautica militare israeliana, ha ammesso in un podcast in lingua ebraica che la risposta all’operazione Al-Aqsa Flood “è stata un Hannibal di massa”. Quel giorno c’era anche una situazione incredibilmente caotica. In un articolo a parte di Yoav Zitun, l’esercito israeliano ha ammesso una “quantità immensa e complessa” di ciò che ha definito incidenti di “fuoco amico”.

Colte completamente alla sprovvista durante un fine settimana di festa ebraica, le forze israeliane si sono trovate nell’impossibilità di comunicare tra loro dopo che i palestinesi avevano distrutto l’infrastruttura delle comunicazioni.

L’inchiesta di 7 Days ha scoperto che “il 40 % dei siti di comunicazione come le torri con antenne di trasmissione … vicino alla Striscia di Gaza … sono stati distrutti da Hamas” quella mattina.

Anche la resistenza palestinese è stata colta alla sprovvista dalla portata del suo stesso successo. E, in una certa misura, c’è stata una buona dose di caos nell’assalto dei combattenti palestinesi.

Danni collaterali?

Subito dopo che l’ondata iniziale dei commando d’avanguardia di Hamas (conosciuti come la forza Nukhba, in arabo “élite”) ha violato la recinzione in quasi 50 punti, si sono uniti gruppi armati più piccoli, tra cui la Jihad islamica e il Fronte popolare per la liberazione della Palestina.

Circa un’ora dopo l’inizio dell’offensiva, un’ondata di civili palestinesi ha iniziato a fluire attraverso le brecce nella recinzione ed è riuscita a entrare nella propria patria. Sembra che alcune di queste persone abbiano attaccato o catturato civili israeliani negli insediamenti militarizzati che circondano Gaza.

La situazione caotica, unita all’uso da parte di Israele dei propri civili come scudi umani per assediare e occupare Gaza, ha anche fatto sì che non tutte le vittime israeliane della resistenza palestinese quel giorno fossero combattenti.

Nonostante gli sforzi dei media e dei politici occidentali di dipingere un quadro di “terroristi” palestinesi malvagi e assassini di bambini che imperversano nel sud di Israele massacrando quanti più civili possibile, è chiaro che i civili israeliani sono stati spesso presi nel fuoco incrociato tra le forze armate israeliane e i combattenti palestinesi.

https://youtu.be/NDk1TsQWmLo

In tutta la regione scoppiarono scontri campali. Si stima che siano stati coinvolti circa 1.000-3.000 combattenti palestinesi.

Nonostante il comune malinteso secondo cui l’esercito israeliano non si trovasse da nessuna parte quel giorno, il rapporto delle Nazioni Unite e l’inchiesta di 7 Days hanno concluso che i combattenti israeliani erano presenti in tutta la regione, e fin dall’inizio.

Nei primi 24 minuti dell’assalto, l’esercito israeliano ha fatto decollare almeno sei aerei armati: due bombardieri F-16, due bombardieri F-35 e due dei letali droni Hermes 450 realizzati da Elbit Systems.

Altri due aerei – elicotteri d’attacco Apache – sono arrivati all’insediamento di Be’eri nel giro di un’ora.

Il rapporto delle Nazioni Unite afferma di aver “confermato che almeno otto elicotteri Apache sono stati inviati nell’area attorno al confine di Gaza il 7 ottobre” e che “circa 23 carri armati erano di stanza in tutta l’area di confine con Gaza” (Nota del redattore: in effetti, Israele non ha confini dichiarati).

Scudi umani

Ma non c’è dubbio che gli israeliani siano stati sopraffatti, per un breve periodo senza armi e spesso superati in astuzia dai combattenti palestinesi. La battaglia per il kibbutz Be’eri, ad esempio, è continuata per tre giorni.

Tuttavia, la presenza di combattenti israeliani armati incastonati tra la popolazione civile, spesso usando quest’ultima come efficaci scudi umani, testimonia le sfide operative affrontate da Hamas sul campo quel giorno.

Il rapporto delle Nazioni Unite documenta persino alcuni casi di “civili” israeliani che hanno raccolto armi per impegnarsi in scontri con i combattenti palestinesi.

Il vice leader politico di Hamas Khalil al-Hayya ha affermato in un’intervista alla BBC la scorsa settimana che ai suoi combattenti era stato detto di non prendere di mira i civili durante l’assalto, ma che c’erano stati errori individuali nell’attenersi a quel piano.

Ha anche accennato alle difficoltà militari affrontate dai palestinesi nel tentativo di distinguere chi era chi: “I combattenti potrebbero aver pensato di essere in pericolo”.

FOTO: In un video diffuso dall’ala armata di Hamas il 10 ottobre 2023, le Brigate Al Qassam hanno mostrato come avevano rapidamente preso il controllo della base militare di Nahal Oz tre giorni prima, supportate dall’aria da una sofisticata ma poco costosa tecnologia dei droni. La base si trova a cavallo della linea di confine con Gaza.

In “Our Narrative”, un documento diffuso da Hamas a gennaio, il gruppo ha ammesso: “Forse si sono verificati alcuni errori durante l’attuazione dell’operazione Al-Aqsa Flood a causa del rapido collasso del sistema militare e di sicurezza israeliano e del caos causato lungo le aree di confine con Gaza”.

Uno di questi “errori” è stato il fatto che il ramo dell’intelligence di Hamas sembra non aver previsto la presenza del rave notturno di musica trance “Supernova”.

Questo evento ha avuto luogo in campi aperti a meno di tre miglia dalla base militare di Re’im.

Re’im era il quartier generale della Divisione Gaza dell’esercito israeliano, l’obiettivo numero uno dell’offensiva Al-Aqsa Flood.

Ma la separazione tra i “civili” coloni israeliani e i combattenti israeliani non è sempre netta.

Collocati nella regione di Gaza soprattutto dopo l’espulsione forzata dei palestinesi da parte delle milizie sioniste e del nuovo esercito israeliano tra il 1947 e il 1949, gli insediamenti che assediano Gaza furono concepiti dalla dottrina militare israeliana come una cintura di scudi umani per proteggere l’occupazione israeliana e reprimere la popolazione molto più numerosa di Gaza.

La popolazione della Striscia di Gaza è composta per oltre l’80 % da rifugiati, ovvero coloro che sono stati espulsi dalle loro case per far posto al nuovo stato di Israele nel 1948 e in seguito, insieme ai loro discendenti.

Uno di questi cosiddetti insediamenti “Gaza Envelope”, fondato nel 1951, è persino chiamato “Magen”, letteralmente “scudo” in ebraico. Un altro, Nahal Oz, è stato fondato come insediamento esplicitamente militare.

Secondo il Jewish National Fund, un ramo coloniale dello stato israeliano, Nahal Oz aveva lo scopo di “fornire soldati all’IDF”. Era anche destinato a “diventare un centro civile e fungere da prima linea di difesa contro potenziali future invasioni arabe, fornendo al contempo una base operativa e risorse per le forze militari che operano nelle regioni periferiche”.

Riciclaggio della propaganda israeliana da parte dell’ONU

A giugno di quest’anno, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha pubblicato un rapporto: “Risultati dettagliati sugli attacchi effettuati il 7 ottobre 2023 e dopo in Israele”.

La scarsa attenzione che ha ricevuto da parte dei media tendeva a concentrarsi su come il rapporto (insieme a un documento di accompagnamento incentrato su Gaza) avesse concluso che “Israele e Hamas hanno entrambi commesso crimini di guerra”, come ha affermato The Guardian.

Gli autori del rapporto si sono descritti come una “commissione internazionale indipendente di inchiesta” sull’offensiva.

Per la maggior parte, il rapporto non rivela le sue fonti. Gli autori affermano che ciò è dovuto a “preoccupazioni di protezione” non specificate.

Tuttavia, è chiaro dai casi in cui il rapporto rivela le sue fonti che si sono basati quasi interamente su affermazioni israeliane. Laddove cita fonti palestinesi, si tratta per la maggior parte di video di bodycam di combattenti uccisi o catturati. Questi sono stati rilasciati dalle autorità di occupazione israeliane ed è molto probabile che siano stati sottoposti a editing selettivo.

Pertanto non sorprende scoprire che il documento finisce, per la maggior parte, a schierarsi con la sfatata narrativa israeliana sulle atrocità palestinesi. A volte lo fa fino al punto dell’assurdo.

In un caso, la commissione d’inchiesta inverte la cronologia degli eventi per dare l’impressione che un combattente palestinese abbia deliberatamente giustiziato un neonato israeliano nel kibbutz Be’eri, dopo essere entrato in una stanza.

https://youtu.be/6ZzPA2OfUKc

Eppure, secondo quanto riportato dalla stampa, la morte sarebbe stata la tragica conseguenza di un proiettile vagante. Milla Cohen, una bambina di 10 mesi, è morta quando un combattente palestinese ha sparato attraverso una porta prima di entrare in una stanza di un insediamento per fare prigionieri.

Ancora peggio, il rapporto delle Nazioni Unite sembra basarsi molto sullo screditato gruppo estremista ebraico ZAKA come fonte, citandolo una volta esplicitamente e spesso citandolo indirettamente come “soccorritori” senza nome.

Questi “soccorritori” raccontano poi storie raccapriccianti su presunti “crimini di guerra” palestinesi.

Eppure anche il rapporto ammette che ZAKA “non è addestrato o attrezzato per gestire scene del crimine ampie e complesse e potrebbe anche aver contaminato, o addirittura manomesso, le prove” (il corsivo è mio).

“Un primo soccorritore che lavora per ZAKA” – di cui il rapporto non fa il nome – “ha fornito resoconti inaccurati ed esagerati dei risultati nelle interviste ai media”.

Potrebbe trattarsi di un riferimento al leader anziano di ZAKA, Yossi Landau.

Landau è stato costretto dai giornalisti di Al Jazeera ad ammettere davanti alle telecamere – per un documentario trasmesso a marzo – che la sua storia iniziale sui combattenti palestinesi che hanno giustiziato 10 bambini israeliani bruciandoli vivi era una finzione.

Di fronte alla propria mancanza di prove, Landau ha ammesso: “Quando li guardi e sono bruciati non sai esattamente l’età. Quindi stai parlando di 18, 20 anni… semplicemente non guardi sul posto… per vedere l’età o qualcosa del genere.”

Landau è stato poi costretto a fare un passo indietro dalla sua posizione nel gruppo dopo dispute interne su denaro e potere.

Gli attacchi Hannibal confermati dall’ONU

Nonostante gli autori del rapporto apparentemente facciano del loro meglio per riciclare la propaganda israeliana sulle atrocità nel sistema ONU, il documento contiene comunque una sorprendente raccolta di prove che confermano il resoconto di The Electronic Intifada dell’ultimo anno secondo cui Israele stesso ha ucciso molti, se non la maggior parte, degli israeliani quel giorno.

Alcune delle prove nel rapporto ONU sono solo oblique e richiedono un riferimento incrociato con i resoconti dei media in lingua ebraica sulla Dottrina Hannibal e il modo senza precedenti in cui è stata utilizzata il 7 ottobre 2023.

Ma alcune di esse sono esplicite.

Nel corso di tre pagine, il rapporto descrive in dettaglio alcune delle cose note sull’”applicazione della ‘Direttiva Hannibal’” quel giorno.

La commissione ha scritto di aver “documentato forti indizi secondo cui la ‘Direttiva Hannibal’ è stata utilizzata in diversi casi il 7 ottobre, danneggiando gli israeliani e allo stesso tempo colpendo i militanti palestinesi”.

Nella sua sezione sulla Direttiva Hannibal, il rapporto delle Nazioni Unite afferma persino che “elicotteri israeliani erano presenti sul sito di Nova e potrebbero aver sparato a bersagli a terra, compresi veicoli civili”. Afferma che “uno o due elicotteri” erano “presenti sul sito del festival Nova nelle ore centrali della mattina”.

Questo è qualcosa che The Electronic Intifada ha riportato per la prima volta a novembre.

Il rapporto delle Nazioni Unite cita la testimonianza di due testimoni anonimi per sostenere ciò, tra cui un “generale di brigata di riserva dell’esercito israeliano, che ha combattuto contro i militanti vicino a un carro armato parcheggiato vicino al sito di Nova” e ha spiegato che “ha chiamato il Battaglione Gaza per richiedere un elicottero d’attacco”.

La presenza di elicotteri d’attacco, e di almeno un carro armato, nella battaglia per il sito del rave Supernova potrebbe anche spiegare in parte l’alto numero di vittime civili tra i partecipanti al rave in fuga quella mattina.

Il rave della Supernova

Tenutosi in un luogo a meno di quattro miglia di distanza dall’enorme campo di prigionia a cielo aperto che è la Striscia di Gaza, Supernova è stato organizzato da una società di gestione di eventi che si autodefinisce la “Tribù di Nova”.

I suoi difensori hanno condannato i combattenti palestinesi per aver attaccato un “festival della pace”, mentre i critici dell’evento lo hanno definito simile ai civili tedeschi che ballavano fuori dai cancelli di Auschwitz durante l’Olocausto nazista.

Spesso definito “Nova music festival” dai media occidentali, l’evento sulla sua pagina web ufficiale in realtà si chiamava “Supernova Sukkot Gathering”. Un recente filmato sull’evento ha mostrato che era più simile ai rave illegali spesso organizzati in località segrete in molti paesi occidentali.

Supernova non era illegale ed è stato coordinato con la polizia israeliana locale (che era armata e presente in anticipo per sorvegliare l’evento). Ma per ragioni che non sono del tutto chiare, la location del rave non è stata annunciata fino al 6 ottobre.

I partecipanti al famoso film israeliano We Will Dance Again hanno confermato che la location del Supernova è stata tenuta segreta ai possessori di biglietti fino all’ultimo minuto.

Questo (piuttosto che qualsiasi confusione sui giorni dell’evento o sull’estensione dell’orario, come a volte viene erroneamente detto online) spiega perché Hamas non aveva idea della presenza del rave nei campi tra Gaza e la più grande base militare della zona, il quartier generale regionale di Re’im.

Le morti del Supernova

Il rave è spesso segnalato come il più grande singolo sito di morti avvenuto il 7 ottobre. Il rapporto delle Nazioni Unite ha affermato che 364 dei 3.000 raver totali sono stati “uccisi sul posto, vicino al Kibbutz Re’im o in luoghi adiacenti”.

Ma una ripartizione dettagliata delle morti recentemente pubblicata dal The Times of Israel (basata su un’indagine di un canale televisivo israeliano) mostra che oltre il 60 % di questa cifra è effettivamente morto al di fuori dei luoghi designati del rave.

Questo è importante per due motivi.

In primo luogo, nonostante il fatto che il film We Will Dance Again cerchi di dipingere un quadro di terroristi palestinesi malvagi che attaccano deliberatamente i civili, è chiaro da tutte le prove disponibili che il rave non era un obiettivo pianificato dell’offensiva di Hamas quel giorno.

In effetti, la posizione segreta dell’evento ha fatto sì che alcuni combattenti palestinesi, forse alcuni di fazioni armate e probabilmente alcuni civili armati, si siano imbattuti nell’evento nel corso del loro assalto alle basi militari.

Sono rapidamente seguiti scontri armati con le forze israeliane, tra cui polizia, soldati e almeno un carro armato, nonché “civili” israeliani armati presenti.

L’intelligence israeliana ha concluso che i palestinesi non erano a conoscenza del rave.