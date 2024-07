Articolo pubblicato originariamente su Al-Jazeera. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Il premier Netanyahu deve ordinare l’annessione della Cisgiordania se la Corte internazionale di giustizia stabilisce che l’occupazione israeliana è illegale.

Il ministro delle Finanze israeliano di estrema destra Bezalel Smotrich ha invitato il primo ministro ad annettere la Cisgiordania occupata se questa settimana la Corte internazionale di giustizia (CIG) deciderà che gli insediamenti israeliani sono illegali.

Smotrich ha dichiarato ai giornalisti che “nessuno sposterà il popolo d’Israele dalla sua terra”, secondo quanto riportato lunedì dal Times of Israel.

Si prevede che venerdì la massima corte delle Nazioni Unite emetterà una sentenza non vincolante sulle ramificazioni legali dell’occupazione israeliana dei territori palestinesi.

“Chiedo al Primo Ministro Benjamin Netanyahu – se la Corte Internazionale di Giustizia dell’Aia deciderà che l’impresa degli insediamenti è illegale – di rispondere con una decisione storica di applicare la sovranità ai territori della patria”, ha detto Smotrich.

Il ministro di estrema destra ha anche promesso di “ostacolare la creazione di uno Stato palestinese attraverso la costruzione massiccia, la regolamentazione degli insediamenti, la costruzione di strade e altre misure sul campo” – tutte mosse illegali secondo il diritto internazionale.

A febbraio, cinquantadue Paesi hanno presentato alla CIG, nota anche come Corte Mondiale, argomentazioni sulle conseguenze legali delle azioni di Israele nei territori occupati, dopo che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite aveva chiesto un parere consultivo nel 2022.

Israele si è impadronito della Cisgiordania nel 1967, di Gaza e di Gerusalemme Est – l’occupazione militare più lunga della storia moderna.

Secondo il diritto internazionale, una potenza occupante non può trasferire i propri cittadini nelle terre occupate. La Corte Suprema di Israele lo ha confermato nel 2005.

Non è la prima volta che Smotrich – che vive in un insediamento illegale – chiede la confisca della terra palestinese.

Il mese scorso, la coalizione di governo israeliana ha approvato piani per migliaia di nuove unità abitative nella Cisgiordania occupata e ha dato a Smotrich ampi poteri per accelerare la costruzione di insediamenti illegali, aggirando le misure in vigore da 27 anni.

Il partito Likud di Netanyahu si è anche impegnato a “far progredire e sviluppare gli insediamenti in tutte le parti della terra d’Israele – in Galilea, Negev, alture del Golan, Giudea e Samaria” – i nomi biblici della Cisgiordania occupata.

Hamas, che governa Gaza dal 2007, ha dichiarato che la mossa non farebbe altro che acuire le tensioni nella regione, mentre Fatah ha avvertito che “i coloni saranno rimossi dalla Cisgiordania come sono stati rimossi dalla Striscia di Gaza”.